Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des jeux comme Fortnite ont les faveurs des jeunes gamers ? Ce qui ressort le plus souvent est l’aspect social du jeu en ligne. On joue et on discute en même temps. Parfois, certaines personnes ne se côtoient exclusivement qu’à travers des jeux vidéo. Alors, lorsque sort Starseeker: Astroneer Expeditions, qui est un jeu exclusivement en ligne et coopératif, nous nous disons que, peut-être, il pourra s’attirer les faveurs des joueurs en ligne. En plus, le jeu se base sur l’univers d’Astroneer, sorti en 2022, qui a reçu une critique correcte à l’époque. Ça peut le faire, non ? Embarquons dans la première fusée disponible, direction, l’espace !

Dans l’univers d’Astroneer

Starseeker: Astroneer Expeditions se déroule dans le même univers que le jeu Astroneer sorti en 2022. De nombreuses références y sont faites et si nous n’avons pas joué au premier jeu, nous louperons sans doute de nombreuses choses. Mais heureusement, nous n’avons pas besoin d’avoir joué au premier jeu car l’aspect histoire est assez mince. Dès le début, on nous explique que nous sommes dans une station spatiale afin de sauver l’humanité grâce à la science. De nombreuses expéditions sont lancées afin de récolter des informations et des ressources. Nous n’en savons pas plus que ça. Nous sommes ici dans un jeu exclusivement en ligne, donc l’histoire passe au second plan et le principal, c’est le fun !

Exploration planétaire en équipe

Le gameplay du jeu est scindé en deux parties : lorsque nous sommes dans la station spatiale et lorsque nous sommes en expédition sur une planète. Dans la station, nous pouvons principalement fabriquer des objets et obtenir des missions. C’est en quelque sorte le hub du jeu dans lequel on croise aussi d’autres joueurs en ligne. Et c’est depuis cette même station que nous choisissons notre expédition pour aller explorer une planète. Lorsque notre fusée arrive sur un site d’atterrissage planétaire, nous avons alors 30 minutes exactement d’oxygène dans notre combinaison, et pas une de plus ! Il faudra donc surveiller régulièrement le temps pour ne pas être rapatrié d’urgence sur la station spatiale et perdre toutes les ressources récoltées. Bon d’accord, mais on y fait quoi exactement sur la planète ? Eh bien, nous essayons d’accomplir des missions de récolte d’informations et de ressources. Pour récupérer ces informations, nous disposons d’un scanner que nous pouvons activer afin d’étudier la faune et la flore locales. En ce qui concerne les ressources, nous avons un outil qui permet de creuser et de récupérer les ressources que cache la planète. En plus de cela, il existe certaines missions propres à la planète qui sont à faire en coopération avec les autres astronautes présents sur les lieux.

Une coopération compliquée

Lors de nos sessions de jeu, nous avons régulièrement rencontré d’autres joueurs. C’est sans doute grâce au « cross-platform » que le jeu attire autant de monde, nous permettant de jouer en ligne avec des joueurs venant d’autres consoles. Mais, malgré la présence de joueurs en ligne, nous n’avons pas senti une grosse envie de coopérer car nous avons des missions à accomplir qui, parfois, nous emmènent dans des lieux éloignés d’autres joueurs. Pourtant, il est possible d’alerter les autres joueurs présents afin de leur demander de l’aide, mais tout cela ne nous a pas semblé très clair. De plus, nous ne démarrons pas systématiquement sur la planète avec des compagnons. Cela arrive très souvent de démarrer seul, de faire ce que l’on a à faire, puis de repartir, sans avoir vraiment coopéré avec d’autres individus. Nous trouvons cela regrettable car c’est ce qui, a priori, fait le cœur du jeu.

Des missions répétitives et un contenu limité pour le moment

Tout ceci nous amène au final à un petit effet redondant tant les explorations se ressemblent et les missions sont répétitives. Pourtant, il y a parfois un peu d’action pour nous sortir de notre torpeur. En effet, les animaux qui vivent sur la planète sont parfois agressifs et nous courent après. Malheureusement, nos moyens de défense sont parfois limités et nous sommes obligés de fuir. Mais lorsque nous avons l’équipement nécessaire pour les affronter, les combats ne sont pas épiques et sont peu emballants. Pour ajouter à tout cela, il est à noter que, pour le moment, une seule planète est disponible, ce qui renforce la redondance du jeu. Mais, comme tout jeu exclusivement en ligne, nous ne doutons pas que du contenu supplémentaire va arriver. Cependant, pour le moment, cela fait quand même un peu léger en termes de contenu. Surtout quand on voit le prix du jeu. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Starseeker: Astroneer Expeditions est prévu au prix de 30 € environ sur le Nintendo eShop. Cela nous semble assez cher pour un jeu qui, pour le moment, ressemble plus à un DLC du premier jeu Astroneer qu’à un jeu complet.

Une réalisation correcte

Les graphismes de Starseeker: Astroneer Expeditions sont les mêmes que ceux du premier jeu Astroneer. C’est du low poly, très sympa pour nos rétines. Il est fort agréable de parfois prendre de la hauteur pour admirer les environs assez vastes de la planète. En revanche, lorsque nous allons dans les profondeurs, il est parfois difficile de se repérer malgré la caméra que nous pouvons bouger à notre guise. Nous avons, dans certains de ces cas, rencontré quelques petits ralentissements qui ne nous ont pas beaucoup gênés lors de nos phases de jeu. Enfin, la bande-son est elle aussi correcte. Assez douce en phase d’exploration et un peu plus rythmée lorsque le danger survient, elle fait son boulot correctement.