Mindcop est l’exemple même de la petite pépite indépendante, développée en 6 ans par seulement Andre Gareis, un allemand. Du dessin à l’histoire en passant par le développement, il a tout réalisé tout seul. Distribué par Dear Villagers qui ont eu du flair, il est à présent le temps de découvrir si c’était une vraie petite pépite ou un pétard mouillé ; préparez votre meilleure moustache et votre carnet et c’est parti pour Mindcop !

Une sombre histoire de meurtre

Rebecca vient de se faire tuer au cœur du petit hameau de Merrylin Crater. Pour résoudre le meurtre, on a fait venir le grand Mindcop ! L’homme que vous allez diriger est digne des plus grands clichés de série TV. Son apparence ne semble pas très clean : grosse moustache, clope au bec, cheveux en arrière, plus vieux qu’il n’en a l’air mais qui cherche à paraitre plus jeune et, surtout, doté d’un pouvoir particulier puisqu’il est capable de plonger dans l’esprit des gens. Le jeu appelle cette faculté le Surf Mental. Grâce à ce pouvoir, notre enquête sera facilitée (mais pas toujours) et nous allons surtout pouvoir approfondir la psyché de toutes les personnes de la ville … Et on apprend rapidement que personne n’est « normal » puisque chacun a ses petits travers et soucis plus ou moins graves.

On vous demande de résoudre l’enquête en 5 jours seulement, en sachant que chacune de vos actions va prendre du temps. Vous allez pouvoir enquêter sur ce que vous voyez, comme examiner un tas de papier par exemple. Mais bien sûr aussi interroger les différents personnages du jeu : vous allez pouvoir leur poser des questions, choisir à chaque fois entre deux phrases possibles, puis leur présenter soit des objets que vous avez trouvés, soit des informations que vous avez glanées auprès d’autres personnes … ou directement dans leurs esprits !

L’autre interaction avec les personnages sera donc le Surf Mental, un mini jeu assez simple : des balles de couleur vont apparaître sur les 4 côtés d’un cube que vous allez pouvoir faire tourner, et le but sera de faire des Match-3 pour gagner plus de temps afin que notre détective puisse terminer de surfer sur la vague de l’esprit. Une fois réussi, ce mini jeu vous placera face à 3 portes : Vérité, Incertitude et Mensonge. Comme le nom l’indique, l’une vous montrera une vérité, l’autre un mensonge et la troisième quant à elle vous montrera une information qui sera à interpréter vous-même. Parfois, ces portes vont vous permettre d’obtenir des indices pour la suite, ou alors de se rendre compte que la personne a certes des défauts, mais que ce n’est pas une meurtrière.

Une patte graphique qui fait mouche

Le jeu est réalisé avec un soin tout particulier. Tout a été fait par un seul homme, et c’est un travail titanesque : tout est dessiné à la main, et le jeu est entièrement traduit et bien traduit. Les musiques et habillages musicaux sont supers. Nous sommes vraiment dans l’exemple parfait de la pépite indépendante avec un travail soigné, le créateur a pris le temps qu’il a pris, et le titre est livré à un prix raisonnable.

Les personnages du village vont tous avoir leurs propres petites histoires, très souvent imbriquées les unes avec les autres car c’est un petit village. Tout est intéressant et bien écrit, mais nous n’allons pas vous donner d’exemple car ce serait gâcher la découverte du titre. Les histoires sont donc cohérentes, sombres, parfois un peu torturées et tordues, le tout en étant bien écrites. Tout cela se traduit par un mélange de jeu d’enquête et de point and click totalement accessible et agréable à faire.

Alors certes l’histoire ne vous prendra que 5h pour atteindre la fin du jeu, mais il y a une bonne re jouabilité. Déjà, lors de la première partie, il est peu probable que vous trouviez le véritable tueur du premier coup. Il y a beaucoup de personnes dans la ville, pas mal de fausses pistes, etc. Il faut donc faire attention un peu à tout. Et si vous ne trouvez pas le tueur ? Alors ce n’est pas grave, vous pourrez recommencer le jeu mais attention, vous n’aurez pas tout ce que vous aviez débloqué précédemment. Il faudra en effet recommencer à zéro, mais à vous de prendre des décisions différentes. Alors n’hésitez pas à vous prendre un petit carnet pour noter votre progression manuellement, à l’ancienne !

