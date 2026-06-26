SnowRunner s’aventure dans la jungle mexicaine pour la Saison 18 : Patch & Power !
Le tout nouveau DLC Year 5 Pass est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation et XBOX. Il arrivera sur Nintendo Switch 2 le 7 juillet.
Focus Entertainment et Saber Interactive célèbrent aujourd’hui le lancement de la toute nouvelle mise-à-jour de SnowRunner Saison 18 : Patch & Power ! Disponible maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, XBOX One et PC, et le 7 juillet sur Nintendo Switch 2, cette nouvelle saison marque l’introduction d’un tout nouveau biome et vous transporte dans l’État Mexicain de Chiapas !
Bienvenue à Chiapas, la première région tropicale de SnowRunner !
Aidez la Commission Nationale de l’Énergie à achever la construction d’une centrale géothermique après que de violentes tempêtes tropicales aient plongé la région dans le chaos. Explorez deux grandes cartes jungle traversées de forêts luxuriantes, de mangroves imprévisibles et de plages sablonneuses, une première pour SnowRunner, 6 ans après sa sortie !
La Saison 18 s’accompagne aussi de deux nouveaux véhicules pour les détenteurs du Year 5 Pass : le Mercer R230, un camion Tout-Terrain avec une bonne maniabilité, et le HIB Billert M816, un spécialiste des autoroutes alliant vitesse et faible consommation d’essence.
La version Switch 2 est disponible en magasins ! La Saison 18 arrive le 7 juillet
Faisant suite à sa sortie digitale, la version Nintendo Switch 2 de SnowRunner est maintenant disponible chez tous les revendeurs participants, avec plus de 6 ans et 17 saisons de mises-à-jour à découvrir ! La Saison 18 : Patch & Power arrivera le 7 juillet sur Nintendo Switch 2, et marquera le retour du cross-play avec toutes les autres plateformes disponibles. Faites équipe avec trois de vos amis et affrontez la nature sauvage !
La Saison 18: Patch & Power est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, Xbox One et PC et arrive sur Nintendo Switch 2 le 7 juillet.
Laisser un commentaire