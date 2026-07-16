Alien: Isolation 2™, Crazy Taxi: World Tour, STRANGER THAN HEAVEN, Persona 4 Revival, Total War: WARHAMMER 40,000 et bien plus de titres seront jouables durant l’événement

SEGA a annoncé sa participation à la gamescom 2026 où les joueuses et joueurs pourront s’essayer aux plus grands titres à paraître dans les prochaines semaines et mois.

Situé dans le Hall 7 du parc des expositions de Cologne (Koelnmesse) du 26 au 30 août, le stand immersif de SEGA comprendra plusieurs animations, des événements photo, des défis et des produits dérivés à récupérer gratuitement. Cinq titres seront jouables sur le stand de SEGA, et chacune des stations de jeu disposera de son espace personnalisé :

Alien: Isolation 2 : disponible à l’essai pour la première fois en Europe. L’environnement lo-fi et sci-fi claustrophobe de ce stand accentue l’atmosphère si spéciale du prologue jouable d’ Alien: Isolation 2 .

: disponible à l’essai pour la première fois en Europe. L’environnement lo-fi et sci-fi claustrophobe de ce stand accentue l’atmosphère si spéciale du prologue jouable d’ . Crazy Taxi: World Tour : sur ce stand qui capture l’énergie chaotique du jeu original, les fans pourront prendre des photos à côté du célèbre taxi et faire la course dans cette nouvelle aventure, tout en gardant un œil sur les classements diffusés en direct pour stimuler leur esprit compétitif.

: sur ce stand qui capture l’énergie chaotique du jeu original, les fans pourront prendre des photos à côté du célèbre taxi et faire la course dans cette nouvelle aventure, tout en gardant un œil sur les classements diffusés en direct pour stimuler leur esprit compétitif. STRANGER THAN HEAVEN : les joueuses et joueurs remonteront le temps jusqu’à un club de jazz clandestin pour s’essayer à STRANGER THAN HEAVEN , avant d’immortaliser leur passage sur une scène dédiée.

: les joueuses et joueurs remonteront le temps jusqu’à un club de jazz clandestin pour s’essayer à , avant d’immortaliser leur passage sur une scène dédiée. Persona 4 Revival : les fans de Persona reconnaîtront le centre commercial Junes, où les fans occidentaux auront l’opportunité de jouer au remake de ce grand classique du RPG, et d’envoyer des messages en direct sur les télévisions du stand.

: les fans de Persona reconnaîtront le centre commercial Junes, où les fans occidentaux auront l’opportunité de jouer au remake de ce grand classique du RPG, et d’envoyer des messages en direct sur les télévisions du stand. Total War: WARHAMMER 40,000 : disponible à l’essai pour la première fois. Les fans pourront prendre le commandement des meilleures troupes de l’Empereur, les Space Marines, le temps de trois scénarios sur un stand inspiré de cet univers ravagé par la guerre.

Les visiteurs et visiteuses du stand SEGA recevront un passeport SEGA indispensable pour rassembler les tampons des cinq mondes vidéoludiques. Celles et ceux qui rassembleront les cinq tampons recevront un jeton SEGA collector en édition limitée.

Mais ce n’est pas tout ! Les légendes de RGG Studio, Hiroyuki Sakamoto (Producteur de STRANGER THAN HEAVEN) et Mikinobu Aber (Réalisateur de STRANGER THAN HEAVEN) seront sur place pour des séances de dédicaces ! De plus, la zone de jeu libre inclura :