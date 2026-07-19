L’envie de quitter votre « train-train » quotidien se fait de plus en plus pressante ? Vous avez envie de revenir aux racines et d’embrasser un métier au plus proche de la terre ? Alors il est temps de remonter dans le tracteur, pour cette édition Nintendo Switch de Farming Simulator 2026 !

C’est signé Farming Simulator !

Après un épisode « Signature » sorti l’an dernier sur Nintendo Switch 2 et dont on vous parlait ici, Farming Simulator revient pour son édition 2026, mais cette fois dans une édition suffixée « Nintendo Switch ». Cela fait plus de trois ans que ça n’était plus arrivé, la dernière édition du genre étant très logiquement l’édition 2023 Nintendo Switch dont vous pouvez relire notre critique juste là. Ce nouvel opus se veut fort de corriger les écueils du précédent volet (l’édition 2023 Nintendo Switch), tout en gardant le meilleur de l’édition signature sortie l’an dernier. Ainsi, l’une des premières choses mises en avant pour ce nouvel opus est l’accessibilité… Mais n’allons pas trop vite en besogne et revenons sur ce qui est proposé dans cette édition 2026 ! Ce nouvel épisode propose pas moins de 120 véhicules différents (tous sous licence officielle), 15 cultures différentes (blé, orge, colza, avoine, maïs, tournesols, soja, pommes de terre, betterave, canne à sucre, coton, sorgho, raisin, olives et herbe) et bien évidemment l’élevage des animaux ! Au niveau des terrains possibles par contre, ce ne sont que deux environnements qui seront proposés ; l’un plus typé « États-Unis » (Dawnridge) et l’autre rappelant plus le continent européen (Harbuck). Une fois votre choix fait, il est temps de vous « fabriquer votre personnage » et de vous lancer dans la vie fermière… Par contre, disons-le de suite, les options de personnalisation sont beaucoup moins avancées que celles de la version signature (s’il fallait comparer les deux versions), c’est d’ailleurs un constat que l’on fera tout au long de notre vie de fermier, mais nous en reparlerons plus bas.

Faisons le plein de GNR !

D’entrée de jeu, le titre propose deux modes : Carrière et Créatif. Le premier mode vous fera partir de « zéro », enfin avec une petite exploitation, qu’il ne tiendra qu’à vous de faire fructifier. Il faudra également compter sur les contrats pour gagner des liquidités qui vous permettront d’acheter de nouveaux engins, terrains ou animaux… Selon l’orientation que vous souhaitez prendre. Le mode créatif quant à lui est beaucoup plus « libre ». Il vous octroie dès le début une grosse somme d’argent, vous permettant d’investir en fonction de vos envies… Plutôt pour une exploitation vigneronne ? Pas de soucis ! L’envie de s’occuper des animaux, aucun problème, investissez dans une bergerie ou dans un poulailler ! De notre côté, nous avons préféré ce mode créatif, qui permet de tester un peu tout quand on le souhaite, sans avoir une énorme contrainte financière, obligeant à enchaîner les contrats et les récoltes pour espérer évoluer… En mode créatif, on peut s’improviser éleveur bovin et aller jusqu’à proposer les produits de nos animaux (lait et viande) à des restaurants et des supermarchés (oui, c’est le cycle de la vie fermière et ça permet de faire des profits…). On peut même ouvrir un élevage de chevaux et s’évader à dos de pur-sang dans les plaines verdoyantes pour se changer les idées… Farming Simulator oblige, malgré le petit tutoriel de base permettant de se faire la main sur l’utilisation du tracteur, de la moissonneuse-batteuse et de la remorque, on se retrouve vite les pieds dans la bouse, sans autre forme d’explication… Somme toute, ce n’est pas entièrement vrai ; il existe des explications, mais vous ne les trouverez pas forcément dans le jeu, mais en ligne via des guides en PDF relativement bien construits (tout du moins pour les bases). Mais encore une fois, on regrette que l’accompagnement ne soit pas directement fait dans le jeu, histoire de « pratiquer » en suivant des consignes directement sur l’écran, plutôt que de se référer à un fichier PDF (que l’on vous recommandera d’imprimer si vous le pouvez, afin de faciliter la lecture et les annotations éventuelles).

Les défis de la ferme

On l’a dit plus haut, cette édition Nintendo Switch n’est pas aussi riche que l’édition signature. Les options de personnalisation sont moins nombreuses, les véhicules également (et en plus, il n’est pas possible d’adopter un toutou !). Cependant, cette « faiblesse », par rapport à l’opus sorti sur Nintendo Switch 2, fait en partie la force de cette édition. Moins d’options et moins de personnalisation rend le jeu un peu plus accessible. Il devient ainsi beaucoup plus simple d’attacher une remorque à un tracteur, là où l’édition signature demandait un enchaînement bien précis. Par contre, on y perd un peu dans les interactions avec les chevaux par exemple, qu’on ne peut plus brosser. Toutefois, le titre reste très riche dans ce qu’il propose et malgré les manques, l’expérience reste très complète ! Visuellement, le jeu s’en sort assez bien, même s’il souffre de ralentissements et d’apparitions subites d’éléments du décor, surtout en portable… Cela est également visible dans les ombres qui apparaissent au loin au fur et à mesure, un peu comme si le sol était en train d’être peint à mesure que l’on avance. En portable, le titre s’en sort plutôt bien et les quelques écueils listés juste avant se font moins visibles. Nous avons également constaté que le jeu tournait parfaitement en portable… Sur Nintendo Switch 2 ! Dommage qu’il n’en soit pas de même pour l’édition Nintendo Switch qui nous intéresse aujourd’hui, terre d’accueil du titre au passage. Néanmoins, le jeu reste plutôt joli et la modélisation, ainsi que les effets de lumière et de reflets sur les véhicules sont plutôt réussis. Le jeu a certainement été développé en parallèle des versions iOS et Android du titre, cela se ressent avec les défis et bonus quotidiens et hebdomadaires, que l’on a tendance à retrouver dans les jeux sur smartphone, sauf qu’ici c’est compris dans le prix (encore heureux nous direz-vous !). On note également que l’écran tactile de la console est utilisé, même s’il est possible d’accéder aux différents menus en pressant sur les touches affichées à l’écran, mais le fait que les deux soient possibles est plutôt appréciable. Il est toujours de bon ton d’utiliser l’écran tactile de la console pour faciliter certaines actions. Graphiquement, le jeu s’en sort assez bien, cependant nous avons trouvé les zones à explorer plutôt vides… En effet, malgré quelques voitures pilotées par des zombies sans cervelle (capables de s’arrêter devant vous sans chercher à vous contourner si vous êtes au milieu de la route), on pourra compter sur quelques piétons avec lesquels il ne sera pas possible d’interagir… Au mieux, on peut les traverser, tels des fantômes. Il n’y a pas d’histoires ou d’interactions possibles avec d’éventuels PNJ. Ces derniers se contentent de faire (parfois) un peu de figuration, histoire de donner un peu de vie à l’ensemble. Fort heureusement, on ne doit pas compter sur eux pour profiter du titre. Se promener dans les environnements (certes un peu déserts) offre une certaine dose d’évasion… On regrette cependant l’absence totale de musique dans le jeu (ne comptez pas sur la radio dans votre véhicule), on vous recommandera l’utilisation de votre propre playlist avec un casque si vous envisagez de profiter du titre avec un petit fond sonore pendant les transports en commun ou au fond de votre lit. Au final, même si cette version n’est pas aussi complète que sa grande sœur, elle n’en reste pas moins recommandable pour les amateurs du genre.