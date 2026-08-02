Square Enix a confirmé cette semaine le lancement de Final Fantasy XIV Online sur Nintendo Switch 2 pour le 4 août 2026, soit dans une semaine. En amont de cette sortie, l’équipe de développement a publié une vidéo de gameplay montrant des séquences du titre sur la nouvelle console. La vidéo, débutant à la treizième minute et s’étendant sur plus de deux heures, permet d’observer des moments de jeu variés, incluant des combats intenses et des phases plus chargées à l’écran.

Les options d’édition disponibles pour ce lancement incluent une version Starter Edition au prix de 19,99 €. La Complete Edition est proposée à 59,99 €, avec un prix de précommande réduit à 41,99 €. Une édition Collector’s Complete est également disponible au tarif de 139,99 €, avec un prix de précommande à 97,99 €. Parallèlement, Final Fantasy XIV: Dawntrail est vendu 39,99 €, tandis que sa version Collector’s Edition est proposée à 59,99 €. La taille estimée du jeu s’élève à 117 gigaoctets, un élément à prendre en compte pour les joueurs envisageant d’installer le titre sur leur console.

Afin de s’assurer de la stabilité des serveurs, une période d’abonnement gratuit d’environ un mois sera prévue sur la Nintendo Switch 2. Qu’ils choisissent de commencer avec l’essai gratuit, la Starter Edition ou de plonger directement dans l’aventure avec la Complete Edition.

L’arrivée de Final Fantasy XIV Online sur Switch 2 s’accompagnera de la sortie de la nouvelle extension Evercold, prévue pour janvier 2027. Voici un bref récapitulatif des annonces de cette semaine :