Nouvelle semaine, nouvelles promotions… et nouvelle canicule. Alors que Square Enix nous a permis de profiter de très belles offres la semaine dernière, nous voici avec une liste plus variée !

Fabledom

11,24€ au lieu de 24,99€

Si vous cherchez un city-builder pour votre Nintendo Switch, Fabledom est disponible sur l’eShop à 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%) jusqu’au 29 juillet.

Fabledom est un jeu de gestion pour ceux qui cherchent une expérience détente pas trop compliquée. C’est une expérience parfaite pour ceux qui veulent juste se détendre en créant une ville dans un univers féérique. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Mindcop

8,99€ au lieu de 14,99€

Nous partons sur une vraie pépite indépendante à ne pas louper : Mindcop est en promotion sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 14,99€ aussi jusqu’au 29 juillet.

Mindcop est un jeu d’enquête. Oui, le jeu est court, mais grâce à son exceptionnelle écriture, sa rejouabilité aux petits oignons, son style graphique dessiné à la main, nous avons vraiment une expérience que nous recommandons de toute urgence. Notre testeur avait mis la note de 8,5 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Moving Out 2

11,99€ au lieu de 29,99€

Nous gardons d’excellents souvenirs sur ce jeu. Moving Out 2 est en promotion sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 29,99€ (-75%) jusqu’au 30 juillet.

Moving Out 2 est une suite réussie qui nous permet d’incarner des déménageurs… particuliers. Notre objectif, avec l’aide de nos amis, est de réussir à déménager (ou emménager) le plus rapidement possible, tout en faisant fi des considérations matérielles. C’est un jeu très drôle qui permet de passer de très bonne soirée en groupe… à condition que vous réussissez à vous entendre (un peu comme Overcooked) ! Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Vernal Edge

7,69€ au lieu de 21,99€

Après un party-game, un jeu d’enquête et un city-builder, place au metroidvania avec Vernal Edge, disponible sur l’eShop à 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%) jusqu’au 29 juillet.

Dans les défauts, notre test soulignait la difficulté des boss de Vernal Edge… Est-ce vraiment un défaut pour un metroidvania ? Dans tous les cas, avec ses combats dynamiques, son écriture bien ciselée, Vernal Edge s’impose comme une réussite du genre. Notre testeur avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Chernobylite Complete Edition

8,99€ au lieu de 29,99€

Nous terminons avec Chernobylite Complete Edition qui est sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) jusqu’au 12 août.

Chernobylite Complete Edition est un mélange audacieux de genre, entre le FPS, la survie, l’horreur, le RPG… qui fonctionne ! C’est une perle indépendante qui nous vient de Pologne que nous vous recommandons chaudement, si la répétitivité du titre ne vous fait pas peur. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.