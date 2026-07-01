Mario, Zelda ou encore Kirby, voici quelques licences très connues de Nintendo explorant de nombreux genres du jeu vidéo bousculant parfois les codes afin de délivrer des expériences toujours efficaces et souvent appréciées des joueurs. Il y a des licences et des genres qui reviennent bien plus que d’autres, saluons le retour récent de Star Fox par exemple. Et justement sur un autre registre et un autre genre, connaissez-vous Rhythm Paradise ? Une licence atypique de Nintendo dans le genre du jeu de rythme par l’équipe des WarioWare, né d’une collaboration de la firme de Kyoto avec le producteur de musique japonais Tsunku♂, à un moment où celui-ci n’était pas très convaincu des jeux vidéo de musique et voulait proposer quelque chose d’assez différent. C’est ainsi qu’on se retrouve avec Rhythm Tengoku comme ultime jeu de Nintendo pour la Game Boy Advance en 2006 uniquement au Japon. Un premier jeu qui a suffisamment convaincu pour que l’on ait un second jeu sur DS qui arrivera même en France et traduit en 2009. C’est ainsi que nous avons une nouvelle licence de Nintendo dans le jeu de rythme dont le dernier opus sorti sur Nintendo 3DS en 2016 nous confirme que la licence a bien disparu 10 ans. Cet été 2026, il est temps de reprendre le sens du rythme avec le nouveau jeu Rhythm Paradise Groove que nous avons pu tranquillement parcourir afin de vous en parler ici.

Retrouver le rythme sur Nintendo Switch

Une bonne partie des jeux de rythme reposent souvent sur des musiques ou chansons plus ou moins connues, parfois inédites et originales, sur lesquelles nous avons des commandes apparaissant à l’écran avec lesquelles nous devons interagir au bon moment afin d’enchainer les combos et avoir le meilleur score. Il y a de rares exceptions dans le genre qui justement marquent les esprits en étant différents, que ce soit Rhythm Paradise, Patapon ou encore Elite Beat Agents parmi d’autres anomalies du genre. Rhythm Paradise est une expérience atypique et absurde dans le genre, à la fois surprenante dans un genre dans lequel nous voyons rarement Nintendo, mais finalement à leur image. Pour optimiser au mieux l’expérience, il nous est recommandé au lancement de chaque session de jouer en portable et avec des écouteurs pour éviter des risques de décalage entre l’image et le son, chose sur laquelle nous allons revenir. Dès ce premier avertissement, le côté drôle et décalé de la licence se fait entendre puisque cet avertissement est non seulement écrit mais aussi lu par une synthèse vocale en français, la même technologie que dans Tomodachi Life sorti plus tôt sur Nintendo Switch cette année. Tout est lu, même lorsque nous tombons sur l’écran titre coloré du jeu avec la simple mention d’appuyer sur le bouton A. La synthèse vocale peut être ajustée voire supprimée pour ceux qui n’en veulent pas et préfèrent lire par eux-mêmes. En arrivant sur le menu principal, Rhythm Paradise Groove (et finalement l’expérience délivrée par la licence en elle-même) est résumé en quelques lignes dans la première catégorie du menu « Rhythm Paradise, quésaco ? ». Autrement et en reprenant directement le jeu : « Rhythm Paradise est un jeu dans lequel vous devez effectuer vos actions en rythme. On a peut-être pas de grande histoire épique, mais on a plein de mini-jeux tous plus loufoques les uns que les autres ! » Cette catégorie poursuit sur quelques autres lignes d’explications mais ces deux premières lignes disent déjà tout. Le réflexe est ensuite d’aller dans « Jouer en solo » mais si vous jouez en mode TV, nous vous recommandons tout de même de suivre les conseils du jeu et de descendre sur la catégorie « Paramètres du décalage TV » afin de paramétrer et réduire le décalage son et image. Ceci étant dit et pour être totalement franc avec vous, le jeu semblait par défaut tout à fait praticable, il s’agit surtout d’un conseil pour les joueurs avec les sens les plus fins, ceux cherchant à avoir comme on dit une « expérience pixel », et pour permettre aussi d’obtenir les meilleurs scores. Une fois les paramétrages terminés, il est temps de lancer la partie en solo ou alors en multijoueur avec des amis. Rhythm Paradise propose surtout une succession de mini-jeux très décalés à faire en rythme et à débloquer en obtenant des évaluations convenables. Les mini-jeux du mode solo et du mode multijoueur sont différents, les mini-jeux étaient selon nous bien plus surprenants en mode multijoueur contrairement au mode solo où un connaisseur retrouve finalement ses marques dès les premières secondes de tutoriel et de jeu. Attention, nous ne disons pas que c’est une mauvaise chose, d’ailleurs cette fois-ci contrairement au précédent Rhythm Paradise Megamix sur Nintendo 3DS, nous sommes véritablement face à un opus inédit avec que des nouveaux mini-jeux. La promotion du jeu évoque plus de 80 mini-jeux de rythme et nous n’allons pas nécessairement revenir en détail sur ceux-ci pour éviter de gâcher les surprises, mais ce chiffre indique déjà que Rhythm Paradise Groove a le contenu le plus dense de la série.

Avez-vous le Groove ?

Le gameplay de Rhythm Paradise est d’une simplicité digne de sa présentation en 2D colorée. Il s’agit simplement d’appuyer sur 1 voire 3 boutons différents au bon moment de la mélodie de chaque mini-jeu, et d’enchaîner les bonnes interactions jusqu’à la fin où nous recevons alors une évaluation plus ou moins drôle. Prenons l’exemple du premier mini-jeu « Circuit de cerceaux » où nous devons appuyer sur le bouton A pour faire sauter notre espèce de boule de mousse à travers des cerceaux en rythme, et en comprenant bien les signaux sonores des autres boules de mousse sautant avant nous. Ceux-ci récitent les premières voyelles de l’alphabet japonais « A, I, U, E, O » et nous devons sauter au « O ». Sur « Danse des parapluies », nous devons fermer un parapluie avec la touche bas et l’ouvrir en appuyant sur A au rythme de la musique et aux signaux sonores des autres parapluies avant nous. Encore une fois, sans aller sur le détail de tous les mini-jeux, nous avons ainsi une succession de mini-jeux à faire avant de se confronter à un Remix mélangeant les précédents mini-jeux que nous avons faits. Soulignons l’importance du rythme et des signaux sonores à assimiler puisque les animations qui se déroulent sous vos yeux lors des mini-jeux seront surtout là pour vous déconcentrer, notamment par le côté absurde et drôle de ce qui se joue. Une progression classique dans la série, le but est ainsi d’obtenir une évaluation « Excellent » pour obtenir des médailles et débloquer d’autres contenus annexes dont nous tairons la nature pour vous laisser la découverte, si ce n’est un contenu particulièrement unique et original du jeu en solo dont nous nous permettons un petit commentaire : le mode Beatspell. Nous disions que globalement les connaisseurs retrouveront leurs marques directement, mais en débloquant le mode Beatspell, nous faisons face à une expérience type RPG musical assez inédite pour la licence. Nous évoluons à travers une petite histoire que nous vous laissons découvrir mais nous devons user de notre sens du rythme pour incanter des sorts, taper des ennemis et venir à bout des niveaux de ce mode. Beatspell est sympathique bien que ce n’est pas la feature principale et qu’il puisse être assez court en ligne droite, mais obtenir les meilleurs scores peut ne pas être aussi évident. En revenant sur des éléments plus classiques de Rhythm Paradise, soulignons aussi en challenge supplémentaire avec des bonus à débloquer encore, les apparitions des challenges « Parfait » où comme leur nom l’indique, nous devons ne faire aucune faute dans le mini-jeu jusqu’à la fin. Les apparitions de ces challenges sont aléatoires, et lorsqu’ils apparaissent, nous avons 3 essais avant qu’ils ne disparaissent jusqu’à la prochaine fois. Un peu frustrant, nous aurions aimé une apparition plus fréquente ou la possibilité de s’atteler nous-même à ce challenge. En incluant Beatspell et les différents mini-jeux, l’expérience est très variée, simple et accessible à tous sur le papier, et pourtant chaque joueur la vivra de manière très différente. Nous avons senti que les évaluations de Rhythm Paradise Groove étaient légèrement moins sévères que dans les précédents opus, certainement pour permettre à tous de progresser. Toutefois, si vous avez un sens du rythme à ras les pâquerettes, alors il est probable que l’expérience devienne un calvaire, puis si celui-ci n’est pas très bon, alors les défis « Parfait » peuvent devenir insurmontables. Chose qui tranche littéralement avec l’aspect simple, humoristique et innocent du jeu. D’ailleurs, bien entendu, le jeu ne prétend pas être une vitrine technologique et tourne très bien en mode TV comme en portable sur Nintendo Switch, comme n’importe quel opus de la licence sur leur console respective finalement. En termes de durée de vie, elle est très bonne pour un jeu du genre et de la série pour ceux cherchant à le compléter parfaitement, elle est aussi allongée avec des amis sur le mode multijoueur plutôt efficace. Enfin, l’humour particulièrement absurde de l’équipe WarioWare fonctionne toujours à nous faire oublier la simplicité de la réalisation visuelle du jeu. Chaque mini-jeu est finalement toujours lié à un petit fragment de lore et d’histoire du jeu sans queue ni tête, mais demandons vraiment à Rhythm Paradise d’avoir un récit ? Puis cet humour fonctionnerait moins sans l’ambiance sonore, les jingles, les bruitages, les signaux sonores et les différentes musiques du jeu. Tsunku♂ est toujours principalement à la composition de la très riche bande sonore de cet opus inédit. Son expérience de producteur de musique se fait toujours remarquablement sentir avec une ribambelle de thèmes dans de nombreux genres allant de la musique japonaise à des sonorités plus occidentales mais aussi des thèmes très RPG faisant penser à des choses que nous entendrions dans un Dragon Quest. Certains pourraient même désirer ne pas jouer et juste écouter les musiques. Peut-être que ce vœu est exaucé quelque part dans ce Rhythm Paradise Groove… peut-être ?