La mise à jour 1.4.2 de Sid Meier’s Civilization VII (disponible ici) est désormais déployée sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch 2, apportant plusieurs améliorations majeures aux mécaniques de jeu, une refonte des négociations de paix et l’ajout de nouveaux contenus dans le cadre de la collection Brush and Blade. Cette version, datée du 28 juillet 2026, marque une étape importante dans l’évolution du jeu de stratégie au tour par tour, avec des ajustements ciblés sur les systèmes diplomatiques et une expansion historique centrée sur l’Asie de l’Est.

Les développeurs de Firaxis Games ont répondu à plusieurs demandes de la communauté en introduisant de nouvelles options lors des négociations de paix. Les joueurs disposent désormais d’un ensemble élargi d’éléments échangeables pour mettre fin aux conflits, incluant non seulement des territoires, mais aussi de l’or et de l’influence. Le montant de ces ressources échangeables est déterminé par l’ère en cours, avec des sommes forfaitaires conçues pour équilibrer l’économie de guerre et faciliter les négociations avec l’IA. L’interface utilisateur de ces négociations a également été repensée pour plus de clarté et de compacité, permettant notamment de fermer temporairement une offre pour évaluer la situation sur la carte avant de finaliser un accord.

Parallèlement, les relations entre dirigeants ont été enrichies pour offrir une meilleure visibilité sur les interactions diplomatiques. Le panneau de suivi des relations affiche désormais quel dirigeant a initié un événement ayant modifié la relation, comme le lancement d’un projet commun ou une déclaration de guerre. Les notifications d’agenda ont été améliorées, avec des messages uniques générés par les dirigeants lorsque leurs priorités changent significativement l’équilibre des relations. L’action diplomatique de réconciliation a également été étendue : elle peut désormais être proposée à un dirigeant classé comme « hostile » ou « peu amical », offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion des conflits.

Un autre ajustement notable concerne le système de victoires, qui avait été retravaillé lors de la mise à jour Test of Time. Les joueurs peuvent désormais activer ou désactiver individuellement les différents types de victoires, leur permettant de personnaliser leur parcours vers la domination selon leurs préférences stratégiques. Cette fonctionnalité, absente depuis la refonte, est désormais pleinement opérationnelle et compatible avec les sauvegardes existantes.

La mise à jour introduit également la deuxième partie de la collection Brush and Blade, un ensemble de contenus payants explorant l’histoire de l’Asie de l’Est à travers le prisme de l’art et de la guerre. Cette nouvelle livraison ajoute trois nouveaux éléments : un dirigeant, deux civilisations et des options de personnalisation supplémentaires. Le leader Yi Sun-sin, figure historique coréenne célèbre pour ses victoires navales malgré des conditions défavorables, rejoint le roster. Ses attributs militaires et scientifiques, ainsi que son agenda favorisant les civilisations disposant d’une flotte développée, en font un choix stratégique pour les joueurs axés sur la domination maritime.

Les civilisations Goryeo et Joseon sont également ajoutées au jeu. Goryeo, dont l’ère de prédilection est l’Exploration, se distingue par sa capacité unique Byeongjo, qui renforce la production culturelle et diplomatique à travers ses améliorations uniques. Son unité militaire Hwacha, une unité de siège infligeant des dégâts de zone, et sa cavalerie Tobang, qui influence les améliorations uniques, complètent son arsenal. Le wonder associé, Buseoksa, apporte des bonus de bonheur et d’influence aux établissements à proximité, sous réserve de conditions de terrain spécifiques.

Joseon, dont l’ère de prédilection est l’ère moderne, mise sur une approche culturelle et expansionniste avec son aptitude Munchi, qui optimise l’utilisation des spécialistes et des bâtiments scientifiques et culturels. Son unité de commandant Jangyongyoung renforce les unités terrestres dans la capitale, tandis que son navire emblématique, le Turtle Ship, bénéficie de bonus de combat renforcés en zone côtière. Le wonder Hwaseong, conçu comme une zone fortifiée, offre des avantages culturels et des emplacements pour les politiques sociales, tout en servant de district défendable.

Les joueurs ayant déjà acquis la collection Brush and Blade lors de sa sortie initiale recevront automatiquement ces nouveaux contenus avec la mise à jour 1.4.2. Pour les autres, l’achat de la collection permet d’accéder à l’intégralité des deux parties, incluant les éléments introduits en juin avec Toyotomi Hideyoshi, Heian Japan et Sengoku Japan.

Côté technique, la mise à jour apporte plusieurs ajustements selon la plateforme. Sur PC, les mods actifs seront désactivés lors de l’installation, une mesure déjà appliquée lors des précédentes mises à jour pour éviter les incompatibilités. Les joueurs sont invités à attendre les mises à jour de la communauté moddeuse avant de réactiver leurs extensions. Sur Steam, une branche bêta héritée permet de continuer une partie en cours avec la version précédente du jeu. Les joueurs sur Nintendo Switch 2 bénéficient de plusieurs corrections de stabilité, notamment pour prévenir les plantages, ainsi que d’une résolution d’un bug empêchant l’IA de déclarer la guerre malgré des relations hostiles, un problème déjà corrigé sur les autres plateformes dans la version précédente.

Le patch corrige également plusieurs bugs spécifiques. Sur toutes les plateformes, les pouvoirs indépendants ne construisent plus systématiquement des fortifications en début de tour, et les victoires basées sur les triomphes attribuent désormais correctement les points d’expérience aux dirigeants. Les joueurs ayant subi des pertes de points d’expérience en raison d’un bug lié aux défis de dirigeants peuvent désormais bénéficier d’une correction pour les parties futures, bien que les développeurs n’aient pas encore la capacité de restaurer les points perdus rétroactivement. Les civilisations comme le Machu Pikchu ne voient plus leurs districts devenir inaccessibles lorsqu’ils sont entourés de murs, et les célébrations despotiques ne se cumulent plus indéfiniment.

Les problèmes d’interface ont également été pris en charge. Les emplacements de dédicaces sont désormais correctement alignés sur les résolutions inférieures, et les icônes de civilisation affichent un meilleur alignement. Les joueurs utilisant un contrôleur bénéficient d’une navigation améliorée dans les menus, notamment dans le lobby multijoueur où les onglets conservent leur fonctionnalité après une navigation entre les écrans. Les joueurs en hotseat voient leurs échanges de tours fonctionner correctement, même lorsque le menu diplomatique est ouvert, et les notifications de victoire économique s’affichent désormais avec un axe temporel synchronisé.

Les corrections spécifiques à la Nintendo Switch 2 incluent une stabilité accrue et une réduction des plantages, ainsi que la résolution d’un problème où l’IA ne déclarait pas la guerre malgré des relations hostiles, un bug déjà corrigé sur les autres plateformes dans la version 1.4.1 Hotfix 2. Les joueurs sont encouragés à mettre à jour leurs pilotes graphiques et à vérifier leur conformité avec les exigences système minimales pour une expérience optimale.

Les développeurs rappellent que les sauvegardes existantes restent compatibles avec cette mise à jour, bien que certaines nouvelles capacités puissent nécessiter de commencer une nouvelle partie pour être pleinement exploitées. Les joueurs souhaitant terminer une sauvegarde sous une version antérieure peuvent utiliser la branche bêta héritée sur Steam. Un suivi des problèmes connus est disponible, et les rapports de bugs peuvent être soumis directement via les outils dédiés.

Avec cette mise à jour, Sid Meier’s Civilization VII continue d’évoluer en intégrant les retours de la communauté tout en enrichissant son contenu historique. Les ajouts de la collection Brush and Blade, combinés aux améliorations diplomatiques, offrent aux joueurs de nouvelles façons d’explorer des périodes clés de l’histoire tout en personnalisant leur expérience de jeu. Les développeurs maintiennent leur engagement à soutenir le jeu via des mises à jour régulières et des corrections de bugs, tout en préparant de futures annonces pour les mois à venir.