Le studio Hound13 vient d’annoncer le portage de son RPG d’action DragonSword: Awakening sur une plateforme Nintendo, sans préciser pour l’instant s’il s’agira de la Nintendo Switch ou de la Nintendo Switch 2. Cette annonce intervient alors que le jeu a dépassé les 200 000 exemplaires vendus sur PC seulement une semaine après sa sortie, confirmant ainsi son succès critique et commercial auprès d’un public déjà conquis par son approche narrative et ses mécaniques de combat innovantes.

L’histoire de DragonSword: Awakening suit Lute, un jeune garçon en route vers Orbis, le premier royaume construit par l’humanité. Son destin bascule lorsqu’il se retrouve entraîné dans l’univers chaotique des mercenaires aux côtés de Johnny, un mercenaire expérimenté, et de Castella, une elfe. Ensemble, ils découvrent qu’une ombre menaçante plane sur le continent, forçant Lute à remettre en question sa destinée. Le jeu explore ainsi la quête du protagoniste pour devenir le Dragon Sword, l’élu capable de sauver Orbis d’une menace réapparue après soixante ans d’absence.

L’univers d’Orbis est présenté comme un monde fantasy anime aux couleurs vives et chaleureuses, entièrement modélisé avec le moteur Unreal Engine 5. Les joueurs sont invités à explorer un territoire vivant et respirant, composé de prairies verdoyantes, de caves secrètes dissimulées sous les tours de guet, de mers profondes regorgeant de trésors, ainsi que de donjons et d’antres cachés, le tout accessible à pied. Le jeu met l’accent sur une exploration libre et immersive, où chaque recoin du continent peut révéler des surprises ou des quêtes secondaires.

Le système de jeu repose en grande partie sur la construction d’une équipe de héros, chacun doté de compétences et d’aptitudes uniques. Les joueurs peuvent recruter jusqu’à 19 héros différents, chacun possédant des capacités de Status Ailments spécifiques, permettant de créer des combinaisons stratégiques en combat. Le gameplay de DragonSword: Awakening se distingue par son système de tag-team dynamique, où les joueurs enchaînent les actions en alternant entre les personnages pour exploiter leurs synergies. Les Signal Skills, des compétences puissantes activables en chaîne, ajoutent une dimension spectaculaire aux affrontements, tandis que la mécanique de Switching Signals permet de maintenir un rythme soutenu dans les combats.

Au-delà des combats, le jeu propose une vie quotidienne enrichie où les joueurs peuvent interagir avec les habitants d’Orbis, résoudre leurs problèmes et participer à la vie du continent. La cuisine occupe une place centrale, avec la possibilité de combiner des ingrédients récoltés pour créer de nouveaux plats, ajoutant une couche de profondeur à l’immersion. Les joueurs peuvent également collectionner et utiliser des Familiars, des compagnons attachants qui accompagnent Lute et son groupe dans leurs aventures, offrant à la fois un soutien pratique et une dimension émotionnelle à l’expérience.

L’intrigue principale s’articule autour de la résurgence d’un dragon, soixante ans après la dernière fois où cette créature avait failli détruire le continent. Les joueurs doivent retracer les pas des six héros légendaires ayant autrefois sauvé Orbis, tout en découvrant leurs secrets et leurs motivations cachées. Les factions présentes dans le jeu sont décrites comme des entités aux intérêts complexes, et chaque personnage, des alliés aux gardes de village, possède une histoire personnelle approfondie. Parmi les figures marquantes, on retrouve un elfe passionné d’archéologie, une jeune fille mystérieuse capable de traverser les dimensions, ou encore des mercenaires aux passés troubles, tous contribuant à une narration riche et nuancée.