Argonaut Games a confirmé le développement d’une remasterisation de Croc 2: Kingdom of the Gobbos, dont la sortie numérique sur Nintendo Switch est prévue pour le quatrième trimestre 2026. Cette annonce fait suite au succès commercial et critique de la remasterisation de Croc: Legend of the Gobbos, sortie en 2025, qui a relancé l’intérêt pour la franchise. Le studio a précisé que si les ventes et l’accueil de cette première remasterisation répondaient aux attentes, la suite logique serait de s’attaquer au deuxième opus.

Cette version remasterisée de Croc 2 intègre des visuels rehaussés ainsi que des améliorations de qualité de vie pour moderniser l’expérience sans altérer l’identité du jeu original. Une nouveauté notable réside dans l’ajout d’un triple saut dans la palette de mouvements de Croc, permettant d’atteindre plus facilement les zones en hauteur parmi les quarante niveaux proposés. Le jeu conserve également son système de déplacement varié, incluant désormais la possibilité de conduire des voitures, des bateaux à moteur, de prendre place dans des wagonnets ou encore d’utiliser un deltaplane ou un avion pour traverser les environnements en trois dimensions.

L’intrigue de Croc 2 se concentre sur la quête de Croc pour retrouver ses parents biologiques, disparus depuis sa plus tendre enfance. Alors qu’il explore le continent principal, il découvre que son ennemi juré, Baron Dante, a été ressuscité par les Dantinis et cherche à se venger. Le parcours de Croc le mène à travers quatre villages distincts, chacun abritant une culture unique de Gobbos : le village des marins, situé en bord de mer, le village cosaque, enneigé, le village des cavernicoles, préhistorique, et le village inca, perché en montagne. Au fil de son aventure, le joueur doit libérer les Gobbos capturés, relever des défis variés et dépenser les cristaux collectés chez Swap Meet Pete, un chat commerçant proposant des gadgets utiles et capable de téléporter Croc entre les villages grâce à sa boule de cristal.

Le jeu introduit également de nouveaux Gardiens à affronter, dont Soveena the Squid, dont l’obsession pour le soda gingembre en fait une menace pour le village des marins, Cannon Boat Keith, un capitaine pirate accompagné d’une armée de squelettes, et Flavio the Thermal Fish, qui crache de l’eau bouillante sur quiconque s’approche. Ces antagonistes ajoutent une diversité supplémentaire aux combats et aux énigmes proposés, tout en s’inscrivant dans la continuité du style déjanté qui caractérisait déjà le premier opus.

Argonaut Games a également annoncé le retour du Croc2pedia, une version actualisée du Crocipedia présent dans la remasterisation de 2025. Ce musée numérique rassemble des documents de développement inédits, des animations tests, des galeries de modèles 3D de personnages et d’éléments coupés, ainsi que des interviews des membres originaux de l’équipe et des développeurs impliqués dans la remasterisation. Ce contenu offre un éclairage unique sur la genèse du jeu, retraçant les choix créatifs et les défis rencontrés lors de la conception de Croc 2 à la fin des années 1990.

La remasterisation de Croc 2: Kingdom of the Gobbos sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC (via Steam et GOG), bien que la date de sortie exacte sur ces autres plateformes n’ait pas encore été communiquée. Ce projet s’inscrit dans une volonté du studio de pérenniser l’héritage de la série, tout en rendant ses titres accessibles à un public contemporain grâce à des améliorations techniques et des fonctionnalités modernes.