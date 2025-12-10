Qui n’a jamais rêvé de tout quitter pour lancer son élevage de chèvres au fin fond du Larzac, complètement coupé de la civilisation ? Comment ? C’est exagéré ? Bien, alors restons dans notre salon et enfilons notre plus belle tenue « trace-tout ! »

La signature de 2025

La série des Farming Simulator n’en est pas à son coup d’essai sur la console hybride de Nintendo. En effet la Nintendo Switch, première du nom, a accueilli Farming Simulator 2020 et Farming Simulator 23 (dans sa version spéciale Nintendo Switch). Il faut avouer que de prime abord, les deux jeux n’avaient pas complètement réussi à nous séduire… En sera-t-il autrement avec cette édition Signature ? Eh bien pour commencer, il faut noter que cette version spécifique à la Nintendo Switch 2 (d’où le Signature) est un portage de la version 25. Nous pouvons d’ailleurs retrouver cette information dans les aides de jeu, où il est clairement fait mention de Farming Simulator 25, il s’agit donc de l’édition sortie à la fin de l’année dernière sur tous les autres supports.

Ce Farming Simulator: Signature Edition propose un semblant de scénario… En effet, le personnage que vous incarnez décide de reprendre l’exploitation agricole de son grand-père, au grand dam de ses parents. Ainsi, après avoir choisi le genre de votre personnage et son style vestimentaire (vous pouvez même opter pour des claquettes), l’aventure débute à la ferme de Papy Walter ! Celui-ci, ravi de vous accueillir, vous propose un petit didacticiel visant à expliquer comment conduire un tracteur, labourer les champs, semer des graines puis à nous mettre aux commandes d’une énorme moissonneuse-batteuse afin de… moissonner un champ de blé puis de venir avec un dernier tracteur équipé d’une remorque pour récupérer le blé fraichement coupé pour finalement le déposer à la coopérative et… c’est la fin du didacticiel, vous êtes désormais un(e) fermier(e) accompli(e) !

Grand Theft Farming

Vous l’aurez compris en lisant la dernière phrase, ce nouvel opus souffre du même défaut que les précédents… On est rapidement lâché dans les pâturages sans trop savoir quoi faire. Néanmoins c’est l’occasion de découvrir les capacités de notre avatar. Ainsi, il est possible de se déplacer en vue à la 1ère personne ou bien à la 3ème personne, tout en gardant la possibilité de régler la distance de la caméra. Un bon moyen d’explorer la campagne environnante ! Notre personnage peut donc marcher, courir, nager (!) et bien évidemment conduire des véhicules ; il faut dire que de ce côté-là, il y a de quoi faire ! Le jeu n’annonce pas moins de 400 véhicules et outils liés à l’agriculture.

N ous n’avons pas compté, mais nous pouvons affirmer après avoir consulté les différentes options d’achats que les annonces ne sont pas mensongères. On peut investir dans une moto Aprilia (pour faciliter les trajets), en passant par un pick-up ou une berline… Ah mais il est vrai que nous sommes dans un jeu visant à simuler une exploitation agricole ; pas d’inquiétude, il y a une multitude de tracteurs, de tracteurs avec des grues, de moissonneuses-batteuses, de tailleuses mécaniques pour les vignes et même de gros camions pour faire des livraisons !

Le tout sous licences officielles et dans des modèles parfaitement reproduits. Il est également possible d’investir dans du petit matériel comme des tronçonneuses (et là aussi il y a le choix) ou des brosses pour les animaux (non, ce n’est pas la ferme Playmobil…). Tracteurs et moissonneuses obligent, ne vous attendez pas à débouler dans les rues de la ville à 130 km/h, vous en serez plutôt quitte pour créer des bouchons (pour de vrai) sur les petites routes de campagne, alors que les voitures derrière vous klaxonnent car elles ne peuvent pas dépasser (nous avons réellement vécu ces situations assez hilarantes durant notre partie).

Mais revenons à nos moutons ou à nos prés, ou à nos forêts… Sous cette habile transition, vous devinez alors les 3 spécialités qui s’offrent à vous dans le jeu. Libre à vous d’embrasser une carrière d’agriculteur et de cultiver les terres pour produire des petits pois, du blé, du riz, des pommes de terre ou encore du colza (au final, ce ne sont pas moins de 25 types de cultures qui sont possibles). Si vous préférez les animaux, pas de soucis, vous pourrez vous lancer dans l’élevage avec pas moins de 6 espèces différentes. Entre les vaches, les buffles, les poules, les cochons, les abeilles et les chevaux, vous aurez de quoi faire. Enfin, si l’agriculture et l’élevage ne vous tentent pas, il sera alors possible de se lancer dans la sylviculture (la culture du bois) et de venir, tronçonneuse à la main, dans les étendues de forêt pour couper le bois mort (ou non), pour ensuite conditionner des buches et les rapporter au menuisier qui transformera le bois en planches pour finalement en faire des meubles… ou d’autres objets comme des… pianos. Bien entendu, il est également possible de s’adonner librement aux 3 voies offertes de manière à profiter un maximum des possibilités offertes et gagner un maximum d’argent pour acheter des nouveaux équipements plus performants, des nouveaux bâtiments pour étendre votre « empire » ou encore des ouvriers dirigés par une IA pour faire les tâches à votre place. Et si vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez obtenir des contrats pour réaliser des actions spécifiques (il sera alors possible de louer l’équipement nécessaire à la réalisation, moyennant une petite ponction sur le salaire que vous rapportera cette action – chose que nous vous recommandons de faire, car après il n’est plus possible de savoir quels sont les meilleurs outils à employer pour arriver à nos fins).

Malheureusement avant d’arriver à cette maitrise, il faudra découvrir pas mal de choses par soi-même… En effet, le jeu souffre vraiment d’une absence de véritable didacticiel complet, un reproche qui a d’ailleurs déjà été fait aux épisodes précédents…

L’amour est dans le pré ?

Alors oui, il est possible d’obtenir des informations complémentaires en allant fouiller dans les menus, jusqu’à trouver celui nommé « assistance » qui s’avère être un long manuel à lire vous expliquant les spécificités de certaines actions… Néanmoins les textes sont longs et s’avèrent difficilement lisibles en portable et assez petits en mode docké. Il est également possible de suivre des tutoriels en ligne sur le site officiel du jeu… malheureusement ces derniers sont uniquement disponibles en anglais !

Toutefois, on peut compter sur la présence de 3 protagonistes ayant chacun une affinité avec les différentes activités proposées. Ainsi, Ben l’employé de votre Papy depuis toujours pourra vous filer quelques tuyaux sur l’agriculture et les tâches à effectuer pour obtenir un rendement efficace de vos terres. Katie, l’éleveuse du coin qui a fait le tour du monde, vous donnera les meilleurs conseils sur les animaux et enfin, Noah le bucheron du coin (qui a des sérieux problèmes avec sa frangine), vous expliquera l’art de tailler des arbres pour en faire des beaux objets. Mais à notre grand regret, ces explications resteront purement théoriques et la pratique n’est pas au menu… On devra donc se balader, tant bien que mal, dans les différents menus, de façon pas toujours ergonomique, pour découvrir à tâtons les actions à mener pour réussir une tâche. On peut également compter sur l’IA (comme dit plus haut) pour effectuer certaines actions, mais encore une fois, le jeu se trouve assez avare en explications pratiques pour y arriver convenablement. Le point positif dans tout cela est qu’il est possible d’utiliser l’écran tactile en mode portable… Mais pour le coup, on aurait encore plus apprécié le fait d’utiliser le mode souris quand la console est sur son dock…

D’ailleurs c’est clairement en mode docké qu’il faut profiter du jeu, le mode portable n’est pas très agréable à l’œil. Les textures sont floues, les animations parfois plus saccadées et certaines textures ou éléments du décor apparaissent subitement à l’écran… Franchement, on sait que la Nintendo Switch 2 est capable de mieux ! En docké par contre, c’est une autre histoire ! Les textures floues deviennent immédiatement plus nettes et le jeu s’avère plus sympathique à parcourir. Même si l’effet de « popping » reste présent, sur un grand écran le tout est beaucoup plus joli (sans forcément devenir plus lisible au niveau des textes, la taille des caractères étant vraiment trop petite et impossible à augmenter). On doit quand même souligner le joli rendu des différents véhicules, mais aussi des animaux. On note qu’il est également possible de brosser les chevaux, mais surtout de les chevaucher pour profiter des décors (3 environnements différents) qui s’avèrent plutôt variés. Que l’on passe des champs aux forêts, en longeant une rivière au son des grenouilles, l’ambiance générale du jeu a un petit côté apaisant et parfois le simple fait de galoper sur un étalon dans les plaines sera suffisant à vous rendre heureux… Enfin si le jeu se résumait à ça, ce qui n’est évidemment pas le cas ! Les déplacements sur des véhicules plus petits que les tracteurs (comme la moto ou les voitures) sont une véritable calamité. La maniabilité s’apparente à celle d’un tracteur, mais en plus léger et en plus rapide… Cela donnant lieu à des postures plutôt improbables (surtout avec la moto où il nous est arrivé de rester bloquer dans des éléments du décor !).

Il en est de même avec certains engins agricoles dont les contrôles des pinces pour ramasser des troncs d’arbres qui se sont avérés aussi calamiteux qu’une partie de pince pour attraper des peluches dans les fêtes foraines. Parfois l’usage d’une simple tronçonneuse sera même plus efficace que celui d’un engin dédié à la découpe des arbres. La faute souvent à une caméra capricieuse et une maniabilité pas forcément évidente qui vous demandera un certain temps d’adaptation.

Pourtant, tout n’est pas à jeter dans ce Farming Simulator qui porte véritablement bien son nom ; les calendriers des cultures sont détaillés, les possibilités nombreuses et les environnements assez jolis. Nous avons d’ailleurs beaucoup apprécié le cycle des saisons qui passent, avec le printemps et les premières pousses, l’été et ses champs fleuris, l’automne et ses couleurs ocres puis l’hiver qui apporte un joli manteau blanc de neige (ce n’est pas pour rien qu’il est possible d’investir dans des déneigeuses !).

En toute honnêteté, la simulation est vraiment complète, à ceci près qu’il manque un véritable accompagnement dans le jeu pour les joueurs néophytes, afin de pouvoir profiter pleinement de ce monde qui ne demande qu’à être découvert…

Farming Simulator: Signature Edition est disponible au prix de 59,99 euros sur l’eShop.