Jusqu’au 9 juillet 2026 (sauf pour les jeux Two Point, dont la promotion se termine le 1er juillet), SEGA et Atlus proposent une vaste opération de soldes sur le Nintendo eShop. Plus de trente titres sont concernés, avec des baisses de prix significatives sur des franchises emblématiques comme Sonic, Persona, Yakuza, Etrian Odyssey ou encore Unicorn Overlord.

🎮 Promotions disponibles sur Nintendo Switch 2

Persona 3 Reload : 45,99 € (au lieu de 59,99 €)

: (au lieu de 59,99 €) Raidou Remastered : 19,99 € (au lieu de 49,99 €)

: (au lieu de 49,99 €) Sonic x Shadow Generations : 20,99 € (au lieu de 49,99 €)

: (au lieu de 49,99 €) Two Point Museum : 20,09 € (au lieu de 29,99 €)

: (au lieu de 29,99 €) Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Édition Deluxe) : 37,74 € (au lieu de 74,99 €)

🎮 Promotions disponibles sur Nintendo Switch