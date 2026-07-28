L’eShop Nintendo Switch propose actuellement l’une des vagues de promotions les plus intéressantes de ces derniers mois, avec des baisses de prix significatives sur une multitude de titres couvrant tous les genres. Parmi les réductions les plus marquantes figurent celles d’Astalon: Tears of the Earth, Project Highrise et Ruiner, qui atteignent désormais des niveaux historiquement bas. Ces offres, valables pour une durée limitée, concernent aussi bien des jeux indépendants que des licences établies, des remasters que des titres rétro, offrant ainsi des opportunités d’achat pour tous les profils de joueurs.

Plusieurs jeux voient leurs tarifs chuter de manière spectaculaire, comme Astalon: Tears of the Earth, qui passe de 19,99 $ à seulement 7 $, ou Project Highrise, dont le prix est divisé par plus de six, passant de 39,99 $ à 5,99 $. Ruiner, un autre titre souvent cité pour son approche brutale du run-and-gun, voit également son prix réduit à 2,99 $, contre 19,99 $ auparavant. Ces baisses de prix s’inscrivent dans une tendance plus large où des jeux comme 20XX (de 17,99 $ à 2,69 $) ou Akka Arrh (de 19,99 $ à 3,99 $) deviennent accessibles à des tarifs exceptionnels, rendant ces expériences autrefois niche bien plus abordables pour un public plus large.

Les fans de jeux de stratégie et de gestion ne sont pas en reste, avec des réductions notables sur des titres comme RollerCoaster Tycoon Classic (de 24,99 $ à 18,74 $), RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe (de 39,99 $ à 13,99 $) ou encore Port Royale 4 (de 49,99 $ à 7,49 $). Les amateurs de jeux de rôle japonais peuvent également profiter de promotions sur des franchises comme Atelier, avec des bundles comme le Atelier Ryza Trilogy Deluxe Pack qui passe de 89,99 $ à 80,99 $, ou des titres individuels comme Atelier Lulua (de 59,99 $ à 14,99 $). Les collections Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack et Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack bénéficient également de réductions substantielles, tombant respectivement à 58,49 $ et 44,99 $.

Les jeux d’action et d’aventure sont également bien représentés dans cette vague de promotions. No Man’s Sky, souvent en promotion, voit son prix chuter à 23,99 $, contre 59,99 $ en temps normal, tandis que Sifu passe de 39,99 $ à 9,99 $. Les titres narratifs comme Disco Elysium (de 39,99 $ à 11,99 $) ou The Last Campfire (de 14,99 $ à 1,99 $) deviennent accessibles à des tarifs défiant toute concurrence. Les jeux de survie et d’horreur ne sont pas en reste, avec des réductions sur Darkest Dungeon (de 24,99 $ à 3,74 $), Darkwood (de 14,99 $ à 3,74 $) ou encore Observer (de 29,99 $ à 2,99 $).

Les jeux rétro et les compilations profitent également de ces baisses de prix, avec des titres comme Atari 50: The Anniversary Celebration (de 39,99 $ à 15,99 $), Atari Flashback Classics (de 39,99 $ à 11,99 $) ou Castlevania Anniversary Collection (de 19,99 $ à 7,99 $) qui retrouvent des prix plus accessibles. Les joueurs nostalgiques pourront ainsi redécouvrir des classiques comme Blade Runner: Enhanced Edition (à 1,99 $) ou Shadow Man Remastered (à 3,99 $), tandis que les amateurs de shoot’em up pourront s’offrir Asteroids: Recharged (à 1,99 $) ou Tempest 4000 (à 3,99 $).

Les jeux indépendants et les titres plus niche bénéficient également de réductions importantes, comme Venba (de 14,99 $ à 3,74 $), The Cosmic Wheel Sisterhood (de 17,99 $ à 6,99 $) ou Pepper Grinder (de 14,99 $ à 4,99 $). Les jeux de plateforme et d’aventure comme Freedom Planet (de 14,99 $ à 4,49 $) ou Monster Boy and the Cursed Kingdom (de 39,99 $ à 9,99 $) deviennent ainsi plus accessibles, tout comme les jeux de réflexion comme Superliminal (de 19,99 $ à 7,99 $) ou The House of the Dead 2: Remake (de 24,99 $ à 12,49 $).

Les fans de jeux de combat et de beat them all ne sont pas oubliés, avec des réductions sur Samurai Warriors 5 (de 59,99 $ à 29,99 $), Warriors Orochi 4 Ultimate (de 59,99 $ à 29,99 $) ou encore Ninja Gaiden: Master Collection (de 39,99 $ à 19,99 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus niche pourront se tourner vers des titres comme NeoSprint (de 24,99 $ à 8,74 $) ou Kombinera (de 14,99 $ à 2,99 $), tandis que les amateurs de jeux de tir pourront profiter de Warhammer 40,000: Mechanicus (de 39,99 $ à 3,99 $).

Les jeux de simulation et de gestion de vie ne sont pas en reste, avec des promotions sur Slime Rancher (de 24,99 $ à 6,24 $), Sticky Business (de 9,99 $ à 3,99 $) ou encore Surgeon Simulator CPR (de 12,99 $ à 2,59 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus contemplatives pourront se tourner vers Tchia (de 29,99 $ à 7,49 $) ou Terra Nil (de 24,99 $ à 8,49 $), tandis que les amateurs de jeux narratifs pourront découvrir Venba à un tarif réduit ou The Missing (de 29,99 $ à 5,99 $).

Les collections et bundles continuent de représenter un excellent rapport qualité-prix, avec des offres comme Fairy Tail 2 Ultimate Edition (de 114,99 $ à 57,49 $), Nobunaga’s Ambition: Awakening (de 59,99 $ à 38,99 $) ou Suikoden 1 & 2 HD Remaster (de 49,99 $ à 24,99 $). Les joueurs souhaitant compléter leur bibliothèque avec des classiques pourront se tourner vers des titres comme System Shock (de 39,99 $ à 25,99 $) ou The Thing: Remastered (de 29,99 $ à 16,49 $), tandis que les fans de jeux de stratégie pourront profiter de Nobunaga’s Ambition: Awakening ou Dynasty Warriors 9 Empires (de 59,99 $ à 29,99 $).

Les réductions s’étendent également aux jeux familiaux et aux titres adaptés à un public plus large, comme Disney Dreamlight Valley (de 39,99 $ à 27,99 $), Hot Wheels Unleashed (de 39,99 $ à 5,99 $) ou Yooka-Laylee and the Impossible Lair (de 29,99 $ à 5,99 $). Les joueurs à la recherche de défis plus accessibles pourront se tourner vers des titres comme Overcooked 2 (de 24,99 $ à 6,24 $) ou Moving Out 2 (de 29,99 $ à 7,49 $), tandis que les amateurs de jeux de puzzle pourront découvrir Gravity Circuit (de 21,99 $ à 8,79 $) ou PO’ed: Definitive Edition (de 19,99 $ à 6,99 $).

Les jeux de tir et d’action en ligne ne sont pas en reste, avec des réductions sur Among Us (de 5 $ à 3 $) ou Totally Reliable Delivery Service (de 14,99 $ à 2,99 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus sombres pourront se tourner vers Blood: Refreshed Supply (de 29,99 $ à 19,49 $) ou Death end re;Quest 2 (de 49,99 $ à 9,99 $), tandis que les amateurs de jeux de survie horrifique pourront découvrir Dredge (de 24,99 $ à 9,99 $) à un tarif réduit.

Les jeux de rôle et les JRPG bénéficient également de promotions intéressantes, avec des réductions sur Ys Memoire: Revelations in Celceta (de 29,99 $ à 19,49 $), Ys Memoire: The Oath in Felghana (de 29,99 $ à 19,49 $) ou encore Nelke & the Legendary Alchemists (de 59,99 $ à 13,79 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus narratives pourront se tourner vers Fate/Samurai Remnant (de 39,99 $ à 25,99 $) ou Paradise Killer (de 19,99 $ à 4,99 $), tandis que les amateurs de jeux de stratégie au tour par tour pourront profiter de Wars of Abyss (de 24,99 $ à 9,99 $).

Les jeux de course et de sport ne sont pas en reste, avec des réductions sur Victory Heat Rally (de 24,99 $ à 16,24 $) ou Golden Tee Arcade Classics (de 29,99 $ à 16,49 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus futuristes pourront se tourner vers Everspace (de 39,99 $ à 5,99 $) ou Lunar Lander Beyond (de 29,99 $ à 8,99 $), tandis que les amateurs de jeux de stratégie en temps réel pourront découvrir Commandos 3 HD Remaster (de 29,99 $ à 13,49 $) à un tarif réduit.

Les jeux de plateforme et d’aventure en 2D continuent de représenter un excellent rapport qualité-prix, avec des réductions sur Grapple Dog (de 14,99 $ à 2,99 $), Frogun (de 14,99 $ à 5,99 $) ou Lil Gator Game (de 19,99 $ à 9,99 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus contemplatives pourront se tourner vers Oceanhorn (de 14,99 $ à 3,74 $) ou Oceanhorn 2 (de 29,99 $ à 10,49 $), tandis que les amateurs de jeux de réflexion pourront découvrir qomp2 (de 19,99 $ à 5,99 $) ou Swords and Soldiers 2 (de 14,99 $ à 2,24 $).

Les jeux de tir à la première personne et les expériences immersives bénéficient également de promotions, avec des réductions sur Crysis 2 Remastered (de 29,99 $ à 11,99 $), Crysis 3 Remastered (de 29,99 $ à 13,49 $) ou encore System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (de 29,99 $ à 16,49 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus futuristes pourront se tourner vers No Man’s Sky ou Everspace, tandis que les amateurs de jeux d’horreur pourront découvrir Layers of Fear 2 (de 29,99 $ à 2,99 $) à un tarif exceptionnel.

Les jeux de gestion et de simulation de vie ne sont pas en reste, avec des réductions sur Korg Gadget (de 48 $ à 24 $), Revita (de 16,99 $ à 5,94 $) ou Surmount (de 9 $ à 14,99 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus créatives pourront se tourner vers Korg Gadget ou Llamasoft: The Jeff Minter Story (de 29,99 $ à 8,99 $), tandis que les amateurs de jeux de réflexion pourront découvrir NeoSprint ou Gravity Circuit.

Les jeux de stratégie et de gestion de ressources bénéficient également de promotions, avec des réductions sur Trek to Yomi (de 19,99 $ à 3,99 $), UFO Robot Grendizer (de 39,99 $ à 7,99 $) ou encore Warriors: Abyss – Hack’n’Dash Ultimate Edition (de 79,99 $ à 31,99 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus historiques pourront se tourner vers Nobunaga’s Ambition: Awakening ou Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition (de 39,99 $ à 23,99 $), tandis que les amateurs de jeux de stratégie en temps réel pourront découvrir Commandos 2 HD Remaster (de 19,99 $ à 7,99 $).

Les jeux de plateforme et d’aventure en 3D ne sont pas en reste, avec des réductions sur Yars Rising (de 29,99 $ à 11,99 $), Yars: Recharged (de 9,99 $ à 2,49 $) ou encore Volgarr the Viking 2 (de 19,99 $ à 6,99 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus rétro pourront se tourner vers Turok Trilogy Bundle (de 59,99 $ à 14,99 $) ou PowerSlave Exhumed (de 19,99 $ à 4,99 $), tandis que les amateurs de jeux de tir à la première personne pourront découvrir Turok (de 19,99 $ à 2,99 $) ou Turok 2 (de 19,99 $ à 3,99 $).

Les jeux de stratégie au tour par tour et les RPG tactiques bénéficient également de promotions, avec des réductions sur Wars of Abyss (de 24,99 $ à 9,99 $), Warriors: Abyss (de 24,99 $ à 9,99 $) ou encore Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (de 39,99 $ à 13,99 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus narratives pourront se tourner vers The Cosmic Wheel Sisterhood ou The Missing, tandis que les amateurs de jeux de stratégie pourront découvrir Nobunaga’s Ambition: Awakening ou Dynasty Warriors 9 Empires.

Les jeux de course et de sport bénéficient également de réductions, avec des titres comme Victory Heat Rally (de 24,99 $ à 16,24 $) ou Golden Tee Arcade Classics (de 29,99 $ à 16,49 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus futuristes pourront se tourner vers Everspace ou Lunar Lander Beyond, tandis que les amateurs de jeux de tir pourront découvrir Warhammer 40,000: Mechanicus (de 39,99 $ à 3,99 $) à un tarif exceptionnel.

Les jeux de puzzle et de réflexion bénéficient également de promotions, avec des réductions sur Superliminal (de 19,99 $ à 7,99 $), The Cosmic Wheel Sisterhood (de 17,99 $ à 6,99 $) ou encore PO’ed: Definitive Edition (de 19,99 $ à 6,99 $). Les joueurs intéressés par des expériences plus contemplatives pourront se tourner vers Terra Nil ou Tchia, tandis que les amateurs de jeux narratifs pourront découvrir Venba ou The Last Campfire.

Les jeux de survie et d’horreur bénéficient également de réductions, avec des titres comme Darkest Dungeon 2 (de 39,99 $ à 12,39 $), Darkwood (de 14,99 $ à 3,74 $) ou encore Observer (de 29,99 $ à 2,99 $). Les joueurs souhaitant explorer des univers plus sombres pourront se tourner vers Blood: Refreshed Supply ou Death end re;Quest 2, tandis que les amateurs de jeux de survie horrifique pourront découvrir Dredge à un tarif réduit.

Les jeux de stratégie et de gestion bénéficient également de promotions, avec des réductions sur RollerCoaster Tycoon Classic, RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe ou encore Port Royale 4. Les joueurs intéressés par des expériences plus narratives pourront se tourner vers Disco Elysium ou The Last Campfire, tandis que les amateurs de jeux de stratégie pourront découvrir Nobunaga’s Ambition: Awakening ou Dynasty Warriors 9 Empires.

Les jeux de combat et de beat them all bénéficient également de réductions, avec des titres comme Samurai Warriors 5, Warriors Orochi 4 Ultimate ou encore Ninja Gaiden: Master Collection. Les joueurs souhaitant explorer des univers plus historiques pourront se tourner vers Nobunaga’s Ambition: Awakening, tandis que les amateurs de jeux de stratégie pourront découvrir Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition.

Les jeux rétro et les compilations bénéficient également de promotions, avec des réductions sur Atari 50: The Anniversary Celebration, Atari Flashback Classics ou encore Castlevania Anniversary Collection. Les joueurs intéressés par des expériences plus classiques pourront se tourner vers Blade Runner: Enhanced Edition ou Shadow Man Remastered, tandis que les amateurs de shoot’em up pourront découvrir Asteroids: Recharged ou Tempest 4000.

Les jeux indépendants et les titres niche bénéficient également de réductions, avec des titres comme Venba, The Cosmic Wheel Sisterhood ou encore Pepper Grinder. Les joueurs souhaitant explorer des univers plus originaux pourront se tourner vers NeoSprint ou Kombinera, tandis que les amateurs de jeux de réflexion pourront découvrir Gravity Circuit ou Swords and Soldiers 2.

Voici le tableau complet des promotions disponibles sur le Nintendo Switch eShop, avec les réductions calculées :