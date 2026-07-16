Le média culturel européen ARTE France et les studios de développement indépendants français Swing Swing Submarine et La Poule Noire ont le plaisir d’annoncer que Looking for Fael est disponible sur Steam (PC/Mac), XBOX Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

William David, co-fondateur de Swing Swing Submarine, commente : « Nous souhaitions mettre en avant les origines françaises du personnage de Fael, du jeu et de son équipe de développement. Cela explique, entre autres, qu’il est possible de voir les toits de la ville d’Angoulême depuis certaines fenêtres. C’est aussi la raison pour laquelle la voix française de Fael (interprété par le comédien Cédric Dumond) a été enregistrée la première, servant ensuite de mètre étalon pour les autres langues. Et c’est ce qui nous a motivés à collaborer avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, afin qu’elle écrive, compose et interprète la chanson originale de Looking for Fael « Comme un souffle ». »



« Nous souhaitions mettre en avant les origines françaises du personnage de Fael, du jeu et de son équipe de développement. Cela explique, entre autres, qu’il est possible de voir les toits de la ville d’Angoulême depuis certaines fenêtres. C’est aussi la raison pour laquelle la voix française de Fael (interprété par le comédien Cédric Dumond) a été enregistrée la première, servant ensuite de mètre étalon pour les autres langues. Et c’est ce qui nous a motivés à collaborer avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, afin qu’elle écrive, compose et interprète la chanson originale de Looking for Fael « Comme un souffle ». »

Yann de Cruyssen a composé la bande originale du jeu disponible sur toutes les plateformes de streaming audio : ici

L’HISTOIRE :

Dans Looking for Fael, tout commence par un étrange message vocal laissé par Fael.

Le joueur part ainsi à la recherche de Fael, son colocataire, disparu dans son appartement. Equipé d’une console de jeu rétro, la Game Leaf, il devra résoudre les énigmatiques puzzles qu’il lui a laissés.