Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir de présenter son tout dernier jeu aperçu lors du Arc Showcase : « Qliphah in Providence’s Shadow », un RPG tactique disponible sur PlayStation®5, Nintendo Switch™, Steam® et Epic Games. Le jeu sortira le jeudi 24 septembre 2026.

Synopsis

L’histoire se déroule dans un Tokyo infesté de monstres, où des phénomènes et entités surnaturels sèment le chaos. Soma Hoshigami, un jeune livreur, est attaqué par une créature surnaturelle qui le transforme en un être hybride, mi-humain mi-monstre. Il est alors recueilli comme objet trouvé par Rena Hizuki, enquêtrice de la Brigade des Anomalies Publiques de la Police Métropolitaine.

Dans un monde où des phénomènes surnaturels contaminent la réalité et la font s’effondrer, les joueurs incarnent le duo composé de Rena et Soma. Ils affronteront de puissants ennemis avec style, tout en perçant les mystères de la transformation du monde. Ils traquent une mystérieuse secte opérant dans l’ombre et une nouvelle drogue appelée « Petite Vérité » (Tiny Truth), qui se répandent à travers Tokyo.

Dans ce système de combat unique où le timing est crucial, les joueurs enquêtent sur des incidents surnaturels survenus à Tokyo et affrontent de redoutables ennemis. Ils doivent adapter leurs compétences à celles de leurs adversaires pour déclencher des contres dévastateurs, en utilisant le ralenti tactique pour anticiper leurs mouvements.

Les protagonistes

◆ Rena Hizuki, 28 ans (femme)

Voix : Ikumi Hasegawa

Agent du Département de Police Métropolitaine, Bureau de la Sécurité Publique, Section 5 des Affaires Étrangères, 2e Unité d’Enquête sur les Anomalies.

Son Stigma s’étend sur tout son corps, centré autour de sa poitrine, et elle possède un Œil Démoniaque qui lui permet de voir son propre avenir.

Elle porte une lame maudite sans signature, une épée cérémonielle acquise sur un marché antique en Chine et qui lui sert de clé.

Possédant un léger pouvoir d’interaction avec l’espace, elle attaque les Aberrations non pas en les tranchant, mais par le pouvoir de la séparation.

◆Soma Hoshigami, 20 ans (homme)

Voix : Itsuki Tousei

Considéré comme un « objet perdu » après avoir été recueilli par Rena du département de police métropolitaine, Bureau de la sécurité publique, Section des affaires étrangères 5, 2ème unité d’enquête sur les anomalies.

Comme il avait déjà subi une transformation au moment de sa découverte, il n’est plus traité comme un humain par souci de simplification administrative.

Son Stigma se manifeste sur le bas de son abdomen et ses deux bras ; il est un mutant à l’état de « semi-transformation » vers le « Niveau Un ».

Sa mutation déforme l’espace environnant et, bien qu’il le fasse inconsciemment, il attaque en manifestant des « crocs et des mâchoires » conceptuels à travers ses coups de poing et de pied.

Bonus de précommande et d’achat anticipé

Les bonus de précommande et d’achat anticipé de la version physique et numérique incluent :

• 3 skins supplémentaires pour les protagonistes, Hizuki Rena et Soma Hoshigami

• Un combat supplémentaire appelé « Voidfall » comprenant 16 combats de haute difficulté et des récompenses uniques

En plus de sa sortie numérique, Qliphah in Providence’s Shadow sera également disponible en version physique sur Nintendo Switch et PS5 en Europe le 24 septembre.

Qliphah in Providence’s Shadow sera distribué en éditions Standard et Deluxe, classées PEGI 16. Distribué par Meridiem, l’édition standard de Qliphah in Providence’s Shadow sera disponible chez plusieurs revendeurs le 24 septembre.