Dans son dernier rapport financier trimestriel, Capcom annonce que son titre Pragmata a dépassé les 2,5 millions d’unités vendues au 30 juin 2026, soit une augmentation de 500 000 exemplaires depuis le début du mois de mai. Ce chiffre, bien que modeste comparé aux licences phares de l’éditeur, marque un succès notable pour une nouvelle propriété intellectuelle, une première depuis Dragon’s Dogma en 2012. Depuis quatorze ans, Capcom n’a pris que deux autres risques significatifs avec de nouvelles séries : Exoprimal et Kunitsu-Gami, tous deux considérés comme des échecs commerciaux. Pragmata s’impose donc comme une exception dans une stratégie éditoriale généralement prudente, même si ses performances restent très en deçà des franchises établies comme Resident Evil ou Monster Hunter.

Les données actualisées des ventes par série, publiées par Capcom, confirment la domination des licences historiques. Resident Evil conserve la première place avec un total de 213 millions d’exemplaires vendus, suivi par Monster Hunter (131 millions) et Street Fighter (60 millions). Mega Man (45 millions), Devil May Cry (41 millions) et Dead Rising (19 millions) complètent le haut du classement, tandis que Ace Attorney (15 millions) et Dragon’s Dogma (14 millions) suivent. Les autres titres comme Marvel vs. Capcom (13 millions), Onimusha (9,2 millions) et Okami (4,8 millions) ferment la marche.

Côté Resident Evil, les chiffres trimestriels révèlent une hiérarchie en constante évolution. Resident Evil 2 Remake a officiellement dépassé Resident Evil 5 et ses multiples rééditions pour devenir le plus grand succès de la franchise, avec 19,75 millions d’exemplaires vendus, soit une progression de 1,42 million depuis le dernier rapport. Resident Evil 5 reste en deuxième position avec 19,01 millions, tandis que Resident Evil 7 (18,41 millions, +1,01 million) et Resident Evil 6 (17,6 millions, +710 000) suivent. Resident Evil 4 Remake (16,04 millions, +2,43 millions) pourrait prochainement dépasser Resident Evil 6, tandis que Resident Evil Village (15,86 millions, +930 000) et Resident Evil 3 Remake (14,5 millions, +1,15 million) complètent le top sept. Enfin, Resident Evil Requiem dépasse désormais les 8 millions de ventes (8,06 millions, +1,14 million), sans compter les promotions régulières qui pourraient encore stimuler ses chiffres.

Cette dynamique s’accompagne d’une stratégie éditoriale clarifiée par Capcom. Masachika Kawata, producteur de la franchise Resident Evil, a confirmé auprès de Nintendo Everything que les équipes étaient actuellement trop occupées pour envisager le développement de nouveaux spin-offs. Cette déclaration laisse peu d’espoir pour des suites comme Umbrella Corps 2 ou des titres dérivés comme Operation Raccoon City, pourtant attendus pour leur style extraction game. Kawata a également évoqué l’absence de projets pour un éventuel nouveau shooter sur Nintendo Switch 2, malgré l’intérêt potentiel pour ce type d’expérience. Ces propos s’inscrivent dans une tendance récente chez Capcom, qui privilégie désormais les remakes et les extensions scénarisées pour ses titres existants.