Jusqu’au 9 juillet 2026 (sauf pour les jeux Two Point, dont la promotion se termine le 1er juillet), SEGA et Atlus proposent une vaste opération de soldes sur le Nintendo eShop. Plus de trente titres sont concernés, avec des baisses de prix significatives sur des franchises emblématiques comme Sonic, Persona, Yakuza, Etrian Odyssey ou encore Unicorn Overlord.
🎮 Promotions disponibles sur Nintendo Switch 2
- Persona 3 Reload : 45,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Raidou Remastered : 19,99 € (au lieu de 49,99 €)
- Sonic x Shadow Generations : 20,99 € (au lieu de 49,99 €)
- Two Point Museum : 20,09 € (au lieu de 29,99 €)
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Édition Deluxe) : 37,74 € (au lieu de 74,99 €)
🎮 Promotions disponibles sur Nintendo Switch
- Catherine: Full Body : 33,14 € (au lieu de 49,99 €)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board : 35,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 : 45,11 € (au lieu de 59,99 €)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles : 19,99 € (au lieu de 79,99 €)
- Etrian Odyssey 2 HD : 13,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Etrian Odyssey 3 HD : 13,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Etrian Odyssey HD : 11,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Football Manager 26 Touch : 24,99 € (au lieu de 49,99 €)
- Persona 5 Royal : 17,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Persona 5 Tactica : 17,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Raidou Remastered : 19,99 € (au lieu de 49,99 €)
- Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster : 14,99 € (au lieu de 49,99 €)
- Shin Megami Tensei 5: Vengeance : 17,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Shinobi: Art of Vengeance : 14,99 € (au lieu de 29,99 €)
- Sonic Colors: Ultimate : 13,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Sonic Forces : 9,99 € (au lieu de 19,99 €)
- Sonic Mania : 7,99 € (au lieu de 19,99 €)
- Sonic Origins : 8,99 € (au lieu de 29,99 €)
- Sonic Origins Plus : 24,24 € (au lieu de 39,99 €)
- Sonic Superstars : 17,99 € (au lieu de 59,99 €)
- Sonic x Shadow Generations : 17,49 € (au lieu de 49,99 €)
- Two Point Campus : 4,49 € (au lieu de 39,99 €)
- Two Point Hospital: Jumbo Edition : 5,99 € (au lieu de 39,99 €)
- Unicorn Overlord Monarch Edition: 20,99 € (au lieu de 59,99 €)
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