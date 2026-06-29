Lors de sa sortie initiale en mai 2022, Citizen Sleeper s’est imposé comme l’une des pépites narratives les plus marquantes de la scène indépendante. Conçu par le développeur solitaire Gareth Damian Martin au sein du studio Jump Over the Age, ce titre a bousculé les codes du visual novel en y injectant des mécaniques du jeu de rôle sur table. Après avoir conquis les joueurs grâce à une mise à jour linguistique majeure intégrant enfin une traduction française intégrale, le titre s’offre une seconde jeunesse. L’arrivée de la mouture avec une Nintendo Switch™ 2 Edition permet de redécouvrir les ruines de ce capitalisme interplanétaire sous un jour totalement nouveau. Nous allons voir s’il s’agit d’un simple portage paresseux, ou si cette version optimise l’affichage nomade, corrige les errances techniques du passé et sublime un récit dystopique d’une noirceur politique et transhumaniste absolue. Un voyage textuel d’une puissance rare, désormais paré pour l’avenir ?

L’épopée transhumaniste ou le prix de la conscience

L’aventure de Citizen Sleeper démarre par un réveil brutal, glacé, dans la pénombre d’un caisson de stockage. Vous êtes un Dormeur (Sleeper). Pour l’univers qui vous entoure, vous n’êtes pas un être humain, mais une propriété corporatiste appartenant à la toute-puissante firme Essen-Arp. Votre conscience humaine a été entièrement numérisée, arrachée à sa chair d’origine, puis implantée de force dans une enveloppe synthétique interchangeable et hautement périssable. Vous étiez une force de travail jetable, de la chair à canon condamnée à trimer pour rembourser le prix exorbitant de votre propre prison métallique. Mais vous avez choisi la fuite. C’est ainsi que vous échouez, brisé et amnésique, sur l’Œil d’Erlin, une immense station spatiale à la dérive. Ancienne propriété coloniale abandonnée par ses créateurs, l’Œil d’Erlin est devenu une immense boîte de conserve faite de brique et de broc, un patchwork architectural, maintenant le refuge de toutes les forces alternatives de la galaxie. Des syndicats de dockers indépendants, des communautés hippies autonomes, des réfugiés sans attaches, mais aussi des gangs sans scrupules et des chasseurs de primes à votre poursuite, c’est une véritable communauté hétéroclite qui évolue dans cette station. La narration de Citizen Sleeper s’inscrit directement dans le sillage et l’héritage de la science-fiction pure et du mouvement cyberpunk. Le titre multiplie les références philosophiques et littéraires majeures, rappelant des œuvres phares comme “Fondation” d’Isaac Asimov. L’écriture, d’une justesse et d’une vivacité littéraire remarquables, traite de thématiques complexes et matures. Qu’est-ce qui définit l’humanité ? Peut-on s’émanciper d’un système économique totalitaire lorsque notre propre corps est régi par une obsolescence programmée ? Le jeu ne fait aucune concession et brille par son empathie envers les opprimés. Chaque rencontre sur l’Œil d’Erlin raconte un morceau de vie bouleversant, à l’instar de Lem, ce mercenaire usé qui tente d’élever une fillette dans la précarité de la station. L’univers dépeint est organique, sombre, poussant le joueur à s’interroger en permanence sur les motivations et les luttes de chaque faction pour sa survie. Avec cette version, Citizen Sleeper gagne la traduction française qui n’était pas disponible au lancement du titre sur Switch première du nom, en 2022. Et nous vous le disons sans détour, c’est un sans-faute ! Les textes sont renversants, vous êtes pris dans la narration et faites défiler les dialogues, comme si vous tourniez les pages d’un bouquin, avide de mots et de découvertes.

Les dés du destin

Le squelette de Citizen Sleeper s’articule autour d’une fusion brillante entre le visual novel traditionnel et le jeu de rôle textuel hérité du format papier. L’interface globale se présente sous la forme d’une vue aérienne de l’anneau-monde, que l’on fait pivoter pour sélectionner différents points d’intérêt. Le flux de votre existence numérique est dicté par des cycles, équivalant à des tours de jeu. Dès votre réveil, le destin s’en mêle, le système effectue un lancer automatique de dés. La quantité de dés mis à votre disposition à chaque cycle dépend entièrement d’une jauge cruciale, celle de l’état de votre corps cybernétique. Si votre enveloppe est en parfaite santé, vous disposez d’un pool maximal de cinq à six dés. Si vous laissez votre corps dépérir, ce pool se réduit drastiquement, limitant vos capacités d’action quotidiennes à un ou deux dés seulement. À chaque point d’intérêt de la station correspondent des tâches spécifiques (travailler sur les docks, réparer un propulseur, livrer des nouilles, pirater des serveurs). C’est là que réside toute la stratégie : vous connaissez à l’avance la valeur de vos dés, et vous devez les attribuer intelligemment. Un dé affichant un 6 garantit une réussite totale, un dé affichant un 5 ou un 4 introduit un facteur de risque, et les dés faibles (1 ou 2) augmentent considérablement le danger de blessure ou de perte de ressources. Cependant, les dés faibles ne sont pas inutiles. En activant une interface alternative, votre Dormeur peut plonger dans le réseau informatique de l’Œil, un univers en noir et blanc représentant le Cloud de la station. Dans cette matrice virtuelle, le gameplay se retourne, et ce sont souvent les valeurs de dés les plus basses qui s’avèrent nécessaires pour forcer des verrous de données et s’emparer d’informations confidentielles. Au-delà de la réussite immédiate, dans Citizen Sleeper chaque action s’accompagne d’un niveau de risque palpable (Sûr, Risqué, Dangereux). Rater un jet peut amputer vos finances, blesser votre corps synthétique ou accélérer de redoutables compteurs. Ces compteurs symbolisent la vie de la station en temps réel : l’arrivée imminente d’un cargo de ravitaillement, la traque d’un tueur à gages à vos trousses, ou la méfiance grandissante d’un allié. Pour ne pas finir à la décharge, vous devez constamment jongler avec vos deux statistiques vitales : l’Énergie, qui se recharge en achetant et en consommant de la nourriture, et l’État, qui nécessite l’obtention de sérums stabilisateurs hors de prix, seule arme contre l’obsolescence programmée imposée par Essen-Arp. La complétion des objectifs narratifs majeurs vous octroie des points d’Élan, utilisables dans un arbre de compétences pour débloquer des bonus permanents liés aux trois classes de départ (Extracteur, Machiniste, Opérateur).

Une version Nintendo Switch 2 sublimée ?

Visuellement, Citizen Sleeper – Nintendo Switch™ 2 Edition est un chef-d’œuvre de sobriété et d’élégance minimaliste. Le titre tire toute sa force graphique de son extraordinaire chara-design, entièrement confié au dessinateur français Guillaume Singelin. Chaque portrait de personnage, qui s’affiche lors des phases de dialogue, est une claque esthétique. Les lignes de Singelin transmettent instantanément le vécu, la misère et l’étincelle de dignité qui animent les habitants de l’Œil. Les détails fourmillent : des câbles dénudés qui pendent d’une mâchoire cybernétique, des tissus usés superposés à des plaques de métal étincelantes. L’Œil d’Erlin, quant à lui, est représenté comme une immense structure industrielle, géométrique et épurée. Si ce minimalisme architectural a pu sembler austère ou lointain par le passé, la puissance de la Switch 2 transfigure l’expérience, notamment via une résolution 4K (2160p) en mode TV, Full HD (1080p) en mode portable, le tout cadencé en 60 images par seconde. Les chutes de framerate qui entachaient les rotations de la caméra sur le modèle d’origine ont été intégralement gommées. Le rendu des arrière-plans gagne en netteté, offrant une clarté de lecture irréprochable, particulièrement en mode nomade où la taille de la police d’écriture a été finement ajustée pour correspondre au confort d’un livre de poche. Cette Nintendo Switch™ 2 Edition de Citizen Sleeper apporte des corrections majeures : la sélection au joystick est plus précise, et la navigation dans l’arbre de compétences et le journal des quêtes se fait de manière beaucoup plus intuitive, rendant l’exploration de cette dizaine d’heures de jeu d’autant plus gratifiante. L’immersion ne serait pas complète sans l’enveloppe sonore magistrale tissée par le compositeur Amos Roddy. Ses compositions électroniques et ambiantes, aux nappes de synthétiseurs vaporeuses et relaxantes, enveloppent le joueur dans une bulle de mélancolie spatiale. Les thèmes musicaux épousent le rythme du jeu, se faisant discrets lors des phases de lecture intense, puis se chargeant d’une tension dramatique subtile lorsque l’urgence d’un compteur de cycles se fait sentir. Accompagnée de bruitages métalliques sourds rappelant constamment que vous vivez au cœur d’une immense boîte de conserve orbitale, la bande-son est une réussite totale. Pour un titre proposé à un prix doux, Citizen Sleeper affiche une générosité narrative exemplaire. Une première partie nécessite environ 10 à 15 heures de lecture et d’exploration assidue, en fonction de votre manière de jouer. Toutefois, la structure même du jeu encourage grandement la rejouabilité. Grâce à la profusion d’embranchements scénaristiques et à la liberté totale accordée dans la gestion de vos cycles quotidiens, il est impossible de découvrir l’intégralité des arcs narratifs en une seule session. Certains personnages n’apparaîtront tout simplement jamais sur votre route si vous choisissez de vous allier exclusivement avec une faction rivale ou si vous fuyez une zone prématurément. Le titre propose ainsi de nombreuses fins alternatives, allant de la fuite spatiale vers de nouveaux horizons à l’assimilation complète au sein de la communauté de l’Œil. De plus, le titre intègre désormais les trois DLC parus après la sortie initiale du jeu. Les épisodes FLUX, REFUGE et PURGE viennent enrichir l’expérience : nouveaux personnages, nouveaux lieux à explorer sur l’Œil d’Erlin, ainsi qu’un nouvel arc narratif en fin de jeu. Citizen Sleeper – Nintendo Switch™ 2 Edition est disponible le 25 juin 2026 sur l’eShop au prix de 19,99 euros, en français.