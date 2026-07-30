FuRyu a annoncé que le remaster du RPG fantastique EXSTETRA, initialement sorti en 2013 sur PlayStation Vita et Nintendo 3DS au Japon, fera son entrée sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 3 septembre 2026. Cette version remasterisée marque la première sortie internationale du titre, qui n’était auparavant disponible qu’au Japon. Parallèlement, la version PC distribuée via Steam est déjà disponible depuis aujourd’hui, proposée à un prix de lancement réduit de 20 % jusqu’au 12 août 2026.

L’histoire de EXSTETRA se déroule dans un Tokyo fusionné avec un autre monde nommé Amazea, un univers à la fois magnifique et décadent où le destin des deux mondes est voué à l’anéantissement. Le joueur incarne Ryoma, un lycéen devenu le sauveur désigné, un « Prisma », chargé de combattre la fin du monde. Au fil de son aventure, il découvre des candidats pour devenir des « Prisma Knights », des alliés partageant le même destin. Le seul moyen de les éveiller et de partager avec eux le pouvoir salvateur repose sur un baiser, élément central de l’intrigue et du gameplay. Le jeu explore ainsi une narration où le baiser devient l’outil ultime pour sauver deux mondes condamnés.

Le système de combat de EXSTETRA repose sur l’absorption d’une énergie appelée « EXS » par le protagoniste, Ryoma, lors de la défaite des ennemis. Cette énergie peut ensuite être transmise aux Prisma Knights par un baiser, leur permettant de combattre à ses côtés. Le jeu introduit également un système appelé « Enchant », qui permet d’équiper les personnages avec diverses capacités et effets spéciaux. Ce mécanisme, essentiel pour prendre l’avantage en combat, nécessite de collecter des matériaux tout en maintenant une configuration optimale de l’équipement. Les développeurs précisent que cette version remasterisée s’inspire de l’original sorti en 2013, tout en intégrant des spécifications techniques et des ajustements qui diffèrent de la version originale.

L’univers visuel du jeu, conçu par tokyogenso, transforme des lieux emblématiques de Tokyo tels que Shibuya et Akihabara en une version fusionnée avec le monde d’Amazea, offrant un cadre à la fois familier et onirique. L’artwork et l’esthétique du jeu, hérités de sa première mouture, sont conservés tout en bénéficiant des améliorations techniques apportées par le remaster.