Square Enix a confirmé cette semaine le lancement de Final Fantasy XIV Online sur Nintendo Switch 2 pour le 4 août 2026, soit dans une semaine. En amont de cette sortie, l’équipe de développement a publié une vidéo de gameplay montrant des séquences du titre sur la nouvelle console. La vidéo, débutant à la treizième minute et s’étendant sur plus de deux heures, permet d’observer des moments de jeu variés, incluant des combats intenses et des phases plus chargées à l’écran.
Les options d’édition disponibles pour ce lancement incluent une version Starter Edition au prix de 19,99 €. La Complete Edition est proposée à 59,99 €, avec un prix de précommande réduit à 41,99 €. Une édition Collector’s Complete est également disponible au tarif de 139,99 €, avec un prix de précommande à 97,99 €. Parallèlement, Final Fantasy XIV: Dawntrail est vendu 39,99 €, tandis que sa version Collector’s Edition est proposée à 59,99 €. La taille estimée du jeu s’élève à 117 gigaoctets, un élément à prendre en compte pour les joueurs envisageant d’installer le titre sur leur console.
Afin de s’assurer de la stabilité des serveurs, une période d’abonnement gratuit d’environ un mois sera prévue sur la Nintendo Switch 2. Qu’ils choisissent de commencer avec l’essai gratuit, la Starter Edition ou de plonger directement dans l’aventure avec la Complete Edition.
L’arrivée de Final Fantasy XIV Online sur Switch 2 s’accompagnera de la sortie de la nouvelle extension Evercold, prévue pour janvier 2027. Voici un bref récapitulatif des annonces de cette semaine :
- Nouveau job – le « Bastion » : ce tank manie deux impressionnants boucliers appelés « magiboucliers »
- Nouvelles zones du quatrième reflet, ravagé par la glace : le Naglfar, l’arche de l’eau ; le Hringhorni, l’arche de feu et une nouvelle cité, Fargath
- Nouvelle série de raids : « Par-delà la rivière de la vie » – un raid collaboratif avec la trilogie FINAL FANTASY VII Remake
- Nouvelle bande annonce d’EVANGELION: Ghosts of Desire
- Refonte du système de compagnon chocobo – mise à jour 8.1 : à partir de la mise à jour 8.1 le système de compagnon chocobo sera modifié avec une refonte de l’élevage de ce dernier ainsi que la possibilité d’appeler votre ami à plumes en donjon via le système de renforts.
- Version Nintendo Switch 2 : disponible dès à présent en précommande, les versions d’essai gratuit, Starter Edition, Complete Edition, et Dawntrail font leur début sur cette plateforme le mardi 4 août 2026.
- Groupement de joueurs de la même zone géographique – mise à jour 7.5x: en commençant par le Japon à la mi-octobre puis l’Europe et l’Amérique du Nord à une date ultérieure, le système de groupement automatique inclura les joueurs du même centre de données physique plutôt que de se limiter au centre de données logiques.
- Nouvelle attraction du Gold Saucer : « Frappe Fatale », un mini-jeu d’adresse au clavier sous le thème de FINAL FANTASY VII, jouable jusqu’à 4 participants au maximum arrive le mercredi 28 octobre 2026.
J’espère que ça sera jouable correctement, je serais contente de pouvoir y jouer dans mon lit czr je n’ai plus de PC portable (ni de pc tout court ) mais surtout je dois être alitée en ce moment donc bon . Après j’ai du mal à imaginer la Switch 2 capable de faire tourner le jeu , mais on verra bien
Le jeu tourne tjs sur PS4, donc pas de pb pour y jouer sur Switch 2 comme le montre la longue vidéo
Certaines zones me font peur , après je l’ai jamais fait sur ps4 donc je peux pas te dire . Oui j’avoue que le poids aussi fait peur lol. Ca va être chouette de le redécouvrir en mode nomade en tout cas . Merci Akuma. Même si je vous déteste chez Nintendo Town (avec tous vos conseils je me ruine lol) j’ai découvert plein de pépites sur Switch grâce à vous . (Là je suis sur les jeux de la team qui ont fait manual Samuel ) bref à bientôt
La switch 2 arrive a faire tourner des jeux plus impressionnants techniquement que ff14. Notamment cyberpunk.
C’est plus le poid de la bestiole qui m’inquiète.