La sortie de Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch 2 (version physique disponible en précommande ici) marque une étape importante pour l’un des RPG les plus ambitieux de la franchise, proposant une refonte technique majeure tout en conservant l’essence de l’expérience originale. Développé par Monolith Soft, le jeu transporte les joueurs dans l’univers d’Alrest, où des civilisations entières vivent sur le dos de Titans géants, et où des armes vivantes appelées Blades s’affrontent dans un monde au bord de la guerre.

Sur le plan technique, l’édition Switch 2 apporte des changements majeurs par rapport à la version originale. En mode téléviseur, le jeu affiche une résolution 4K, tandis qu’en mode portable, il tourne en 1080p, les deux modes atteignant 60 images par seconde. Cependant, cette amélioration de la fluidité s’accompagne de certaines nuances. Bien que le passage à 60fps soit globalement bien accueilli, des saccades occasionnels ont été signalés, perturbant ponctuellement l’expérience. Ces saccades restent relativement rares mais peuvent être perceptibles lors de mouvements rapides ou de transitions chargées. Par ailleurs, la netteté de l’image ne répond pas entièrement aux attentes d’un vrai rendu 4K, en partie à cause de l’utilisation intensive du DLSS par Nintendo, une technologie d’upscaling qui compense le manque de pixels natifs. Le résultat est un compromis entre performance et qualité visuelle, où les détails de fond apparaissent souvent flous, et où l’interpolation sous-pixel est visible, bien que discrète.

La comparaison entre la version Switch 1 et la version Switch 2 révèle des différences notables, notamment dans la gestion des textures et des effets de mouvement. Les personnages et les environnements bénéficient d’une meilleure définition, mais certains éléments conservent des traces de la résolution inférieure, avec des textures qui manquent de netteté. L’interface utilisateur, en revanche, reste pin-sharp, contrastant avec les arrière-plans parfois flous. Ce décalage entre les éléments d’interface et les décors peut donner une impression de déséquilibre visuel, bien que cela n’affecte pas fondamentalement la jouabilité. Les cinématiques, quant à elles, posent un problème particulier : certaines animations restent verrouillées à 30 images par seconde, même lorsque le reste du jeu tourne à 60fps. Cela crée des situations où des personnages comme Gramps peuvent se déplacer à 60fps sur le dos de Rex, tandis que Rex lui-même ne bouge que toutes les deux images, générant un effet visuel étrange mais peu perturbant en mouvement.

Les améliorations ne se limitent pas à la technique. La version Switch 2 introduit plusieurs ajouts qui modernisent l’expérience. Un nouveau Blade rare nommé MOMO, issu de Xenoblade Chronicles Zeno Saga, rejoint l’équipe, apportant avec lui de nouvelles lignes de dialogue enregistrées par les acteurs vocaux originaux. Son intégration est saluée pour sa cohérence avec l’univers existant, et son invocation simplifiée via des mécanismes déjà présents dans le jeu facilite son adoption. Parallèlement, un nouveau mode de combat appelé Assaut Mercenaire permet aux joueurs de prendre directement le contrôle de leurs Blades dans un système de combat en temps réel, offrant une alternative aux mécaniques stratégiques classiques. Ce mode, bien que secondaire, propose une expérience distincte qui pourrait inspirer de futures itérations. Des nouveaux designs pour Pyra et Mythra sont également disponibles, ajoutant une touche de personnalisation à l’aventure. Pour les possesseurs de la version originale, un pack d’upgrade à 10 dollars permet d’accéder aux améliorations de résolution et de fluidité, tandis que les joueurs ayant acheté Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country bénéficient d’une mise à jour gratuite incluant ces changements.

Sur le plan narratif, l’histoire reste centrée sur Rex, un récupérateur, et Pyra, une Arme vivante, dans leur quête pour atteindre l’Élysion, un paradis mythique. Les joueurs commandent un groupe de Blades, explorent des continents vastes et variés, et mènent des batailles stratégiques avant que le monde ne disparaisse. Chaque Titan abrite des cultures, une faune et des régions uniques à découvrir, avec des trésors, des chemins secrets et des créatures à affronter et à répertorier. L’ajout de MOMO et l’introduction de Merc Assault n’altèrent pas la structure narrative principale, mais ils offrent de nouvelles perspectives sur les mécaniques de jeu et l’univers d’Alrest. Les acteurs vocaux originaux, dont les performances avaient été saluées lors de la sortie initiale, reviennent pour enregistrer de nouvelles répliques, renforçant l’immersion et la continuité de l’expérience.

Malgré ces avancées, certains défauts persistent. Les compétences de terrain, déjà critiquées dans la version originale pour leur complexité, peuvent toujours dérouter les nouveaux joueurs, bien que leur utilité soit indéniable une fois maîtrisées. Les textures, bien qu’améliorées, ne parviennent pas à égaler les standards d’un rendu natif 4K, et l’aliasing temporel reste visible sur certains éléments de décor. Le mode portable, bien que fonctionnel, ne profite pas d’une résolution native de 1080p, ce qui se remarque sur les petits écrans.

En définitive, Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch 2 représente une amélioration significative par rapport à la version originale, avec une fluidité accrue et des ajouts de contenu bien intégrés. Cependant, les compromis techniques, notamment l’usage du DLSS et les limitations de résolution, rappellent que cette édition reste un compromis entre performance et qualité visuelle. Pour les joueurs disposant déjà de la version Switch 1, le pack d’upgrade offre une valeur ajoutée tangible, tandis que les nouveaux venus bénéficieront d’une expérience modernisée, même si elle ne révolutionne pas entièrement l’approche visuelle de la série. Avec ses Titans majestueux, ses Blades aux personnalités marquées et ses batailles stratégiques, Xenoblade Chronicles 2 sur Switch 2 reste une aventure captivante, malgré quelques imperfections techniques qui n’entachent pas son ambition.