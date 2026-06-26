SnowRunner s’aventure dans la jungle mexicaine pour la Saison 18 : Patch & Power !

Le tout nouveau DLC Year 5 Pass est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation et XBOX. Il arrivera sur Nintendo Switch 2 le 7 juillet.

Focus Entertainment et Saber Interactive célèbrent aujourd’hui le lancement de la toute nouvelle mise-à-jour de SnowRunner Saison 18 : Patch & Power ! Disponible maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, XBOX One et PC, et le 7 juillet sur Nintendo Switch 2, cette nouvelle saison marque l’introduction d’un tout nouveau biome et vous transporte dans l’État Mexicain de Chiapas !