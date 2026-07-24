Certains jeux vous demandent de sauver des royaumes. D’autres vous envoient dans des mondes vastes peuplés de monstres, de mystères et de défis impossibles. Momento adopte une approche radicalement différente. Il vous demande simplement de déballer une boîte, de placer un jouet précieux sur une étagère, et de réfléchir à pourquoi quelqu’un pourrait choisir de le garder toute sa vie. Cela semble merveilleusement ordinaire, et c’est précisément ce qui rend cette expérience si particulière sur Nintendo Switch 2.

Une expérience de décoration narrative qui vous fera voir vos souvenirs sous un nouveau jour

Développé par Fat Alien Cat et Nomo Studio, et publié par Silver Lining Interactive, Momento est une aventure narrative cozy centrée sur la décoration, l’exploration et la narration environnementale. Le jeu invite inévitablement à la comparaison avec Unpacking, mais il parvient rapidement à établir une identité qui lui est propre. Plutôt que de simplement ranger des possessions aux bons endroits, chaque objet significatif que vous choisissez devient partie prenante d’une histoire à embranchements qui suit le parcours d’une personne, de l’enfance à la vieillesse. C’est un jeu qui parle de souvenirs, de relations, de rêves et de regrets, le tout sans jamais élever la voix. Sur la console hybride de Nintendo, Momento trouve un écrin parfait. La possibilité de jouer en mode portable, écran tactile à l’appui, ou sur grand écran avec une manette, offre une flexibilité qui correspond à merveille à l’ambiance contemplative du titre. Mais trêve de présentations, plongeons ensemble dans les moindres recoins de cette pépite indie.

Construire une vie, une pièce à la fois

Momento débute dans une chambre d’enfant remplie de jouets, de livres et du désordre familier de la croissance. On fait la connaissance de Sam à travers les objets qui l’entourent, bien plus qu’à travers de longs dialogues ou des cinématiques explicatives. En déballant ses affaires et en agençant la pièce selon nos préférences, certains objets se démarquent comme particulièrement significatifs. Ces choix, apparemment anodins, déterminent en réalité la direction que prendra l’avenir de Sam, influençant sa carrière, ses relations et les étapes marquantes de sa vie. Cette mécanique simple s’avère remarquablement efficace car elle n’est jamais imposée. Choisir entre un ballon de football, un chevalet d’artiste ou un télescope n’est pas présenté comme une décision dramatique, et pourtant, ces choix en apparence innocents se répercutent à travers chaque chapitre qui suit. Une partie peut mener Sam vers une vie créative remplie de peinture et de voyages, tandis qu’une autre pourrait le voir poursuivre des découvertes scientifiques ou embrasser un avenir complètement différent. Observer ces possibilités se déployer donne à chaque décision un poids émotionnel surprenant. Le récit se déroule à travers dix-sept pièces magnifiquement conçues, chacune représentant un autre chapitre de la vie de Sam. Les chambres d’enfants deviennent des logements universitaires, les appartements partagés évoluent en foyers familiaux, et ces espaces familiers commencent à refléter le passage des décennies. Les changements sont subtils plutôt que dramatiques, mais c’est précisément pour cela qu’ils fonctionnent si bien. Chaque pièce semble habitée, portant les échos des chapitres précédents tout en introduisant discrètement de nouvelles histoires qui attendent d’être découvertes.

Une narration à travers les détails du quotidien

L’une des plus grandes forces de Momento est sa confiance à en dire très peu. Il n’y a presque pas d’exposition traditionnelle. L’histoire se révèle à travers des photographies laissées sur des étagères, des notes manuscrites, des messages textes sur des téléphones, des souvenirs de vacances et des possessions précieuses qui refusent de disparaître, peu importe le nombre de déménagements de Sam. Le jeu encourage constamment l’observation plutôt que l’explication, récompensant les joueurs qui prennent le temps de ralentir et d’examiner véritablement leur environnement. Cette approche crée une intimité que beaucoup d’aventures narratives plus ambitieuses peinent à atteindre. Plutôt que de regarder des personnages expliquer leurs sentiments, on est invité à reconstituer nous-mêmes leur parcours émotionnel. Les relations fleurissent et s’éteignent naturellement à travers des décorations changeantes et des souvenirs personnels. La famille s’agrandit, les amitiés évoluent, et les peines inévitables de la vie apparaissent discrètement dans les espaces laissés vides. Plusieurs moments nous ont véritablement pris au dépourvu parce qu’ils semblaient familiers. Il n’y a pas de rebondissements cinématographiques ou de révélations choquantes, simplement des étapes reconnaissables que beaucoup de personnes vivent à un moment ou un autre de leur propre existence. Momento comprend que les moments ordinaires laissent souvent l’impact émotionnel le plus profond, et il les capture avec une sensibilité remarquable.

Une créativité sans contraintes

Contrairement à beaucoup de jeux de décoration, Momento refuse de dire aux joueurs qu’ils font les choses de la mauvaise manière. Il n’y a pas de contours surlignés exigeant qu’une lampe soit placée sur une table spécifique ou qu’un livre repose sur une étagère précise. Si un objet s’intègre naturellement dans la pièce, on est libre de le placer où bon nous semble. Cette liberté transforme la décoration d’un puzzle en une véritable expression personnelle, permettant à chaque espace de refléter notre propre interprétation de la personnalité de Sam. Le Mode Créatif pousse cette philosophie encore plus loin une fois que la progression dans l’histoire débloque des meubles et des objets décoratifs supplémentaires. Chaque récompense collectée au cours de la campagne devient un nouvel outil pour concevoir la pièce parfaite à partir de zéro. L’éclairage, les couleurs et le placement des meubles peuvent tous être ajustés sans limitation, ce qui rend facile de se perdre dans l’expérimentation de différents agencements bien après la conclusion du récit principal. L’exploration récompense également la curiosité de manière délicieuse. Des puzzles cachés et des œufs de Pâques ingénieux encouragent à interagir avec des objets qui semblent d’abord purement décoratifs. Certains exigent de placer des objets particuliers ensemble de manière logique, d’autres demandent de prêter une attention particulière aux indices environnementaux disséminés dans chaque pièce. Ils ne se sentent jamais intrusifs, ajoutant plutôt une couche satisfaisante à une expérience déjà engageante.

Une présentation visuelle d’une beauté paisible

Visuellement, Momento embrasse la chaleur et le confort du début à la fin. Sa direction artistique douce évite les effets flashy au profit d’intérieurs accueillants remplis de personnalité. Chaque pièce semble authentique parce qu’elle n’est pas parfaitement organisée. Les livres s’empilent naturellement, les vestes traînent sur les chaises, et les possessions précieuses s’accumulent dans les coins, exactement comme dans les vraies maisons. Ces imperfections rendent chaque environnement véritablement personnel plutôt que soigneusement mis en scène. L’éclairage mérite des éloges particuliers pour renforcer discrètement le ton émotionnel de chaque chapitre. La lumière du soleil se déverse doucement à travers les fenêtres des chambres d’enfants, les lampes chaudes du soir éclairent les foyers plus tardifs, et la météo saisonnière modifie subtilement l’atmosphère extérieure. Combinés à des détails environnementaux réfléchis, ces touches visuelles créent des espaces assez confortables pour qu’on ait envie de simplement les regarder. Sur Nintendo Switch 2, le jeu bénéficie d’une fluidité remarquable. Les temps de chargement entre les pièces sont quasi inexistants, et la résolution reste nette tant en mode portable que sur téléviseur. L’écran OLED de la nouvelle console fait particulièrement ressortir les couleurs chaudes et les jeux de lumière, rendant l’expérience encore plus immersive. On a parfois eu l’impression de pouvoir presque sentir la lumière du matin traverser les rideaux d’une chambre d’adolescent.

L’audace de la subtilité sonore

La bande-son suit la même philosophie sobre. Des mélodies de piano douces, des arrangements acoustiques légers et des ambiances sonores apaisantes accompagnent chaque pièce sans jamais dominer l’expérience. La musique sait précisément quand s’avancer et quand s’effacer en arrière-plan, permettant aux scènes émotionnelles de respirer naturellement. C’est le genre de bande-originale dont on pourrait se surprendre à se souvenir longtemps après avoir fini de jouer. La conception sonore environnementale mérite une mention spéciale. En tant que jeu développé en Australie, Momento intègre des sons authentiquement australiens qui ajoutent une couche de nostalgie supplémentaire pour ceux qui connaissent ces ambiances. Le chant des pies dans les arbres, le bruit des trains en arrière-plan, les klaxons des voitures en ville – chaque détail sonore contribue à ancrer Sam dans un monde qui semble réel et familier. On peut même interagir avec les objets musicaux disséminés dans les pièces. Cliquer sur un saxophone, un CD dans son lecteur ou un instrument particulier déclenche de courts extraits musicaux, une attention charmante qui récompense l’exploration. C’est dans ces petits détails que Momento excelle, créant un monde où chaque élément semble avoir une raison d’exister.

Prise en main et accessibilité

La question du contrôle est cruciale pour un jeu de ce type sur console. Momento est fondamentalement un jeu pointer-cliquer, et sur Nintendo Switch 2, plusieurs options s’offrent à nous. L’utilisation du Joy-Con comme pointeur fonctionne correctement, mais c’est véritablement l’écran tactile qui brille ici. En mode portable, glisser les objets du doigt, les faire pivoter d’un geste, et les placer avec précision offre une expérience intuitive que la souris sur PC ne peut égaler. Pour les objets à formes multiples, le jeu propose un système ingénieux. On peut faire défiler les différentes options – rotation, pliage, ouverture, fermeture – simplement en glissant vers le haut ou vers le bas sur l’objet. Une boîte peut être ouverte ou fermée, un livre peut être debout ou couché, ouvert ou fermé. Certains objets offrent même plusieurs orientations, ajoutant une profondeur surprenante à la customisation. Les commandes sont épurées à l’essentiel : ajouter, supprimer, faire pivoter et changer la forme. Cette simplicité rend le jeu accessible à tous, quel que soit le niveau d’expérience avec les jeux vidéo. Les options d’accessibilité sont limitées mais suffisantes pour ce type d’expérience, avec la possibilité de remapper les touches et d’ajuster la sensibilité du curseur. Un petit bémol : le placement de certains objets peut s’avérer un peu capricieux. Il arrive qu’un objet se retrouve partiellement caché derrière un autre, ou que des collisions imprévues empêchent un placement logique. Dans ces moments, le bouton d’indice s’avère précieux pour retrouver un objet perdu ou comprendre pourquoi une interaction ne fonctionne pas comme prévu.

Une durée de vie qui invite à la redécouverte

Chaque parcours narratif dure environ une heure, sans compter le temps passé à décorer au-delà des objets obligatoires. Cette brièveté est un atout, car elle encourage à recommencer l’expérience pour découvrir les multiples chemins de vie de Sam. Avec six fins différentes à débloquer, et de nombreux puzzles optionnels liés à des choix spécifiques, la rejouabilité est l’un des piliers du jeu. La structure en embranchements signifie qu’on ne verra jamais tout en une seule partie. Certains objets et puzzles sont verrouillés derrière des décisions spécifiques, poussant à explorer toutes les possibilités. Pour les collectionneurs et les perfectionnistes, c’est une invitation à replonger encore et encore dans l’univers de Momento. Le Mode Créatif ajoute une dimension supplémentaire de longévité. Une fois tous les objets débloqués, on peut passer des heures à concevoir la pièce parfaite, ajustant l’éclairage, la couleur des murs, l’angle du soleil, et choisissant parmi un vaste catalogue d’éléments pour remplir l’espace. C’est là que le jeu s’aventure sur le territoire des jeux de diorama, et il le fait avec brio. Le système de progression est astucieux : on clique sur des objets surlignés qui ouvrent une petite boîte à souvenirs, puis on choisit un objet qui influencera la suite de l’histoire. Voir quels objets continuent de nous accompagner comme petits rappels de qui nous étions autrefois crée une connexion émotionnelle forte avec Sam. Personnellement, j’ai encore quelques peluches de ma naissance qui ont déménagé avec moi à chaque nouveau logement. Savoir que le personnage fait de même rend l’expérience immensément relatable.

Les petites imperfections d’un voyage autrement charmant

Aussi touchant soit-il, Momento n’est pas sans défauts. Le plus important est sa structure à embranchements. Découvrir les six fins nécessite plusieurs parties, ce qui signifie inévitablement revisiter les chapitres d’ouverture à plusieurs reprises. Bien que les décisions ultérieures créent des différences significatives, les séquences d’enfance répétées peuvent commencer à sembler trop familières dès la troisième ou quatrième tentative. Les développeurs ont heureusement introduit des mises à jour de suivi de progression, mais rejouer ces premiers moments ralentit encore le rythme pour les complétionnistes. Les joueurs en quête de systèmes de gameplay complexes pourraient également trouver l’expérience un peu trop douce. La décoration, l’exploration et l’observation restent les mécaniques principales tout au long de l’aventure, les puzzles étant délibérément légers et accessibles. Cette simplicité correspond parfaitement à l’atmosphère relaxante du jeu, mais ceux qui s’attendent à des défis stratégiques plus profonds pourraient rester sur leur faim. Un autre point mineur concerne les objets qui se répètent d’une vie à l’autre. Certains éléments consistent à travers les différentes lignes narratives – le père de Sam enverra toujours une carte postale du Japon, ou son meilleur ami lui offrira toujours un pot de fleurs kitsch. Bien que cela ait été conçu comme un détail réconfortant, on peut se demander si chaque version de Sam doit nécessairement aimer les mêmes choses. Ces répétitions n’entachent pas vraiment l’expérience, mais elles pourraient susciter une légère déception chez ceux qui s’attendent à des vies radicalement différentes. La comparaison avec Unpacking est inévitable et parfois pesante. Momento semble vouloir se distinguer de ce chef-d’œuvre du genre, mais ne parvient pas complètement à s’éloigner de son ombre. Son style de narration environnementale est très similaire, et bien que les graphismes soient dessinés plutôt que pixellisés, l’ambiance générale reste proche. Pour ceux qui ne sont pas dérangés par cette filiation assumée, cela n’affectera pas vraiment l’appréciation du jeu.