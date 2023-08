Il y a des jeux capables de briser les plus solides amitiés. Super Smash Bros, Mario Kart, Mario Party… Nous nous souvenons encore des règles imposées entre frères et sœurs pour garder un semblant d’ordre au milieu de ce chaos… « Interdiction de voler des étoiles à quelqu’un de sa famille ! ». Plus récemment, un nouveau genre de party game est arrivé qui ne reposait plus sur la compétition, mais sur une coopération souvent chaotique. Nous pensons à Overcooked (1 et 2) ou encore à Moving Out, tous les trois édités par les britanniques de Team17. Nous avons dans les mains Moving Out 2, le petit nouveau qui se rajoute à cette collection. Le jeu est toujours développé par les australiens de SMG Studio et les suédois de Devm Games. Disponible le 15 août 2023 au prix de trente euros sur toutes les consoles, arrivera-t-il à devenir la nouvelle référence des soirées entre amis ?

Mama if that’s movin’ up, then I’m movin’ out

Moving Out est de retour ! Dans ce jeu de coopération chaotique, vous incarnez les employés de l’entreprise de déménagement Smooth Move, et votre mission, que vous l’acceptiez ou non, est de réaliser des déménagements en des temps records.

Le jeu débute par un tutoriel qui permet de comprendre très rapidement le gameplay. En tant que déménageur, vous allez logiquement réaliser des déménagements. Votre objectif sera de récupérer les objets indiqués par le jeu et de réussir à les mettre dans votre camion avant la fin du chrono.

Vous aurez une touche qui vous permet de porter les objets et une autre qui permet de les lancer. Problème, certains objets sont lourds et nécessiteront deux personnes pour être déplacés ou lancés. Il faudra alors se coordonner avec ses camarades d’infortune pour réussir à amener le canapé, le frigo, ou l’armoire à bon port.

D’autres objets sont fragiles, et s’ils tombent au sol, ils risquent de se briser et ils reviendront alors à leur point de départ. Vous pourrez les lancer à vos amis, mais ces derniers devront avoir une très bonne dextérité pour réussir à les rattraper.

Moving Out 2 reprend les bases de son prédécesseur, et en tant que bon déménageur, vous vous moquerez des dommages collatéraux. Votre objectif étant de rapporter les meubles le plus rapidement possible à votre camion, ce n’est pas grave si quelques vitres, portes, ou autres objets sur votre chemin se brisent. Ce n’est pas une fenêtre qui va nous empêcher de bien faire notre métier !

Les déménagements sont souvent périlleux, et vous allez maudire ce mur trop petit qui empêche le passage du lit, maudire cette piscine au milieu de la propriété qui coule les meubles, maudire cette porte coulissante qui se ferme alors que vous portez une imposante armoire… Bref, comme dans son prédécesseur, vous allez autant maudire qu’adorer le déménagement, et seule une excellente communication avec vos amis vous permettra de survivre dans ces eaux instables.

Disons-le assez rapidement, Moving Out 2 est un excellent party game. Jouable jusqu’à quatre joueurs, il a vraiment tout pour plaire et est l’un des meilleurs jeux coopératifs de ces dernières années.

Déjà, le level design est extrêmement soigné. Les développeurs ont pris un temps considérable à concevoir chacun des niveaux et nous le ressentons manette en main. Moving Out 2 ne nous propose pas que des déménagements, nous allons aussi faire des emménagements, du basket, et d’autres activités farfelues qui nous rappellent parfois Fall Guys. Peu importe le niveau, il y a toujours quelque chose de nouveau dans le level design qui réussit à maintenir le fun à son plus haut niveau.

Our house, in the middle of the street

Il y a aussi un vrai plaisir à découvrir les éléments du gameplay qui s’ajoutent au fur et à mesure de notre progression. Entre le kraken qui décale les objets, les drones que nous allons devoir contrôler, ou encore les piles dont il faut gérer la charge, Moving Out 2 est une mine de bonnes trouvailles et d’idées amusantes.

Chaque niveau possède aussi son lot de missions annexes qui sont très souvent délirantes. Vous allez, par exemple, devoir embarquer tous les flamants roses en plastique, casser toutes les vitres du niveau ou au contraire réussir la mission en n’en cassant aucune. Ces missions, révélées qu’à la fin de chaque niveau, ajoutent un peu de piment et une grande rejouabilité.

Si tout cela ne suffit pas, des caisses de personnages et de style sont dissimulées un peu partout dans le jeu. Il y a toujours un petit plaisir lorsque nous en trouvons une et que nous découvrons les nouvelles personnalisations possibles. Il y a aussi des cartouches d’arcade à récupérer de la même façon qui nous permettent de débloquer des mini-jeux autour du déménagement.

Le contenu de Moving Out 2 est impressionnant et les concurrents vont devoir dorénavant mettre les bouchées doubles pour proposer un quart de ce que le jeu propose actuellement. Pour trente euros, vous aurez une aventure qui pourrait bien vous prendre une dizaine d’heures en fonction de votre vitesse et de votre perfectionnisme. C’est un ratio prix / durée de vie bien plus conséquent que Speed Crew ou Manic Mechanics sortis tout récemment.

There is a house in New Orleans…

Moving Out 2 se démarque aussi par son humour bon enfant qui est présent partout dans l’aventure. Vous allez avoir des jeux de mots, des jeux de mots, et encore d’autres jeux de mots qui rendent le jeu d’autant plus amusant. Même si l’histoire est absurde à souhait, nous lisons chacun des dialogues avec délectation pour découvrir la nouvelle blague que les développeurs nous ont concoctées.

Nous avons aussi aimé l’inclusivité du jeu qui propose de jouer des personnages en fauteuil roulant. Certes, dans la réalité, déménager en étant handicapé n’est pas le plus pratique, mais dans un jeu qui nous permet d’incarner un homme à tête de chaussure ou un homme donut, la réalité n’est pas le plus important, et c’est toujours agréable de voir un jeu qui pense à la représentation.

Le jeu adapte sa difficulté au nombre de joueurs. Si vous essayez de jouer seul, vous pourrez notamment porter facilement les objets qui nécessitent deux joueurs, mais vous ne pourrez pas les lancer. Cela permet d’équilibrer intelligemment les difficultés en solo ou à plusieurs.

Il faut aussi saluer le travail des traducteurs de Moving Out 2. Le jeu adapte toutes les blagues avec brio et réussit même à en placer des nouvelles qui sont spécialement adaptées pour le public francophone. C’est un travail de qualité et il est rare de voir une traduction aussi réussie. Chapeau bas.

Tout n’est pas parfait dans Moving Out 2. Quelques niveaux possèdent quelques problèmes de caméra à plusieurs qui rendent la lisibilité parfois compliquée. Le jeu pourrait paraître répétitif pour certaines personnes. Cependant, ces problèmes sont vraiment minimes et n’entravent que très peu le plaisir de jeu.

Les graphismes sont très réussis, l’univers coloré est vraiment un plus et il y a toujours un plaisir à découvrir une nouvelle maison. La bande-son est tout aussi sympathique.

Il y a un mode online crossplatform, mais nous n’avons pu le tester. Il semble uniquement fonctionner avec des joueurs qui sont dans notre liste d’amis Nintendo Switch ou dans nos amis Team17.

Attention, il faut retirer ses manettes de la console pour pouvoir jouer en mode portable. Nous ne savons pas ce que cela signifie pour les possesseurs d’une Nintendo Switch Lite. Cependant, Moving Out 2 est avant tout un jeu de console qu’une aventure portable.

Conclusion 8.6 /10 Moving Out 2 est la nouvelle référence du party game coopératif ! Fun, chaotique à souhait, et avec un level design quasiment parfait, c’est un jeu parfait à sortir pour toutes vos soirées en famille ou entre amis ! Avec un humour omniprésent, son contenu massif et ses missions annexes, le jeu vous propose des heures et des heures de déménagement. LES PLUS Votre parfait allié pour une soirée entre amis

