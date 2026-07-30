Le moment est venu de maîtriser le gunplay, d’affronter des boss titanesques et de cumuler des points de style dans ce shooter en vue du dessus et à l’esthétique néon.
De l’action survoltée, des beats hip-hop ultra-stylés et les lueurs vibrantes des néons d’une cité cyberpunk corrompue : Kusan: City of Wolves sort aujourd’hui sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec des éditions physiques disponibled sur PS5 et Switch. Il faudra de la précision, du style et des compétences solides pour terrasser l’ancien commandant de Jin et protéger la cargaison la plus dangereuse de la ville : une jeune fille dotée d’une arme atomique capable de raser la métropole.
Jin, un ex-soldat devenu mercenaire, est le héros de Kusan: City of Wolves. Son périple s’étend sur plus de 54 niveaux brutaux conçus sur mesure, où chaque combat de boss met le timing et la capacité de survie à rude épreuve. Rien ne doit entraver la progression : la personnalisation et l’amélioration de l’arbre de compétences permettent de concevoir l’équipement parfait pour chaque situation. La ville de Kusan devient ainsi un véritable terrain de jeu néo-noir sur fond d’une bande-son hip-hop explosive.
Caractéristiques principales :
- Des combats vifs et stylés en vue de dessus demandant de maîtriser un gameplay brutal et précis, où chaque mouvement compte et où les points de style sont bien réels.
- 54 niveaux brutaux conçus à la main pour se frayer un chemin tout en finesse à travers des niveaux intenses répartis sur plusieurs chapitres, comprenant des énigmes basées sur l’habileté, des défis et ce tant convoité classement S pour les perfectionnistes.
- Des combats de boss colossaux invitant les joueurs à affronter des adversaires imposants aux mécaniques uniques et aux patterns exigeants. Il est crucial d’apprendre, de s’adapter et d’exécuter les bons coups pour survivre à ces duels cinématographiques qui poussent le sens du timing et les tactiques dans leurs derniers retranchements.
- L’arsenal mortel parfait : optimisation et improvisation. La conception de l’équipement idéal s’effectue grâce à la Techtrix, permettant d’accumuler plus de ressources avec des builds toujours plus puissants pour continuer à monter en grade. Le placement stratégique des compétences et des améliorations façonne un style de jeu sur mesure.
- Bande-son boostant l’adrénaline des joueurs, les plongeant dans un univers sonore énergique, composée par l’artiste hip-hop Loptimist qui insuffle la bonne dose d’énergie à chaque étape.
- Une narration de type roman graphique qui suit les missions de Jin à travers des cinématiques dynamiques en bande dessinée, avec des images nettes et un rythme cinématographique qui racontent une histoire crue mêlant violence, corruption et loyautés brisées.
- Une atmosphère néo-noir menant les joueurs à explorer la métropole en pixel art battue par la pluie, où Jin est prêt à franchir toutes les limites pour sauver la jeune fille.
Kusan: City of Wolves est à présent disponible. Atteindre la fluidité parfaite sous le feu ennemi sera la clé pour sauver la ville sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch !
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