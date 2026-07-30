Arc System Works a annoncé DEMONS’ NIGHT FEVER, un RPG de simulation anticonformiste axé sur le speedrun, où le sacrifice de vos propres alliés est la clé de la victoire. Le titre sortira sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Steam® le jeudi 22 octobre 2026.

Caractéristiques

Combat stratégique impitoyable

Faites exploser vos alliés grâce au Système d’exploitation des sbires. Semez la mort pour gagner en puissance.

Pécher pour gagner

Commettez des méfaits pour obtenir des Points de perversité et améliorer définitivement vos troupes.

Un monde dynamique et évolutif

Vaincre les boss transforme le monde et vous plonge dans des rôles imprévisibles, comme affronter les Super Rangers.

Synopsis