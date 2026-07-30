Le moment est venu de maîtriser le gunplay, d’affronter des boss titanesques et de cumuler des points de style dans ce shooter en vue du dessus et à l’esthétique néon.

De l’action survoltée, des beats hip-hop ultra-stylés et les lueurs vibrantes des néons d’une cité cyberpunk corrompue : Kusan: City of Wolves sort aujourd’hui sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec des éditions physiques disponibled sur PS5 et Switch. Il faudra de la précision, du style et des compétences solides pour terrasser l’ancien commandant de Jin et protéger la cargaison la plus dangereuse de la ville : une jeune fille dotée d’une arme atomique capable de raser la métropole.