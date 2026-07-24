Square Enix et TOSE ont partagé de nouveaux détails sur Dragon Quest Monsters: Le royaume de Boisflétri (disponible en précommande ici), confirmant les mécaniques de combat, le système de Synthesis et présentant trois nouveaux monstres. Le jeu, prévu pour le 3 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Microsoft Store), met en scène deux protagonistes, Bianca et Nera, en tant que Monster Wranglers.

Dans Dragon Quest Monsters: The Withered World, les joueurs incarnent des Monster Wranglers, des aventuriers capables de se lier d’amitié avec des créatures pour les faire combattre à leur place. Contrairement aux jeux traditionnels où le protagoniste participe directement aux combats, ici, le joueur assemble une équipe de jusqu’à quatre monstres en première ligne et quatre autres en réserve, permettant des rotations stratégiques pendant les affrontements. Chaque monstre dispose de sorts, d’aptitudes et de Traits spécifiques qui influencent le déroulement des batailles. Les joueurs peuvent soit donner des ordres directs à leurs créatures, soit leur assigner une stratégie générale, tout en tenant compte de leurs forces et faiblesses respectives.

Un élément central du gameplay réside dans le Wrangler’s Spirit, une capacité mystérieuse qui peut s’activer une fois par combat. Selon le personnage joué, Bianca ou Nera, cette capacité offre des bonus différents : la première restaure des points de vie et augmente la puissance d’attaque, tandis que la seconde régénère des points de magie et renforce la défense.

Le jeu propose un système de recrutement de monstres varié. En explorant le monde et ses donjons, les joueurs peuvent rencontrer plus de 500 créatures réparties en huit familles (comme les slimes, les dragons ou les créatures de la nature). Chaque monstre possède un rank allant de G à X, une taille (petite ou grande) et une personnalité unique, influençant ses statistiques et sa croissance. Pour recruter une créature, les joueurs peuvent utiliser la capacité Show of Force pendant un combat ou, plus rarement, se voir proposer une alliance après une victoire. Les monstres gagnent de l’expérience à chaque combat remporté, leur permettant de monter de niveau et d’obtenir des Talent Points. Ces derniers peuvent être investis dans jusqu’à trois talents par créature, débloquant de nouvelles compétences ou améliorant leurs attributs de base.

Les monstres de grande taille occupent deux emplacements dans l’équipe, mais disposent de davantage de Traits et d’actions par tour. Leur personnalité, quant à elle, détermine les limites de croissance de leurs statistiques, ce qui signifie que deux monstres identiques en apparence peuvent évoluer différemment selon leur nature.

La mécanique de Synthesis permet aux joueurs de fusionner deux monstres pour en créer un nouveau, une fois ces derniers atteints du niveau 10. Ce processus fait disparaître les parents, laissant place à un enfant qui hérite des talents de ses prédécesseurs. Certaines créatures ne peuvent être obtenues que par ce biais, ce qui en fait une méthode essentielle pour renforcer son équipe. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs options de synthèse, généralement issues de la même famille que l’un des parents. L’enfant peut hériter des talents des parents, et si ces derniers ont maximisé leurs points dans un talent spécifique, il est possible qu’il évolue lors de l’héritage.

Le système de Plus Value ajoute une couche stratégique supplémentaire : en répétant la synthèse, les joueurs peuvent augmenter cette valeur, ce qui améliore les statistiques de base du monstre enfant, voire lui confère un rank supérieur à celui de ses parents. Une icône « + » lors du choix de synthèse signale cette possibilité. Par exemple, un mud mannequin (rank G) combiné à un jumping jackal (rank E) peut donner naissance à un well wisher (rank D).

Des combinaisons de synthèse spéciales, indiquées par une icône étoilée, permettent d’obtenir des monstres uniques, parfois inaccessibles par d’autres moyens. Certaines de ces combinaisons nécessitent même quatre monstres différents. Par exemple, un stump chump et un bad egg peuvent synthétiser un mitey oak, tandis que des combinaisons à quatre monstres comme Magmalice, Firn Fiend, Golem et Coralossus offrent plusieurs options de création.

Parmi les nouvelles recrues présentées, trois monstres inédits ont été dévoilés. Les Slime Balls, de la famille des slimes, se déclinent en trois versions aux saveurs distinctes : prune acidulée, mélange de légumes et crevette tempura. Le Bamboo Badboy, une créature de la famille de la nature, attire ses proies en imitant un bambou appétissant avant de passer à l’attaque. Enfin, le Groovy Grouse, également issu de la famille de la nature, danse sans cesse au rythme des mélodies qui résonnent dans sa tête.

Dragon Quest Monsters: The Withered World sortira donc le 3 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Microsoft Store). Les développeurs Square Enix et TOSE continuent de dévoiler progressivement les mécaniques et les créatures qui composeront l’expérience, dans l’optique d’une sortie préparée pour offrir aux joueurs une aventure riche en stratégies et en découvertes.