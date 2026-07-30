Arc System Works a annoncé DEMONS’ NIGHT FEVER, un RPG de simulation anticonformiste axé sur le speedrun, où le sacrifice de vos propres alliés est la clé de la victoire. Le titre sortira sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Steam® le jeudi 22 octobre 2026.
Caractéristiques
- Combat stratégique impitoyable
Faites exploser vos alliés grâce au Système d’exploitation des sbires. Semez la mort pour gagner en puissance.
- Pécher pour gagner
Commettez des méfaits pour obtenir des Points de perversité et améliorer définitivement vos troupes.
- Un monde dynamique et évolutif
Vaincre les boss transforme le monde et vous plonge dans des rôles imprévisibles, comme affronter les Super Rangers.
Synopsis
Dans un monde bien différent du nôtre, Giga Super Death – le Démon suprême – était sur le point de vaincre Dieu lorsqu’il a soudainement été transformé en un bébé impuissant. Pour recouvrer son formidable pouvoir, il active son programme de résurrection sur mesure : DEMONS’ NIGHT FEVER.
Pris au piège dans ce rituel, Killshiro Katanaka, un programmeur cynique au bout du rouleau qui déteste le monde entier, conclut un pacte bizarre avec le Démon. Ensemble, le maître et son nouveau disciple se lancent dans une quête pour déchaîner le chaos le plus total. Sur leur route se dresse Dieu lui-même, accompagné de Mary Haley, une idol populaire à qui l’on a lavé le cerveau pour lui faire croire qu’elle doit sauver Killshiro des griffes du Démon.
L’Édition Deluxe limitée
Limitée à 500 exemplaires, l‘Édition Deluxe limitée en version physique, comprenant la bande originale, sera une exclusivité du site Red Art Games. Les précommandes débuteront aujourd’hui à 17h, pour une livraison prévue le 3 décembre.
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