Frontier Developments a officiellement annoncé l’arrivée de Jurassic World Evolution 2: Complete Edition sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 30 juillet 2026. Cette version intégrale du simulateur de gestion de parc à dinosaures reprend l’ensemble des éléments du jeu original sorti en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC, tout en y ajoutant l’intégralité des contenus téléchargeables publiés depuis son lancement.

Avec Jurassic World Evolution 2, les joueurs ne se limitent plus aux îles Muertes et découvrent de nouveaux environnements à travers les États-Unis après les événements de Jurassic World: Fallen Kingdom. Le jeu propose une campagne narrative inédite qui plonge les gestionnaires de parcs au cœur d’une aventure originale, aux côtés de personnages emblématiques comme Claire Dearing et le Dr. Ian Malcolm, interprétés par Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum dans la version originale. Les joueurs accompagnent le Département de la Pêche et de la Nature dans la gestion et la préservation des dinosaures sauvages dispersés sur le territoire américain.

Le titre met à disposition quatre modes de jeu distincts. Le mode Campagne permet de suivre une narration structurée, tandis que le mode Chaos Theory offre la possibilité de rejouer des moments clés des films de la franchise avec des rebondissements inédits. Le mode Sandbox, quant à lui, libère la créativité en permettant aux joueurs de concevoir librement leur parc sans contraintes narratives. Enfin, le mode Défi propose de gérer différentes régions du pays en relevant des défis variés, tout en faisant face à des catastrophes environnementales.

Les environnements proposés dans Jurassic World Evolution 2: Complete Edition s’étendent bien au-delà des îles Muertes et incluent des forêts denses, des déserts rocheux et des tropiques ensoleillés. Chaque biome présente des conditions, un terrain et des calamités environnementales uniques, obligeant les gestionnaires à adapter leur stratégie en conséquence. Le jeu permet de construire une large gamme de bâtiments personnalisables et d’engager de nouveaux scientifiques pour répondre aux exigences des visiteurs et des dinosaures.

Plus de soixante-quinze espèces préhistoriques, dont des reptiles volants et marins, peuplent les parcs de cette édition complète. Les dinosaures, dotés d’une intelligence accrue, réagissent de manière réaliste à leur environnement et peuvent imposer leur domination sur leur territoire. La bio-ingénierie permet aux joueurs de personnaliser l’apparence de leurs créatures en modifiant leurs couleurs et leur génome, offrant ainsi une dimension supplémentaire de personnalisation et de stratégie.