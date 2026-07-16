Le média culturel européen ARTE France et les studios de développement indépendants français Swing Swing Submarine et La Poule Noire ont le plaisir d’annoncer que Looking for Fael est disponible sur Steam (PC/Mac), XBOX Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch.
William David, co-fondateur de Swing Swing Submarine, commente : « Nous souhaitions mettre en avant les origines françaises du personnage de Fael, du jeu et de son équipe de développement. Cela explique, entre autres, qu’il est possible de voir les toits de la ville d’Angoulême depuis certaines fenêtres. C’est aussi la raison pour laquelle la voix française de Fael (interprété par le comédien Cédric Dumond) a été enregistrée la première, servant ensuite de mètre étalon pour les autres langues. Et c’est ce qui nous a motivés à collaborer avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, afin qu’elle écrive, compose et interprète la chanson originale de Looking for Fael « Comme un souffle ». »
« Nous souhaitions mettre en avant les origines françaises du personnage de Fael, du jeu et de son équipe de développement. Cela explique, entre autres, qu’il est possible de voir les toits de la ville d’Angoulême depuis certaines fenêtres. C’est aussi la raison pour laquelle la voix française de Fael (interprété par le comédien Cédric Dumond) a été enregistrée la première, servant ensuite de mètre étalon pour les autres langues. Et c’est ce qui nous a motivés à collaborer avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, afin qu’elle écrive, compose et interprète la chanson originale de Looking for Fael « Comme un souffle ». »
Yann de Cruyssen a composé la bande originale du jeu disponible sur toutes les plateformes de streaming audio : ici
L’HISTOIRE :
Dans Looking for Fael, tout commence par un étrange message vocal laissé par Fael.
Le joueur part ainsi à la recherche de Fael, son colocataire, disparu dans son appartement. Equipé d’une console de jeu rétro, la Game Leaf, il devra résoudre les énigmatiques puzzles qu’il lui a laissés.
LE MYSTÈRE DE L’APPARTEMENT
L’étrange état de l’appartement, qui a l’air d’évoluer en fonction des avancées du joueur, et les messages cryptiques semés par Fael, qui semble avoir perdu la raison, amènent le joueur à se demander ce qu’il a bien pu se passer.
Un fil rouge relie chaque appartement aux autres : les actions menées à un endroit donné pourront se répercuter ailleurs avec des conséquences parfois inattendues. Toutes sortes de machines issues du génie de Fael sont accessibles et indispensables pour progresser.
UNE EXPLORATION SURRÉALISTE EN HUIS CLOS
Peu à peu, l’appartement qu’il pensait connaître se démultiplie sous les yeux du joueur pour devenir un labyrinthe aux multiples facettes, rempli de mystérieux puzzles.
Avancer pièce par pièce, décrypter les indices laissés derrière lui pour embarquer dans l’aventure qui a transformé cet appartement en un dédale surréaliste. D’un simple salon à une chambre envahie par la végétation en passant par un cinéma, un laboratoire et bien d’autres pièces, tout ne fait qu’un.
« Notre rapport au vivant, aux mondes non-humains, a toujours été une composante narrative des jeux de Swing Swing Submarine, et elle est ici encore plus présente.” ajoute William David. “Bien que les puzzles et les énigmes soient au cœur du jeu, il est possible de retrouver parmi d’autres éléments en jeu, la figure omniprésente du phasme, un appartement envahi par la végétation ainsi qu’un lieu hors-du-temps baigné par un ciel étoilé. Tout cela est évidemment lié au mystère qui entoure le personnage de Fael et aux multiples appartements que le joueur va explorer. »
Au fil de sa progression, le joueur sera amené à questionner la nature même de la réalité. Il devra prendre son temps, tester des hypothèses, être attentif aux détails, échos et correspondances pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes matérialisées sous formes d’appareils à manipuler.
UN ESCAPE GAME IMMERSIF ET NOSTALGIQUE
Pour retrouver Fael, la réflexion sera la seule alliée du joueur. Il ne faudra pas hésiter à sortir son calepin pour prendre des notes au fil du périple ! Chaque appartement est une énigme à part entière et dispose de sa propre logique à l’origine d’une multitude de puzzles. Fael a disséminé des indices sur son passage : des post-it, des messages audios et différents objets, chacun placé avec intention, rien n’étant laissé au hasard.
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