Quand vous lancez un jeu, combien de temps espérez-vous rester dessus ? Une heure ? Deux heures ? Des dizaines d’heures ? Et quand vous payez le prix de cinq euros, quel genre d’expérience attendez-vous ? Un jeu au contenu très qualitatif mais au contenu léger comme and Roger ? Ou, a contrario, un jeu plus répétitif mais aux mécaniques addictives comme Vampire Survivors ? Nous avons reçu en test Catto’s Post Office, le premier jeu des Australiens d’In Shambles Studio… qui ne dure que vingt minutes. Sont-ce les meilleurs vingt minutes de notre expérience vidéoludique ? Voici notre test de ce jeu qui sort au prix de cinq euros cinquante le 25 juin 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch. Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Catto’s Post Office.

Vingt minutes et c’est fini

Catto’s Post Office est un jeu d’aventure : nous incarnons Catto, un chat postier. Aujourd’hui est un jour spécial pour Catto : c’est son anniversaire ! Mais personne ne semble s’en rappeler… Nous allons donc faire notre travail et livrer les colis dans les quatre coins de la ville. Le gameplay est ultra-accessible : vous récupérez le colis puis vous allez l’amener au lieu demandé. Parfois, nous aurons à réaliser quelques mini-quêtes facultatives. Nous allons par exemple ranger un caddie pour récupérer une pièce et la donner au responsable du café. Un petit chaton nous demandera de gagner à « chat » contre son ami invaincu. Nous allons avoir aussi quelques dialogues avec les habitants de la ville, souvent mignons, ainsi que des interactions bonus. Nous pourrons appuyer sur des canards en plastique, tirer dans des canettes pour les mettre dans une poubelle et nous possédons même une touche juste pour miauler ! Le jeu se résout à la fin de la journée, après un dernier paquet à donner au centre communautaire. Catto’s Post Office est un jeu à l’ambiance chill, aux promesses intéressantes, mais qui est bien trop court pour que l’on puisse réellement profiter du titre. Nous comprenons très vite où le titre veut nous mener, nous redoutons ensuite d’arriver si rapidement au générique de fin, et quand celui-ci arrive, une pointe de déception s’empare de nous. Livrer du courrier n’est pas très intéressant, la plupart des dialogues sont assez plats et se résument à des évidences un peu bateau. Seules quelques quêtes secondaires, comme celle du caddie, ainsi que les interactions secondaires, arrivent à maintenir notre intérêt. Vingt minutes, c’est court, très court, même pour le prix de cinq euros, surtout que la sensation finale est peu gratifiante. Nous avons cette impression manette en main de « voilà, jeu fini » sans en tirer le moindre plaisir. C’est dommage car avec un peu plus de contenu général, le jeu avait de belles intentions, notamment dans le déploiement de son univers cosy tout doux.

Pas le temps de s’amuser ou d’apprécier

L’humour parfois déployé (comme la possibilité de changer la langue du jeu en « chat ») et les à-côtés sont réussis, ce qui aurait pu, avec un temps de développement plus long, transformer cette expérience qui donne un côté « jeu de fin d’études » en un jeu « complet » (comme l’avait fait le désormais iconique Octodad). Les graphismes sont sympathiques. Le jeu connaît un downgrade important, avec des personnages aux contours flous. Cependant, la construction de la ville et des décors est mignonne, bien pensée, avec une attention particulière sur les détails qui fonctionnent. La bande-son est limitée : à vrai dire, nous commençons par en avoir marre du même sound design du chat qui miaule pour le moindre dialogue. L’idée est intéressante (comme l’avait fait Mewgenics avec des doubleurs), mais le même bruit de chat en permanence finit par lasser. La musique de fin, qui doit être la conclusion du jeu, est gênée par un bug de décor. Notons aussi que le jeu connaît une augmentation liée à cette habituelle taxe Nintendo Switch, qui consiste globalement à faire payer aux joueurs de cette console quelques deniers en plus sans aucune raison apparente. Si le jeu vous intéresse, la Nintendo Switch n’est clairement pas la meilleure console. Notons aussi que le jeu n’est pas traduit en français, et qu’il faut un bon niveau en anglais pour comprendre l’histoire déployée par le développeur. Nous vous joignons une vidéo de l’entièreté du jeu… Nous avons l’habitude d’enregistrer les trente premières minutes sauf que le jeu ne dure que vingt minutes.