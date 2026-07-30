La sortie de KINGDOM HEARTS Collection [I～III] sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 8 octobre en versions physique (en précommande ici) et numérique, a été précédée d’une polémique concernant l’art de couverture utilisé pour la commercialisation internationale. Deux versions distinctes de la jaquette physique ont circulé : l’une correspondant à l’art original, visible avant les critiques, et une autre présentant des modifications notables, désormais adoptée par les détaillants pour les marchés mondiaux.

Les premières réactions des joueurs ont porté sur l’art original, certains estimant que les éléments de fond pouvaient avoir été générés par intelligence artificielle. Bien que Square Enix n’ait jamais confirmé ni infirmé publiquement cette hypothèse, l’entreprise a pris acte des retours et mis à jour l’illustration. Les fiches de produits pour la version physique du jeu affichent désormais l’art révisé, initialement réservé au marché japonais, suggérant une reconnaissance implicite de problèmes liés à la version initiale.

Ce 30 juillet 2026, Square Enix a publié une déclaration officielle via GameSpot pour répondre aux accusations. L’entreprise a précisé que les assets contestés avaient été créés par ses équipes de développement sans recourir à l’IA générative, mais que des erreurs humaines étaient à l’origine des défauts observés. « La qualité est extrêmement importante pour nous, et des assets mis à jour ont été implémentés lorsque nécessaire », a indiqué Square Enix dans son communiqué. Les problèmes identifiés incluaient notamment la main de Donald Duck, représentée avec quatre doigts sur une main et cinq sur l’autre, des aiguilles de l’horloge déformées, des maillons inégaux sur la chaîne de la Keyblade de Mickey, des maillons de la chaîne de ceinture de Sora semblant fondre les uns dans les autres, l’absence du motif en forme de couronne sous les chaussures de Sora, ainsi que des fermetures éclair dont les détails semblaient s’estomper.

Une version modifiée de l’art de couverture a été diffusée pour corriger ces anomalies, principalement en ajustant la main de Donald Duck pour lui donner quatre doigts conformes à son design habituel. Cependant, certains défauts persistants, comme les maillons de la chaîne de ceinture de Sora ou les motifs manquants sur ses chaussures, n’ont pas été entièrement résolus dans cette nouvelle version. L’image originale, partagée sur X après l’annonce de la collection lors d’un Nintendo Direct, avait suscité des débats parmi les fans, certains pointant du doigt des incohérences visuelles évidentes. Square Enix et Disney avaient alors réagi en affirmant que l’art n’était pas le résultat d’une génération par IA, tout en reconnaissant des erreurs de conception.

La collection KINGDOM HEARTS [I～III] rassemble KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind (contenu téléchargeable inclus). Les joueurs possédant déjà la version cloud sur Nintendo Switch pourront acquérir la version Switch 2 à un tarif réduit. Cette sortie marque le retour des trois premiers opus de la série sur console dédiée, mettant fin aux versions en streaming sur Switch critiquées par la communauté.