PQube et Dual Effect ont confirmé que Tormented Souls 2 fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 15 octobre 2026. Cette annonce intervient après l’absence de portage du deuxième opus sur la première console Nintendo Switch, où le premier volet était sorti en 2022. Les joueurs pourront donc découvrir la suite de cette aventure de survival horror à l’approche de la période d’Halloween.

Le jeu sera distribué sous forme de Gamekey-Card, comme l’indiquent les listings des détaillants. L’histoire de Tormented Souls 2 reprend les événements tragiques survenus à l’hôpital Wildberger. Caroline Walker, la protagoniste, espère retrouver une vie normale aux côtés de sa sœur Anna. Cependant, cette dernière est progressivement hantée par des visions de violence et de mort, l’incitant à dessiner des entités cauchemardesques qui finissent par se matérialiser dans la réalité.

Pour tenter de libérer sa sœur de cette malédiction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess, située dans les montagnes du sud du Chili. Elle y découvre une clinique mystérieuse dont le personnel affiche des sourires rassurants, mais derrière cette façade se cache une vérité profondément inquiétante. Les deux sœurs se retrouvent alors plongées dans un nouveau cauchemar, bien plus sombre que le précédent.

L’aventure se déroule principalement dans la ville de Villa Hess, où les joueurs explorent une grande variété de lieux inquiétants. Parmi ces environnements figurent un couvent sombre, un centre commercial abandonné et une école en ruine. Une mécanique centrale du jeu permet d’utiliser des pouvoirs surnaturels pour basculer entre différentes réalités, modifier le passé et ainsi transformer le présent. Cette fonctionnalité offre la possibilité de découvrir des chemins alternatifs dans un monde miroir cauchemardesque, ajoutant une dimension stratégique à l’exploration.

Le système de combat repose sur la collecte et la modification d’un arsenal d’armes improvisées, telles que le cloueur ou la tronçonneuse. Une nouvelle fonction de sélection rapide permet de changer d’arme en plein combat, offrant une réactivité accrue face aux dangers. Les joueurs doivent également résoudre des énigmes complexes en examinant, manipulant et combinant divers objets pour révéler des informations cachées et établir des liens entre ces éléments et l’environnement.

Les affrontements contre les ennemis s’intensifient avec l’apparition de créatures inédites, allant de monstres tranchants et agiles à des abominations blindées de taille imposante. Les boss, quant à eux, imposent des défis redoutables qui exigent de la ruse et de la stratégie pour être vaincus. L’histoire, riche en rebondissements et en révélations, met en scène plusieurs personnages secondaires, chacun porteur de ses propres secrets et objectifs, avec lesquels Caroline peut interagir et coopérer.

Tormented Souls 2 propose également des options d’accessibilité. Les joueurs peuvent revivre l’expérience classique du survival horror des années 1990 avec des sauvegardes limitées et des contrôles rigides, typiques des jeux à caméra fixe. Un mode assisté est également disponible pour ceux qui préfèrent une expérience plus accessible, permettant d’adapter le niveau de difficulté selon leurs préférences.