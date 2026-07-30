Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country a été mis à jour vers la version 2.0.0, introduisant des optimisations techniques spécifiques à la Nintendo Switch 2.

Cette mise à jour porte principalement sur l’amélioration des performances graphiques et de la fluidité, avec une augmentation notable du taux de rafraîchissement et de la résolution. En mode téléviseur, le jeu fonctionne désormais en 4K, tandis qu’en mode portable, il est optimisé pour une résolution 1080p. Le taux de rafraîchissement atteint quant à lui 60 images par seconde, offrant une expérience visuelle plus fluide et détaillée. Ces améliorations s’appliquent à la version autonome de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country, tandis que le pack d’upgrade pour la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 inclut automatiquement ces optimisations pour le contenu du pass d’extension.

Les notes de patch de cette mise à jour 2.0.0 mentionnent également des corrections et des améliorations non détaillées visant à garantir une expérience de jeu plus stable et fluide. Parmi les ajustements spécifiques à la Nintendo Switch 2, les joueurs ont notamment remarqué la correction des compétences de terrain dans le jeu, une fonctionnalité essentielle pour l’exploration et la progression. Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité des optimisations apportées par la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2, qui a servi de base à ces améliorations techniques pour l’extension Torna – The Golden Country. Les joueurs peuvent ainsi profiter d’une expérience visuelle et technique rehaussée, tout en bénéficiant de corrections ciblées pour une meilleure jouabilité.