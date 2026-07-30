Du whodunit d’Agatha Christie et consorts, aux punchlines cisaillées d’Horacio Caine dans Experts : Miami , en passant aux enquêtes « hitchcockiennes » de Fenêtre sur Cour ou Psychose , nous aimons regarder les résolutions des crimes les plus sordides. Le jeu vidéo n’est pas en reste, en attestent les Ace Attorney , Disco Elysium, Loco Motive et bien sûr Among Us (nous en laissons beaucoup de côté), succès multijoueur qui nous permet de « mener l’enquête » pour trouver qui est le meurtrier parmi nos amis. Case Solved: The London Files débarque donc dans un univers chargé. Que nous donne ce jeu d’enquête des développeurs brésiliens de Minimol Games, plutôt habitués aux jeux d’échec ( Chessarama ) ? Case Solved: The London Files est disponible le 29 juillet 2026 sur l’ eShop à dix euros.

Case Solved: The London Files nous permet d’incarner un détective bourru qui arpente les rues de Londres. L’histoire et la mise en place sont très tenues, et nous ne savons la plupart du temps pas grand-chose des enquêtes que nous menons.

Nous avons un gameplay en deux phases, qui mélange deux types de puzzle games. D’un côté, nous allons chercher des indices dans le décor : la moto dans l’allée peut-elle être un indice ? Est-ce que ce paquet d’allumettes laissé sur le comptoir du bar n’est pas aussi un indice ?

Cette phase s’apparente vraiment à un « Où est Charlie ? » très basique dans lequel le moindre objet qui sort de l’ordinaire devient un indice. Si nous ne trouvons pas malgré tout les indices, il suffit de parler aux suspects pour qu’ils nous aiguillent dessus.

La deuxième phase s’apparente à un logigramme assez simpliste : avec les indices glanés à la phase d’avant (qui deviennent des informations comme « le régisseur n’était pas dans les coulisses »), nous allons remplir un tableau pour démêler la situation.

Nous répétons ces deux phases pendant les cinq temps de l’enquête. Chaque temps correspond à un « moment » de l’enquête, comme l’analyse du lieu du crime ou la recherche de mobiles. En plus des trois enquêtes principales, le jeu propose de découvrir des codes cachés pour débloquer des logigrammes bonus.

Case Solved: The London Files est un jeu d’enquête au concept intéressant mais à la réalisation bâclée, au contenu pauvre et à la technique douteuse. Nous nous amusons à résoudre les énigmes mais nous pestons par la pauvre écriture (voire l’absence d’écriture) et finalement nous sommes dans un jeu d’enquête où l’enquête… est secondaire.

La partie « Où est Charlie ? » est inutile : la conception des niveaux est trop bâclée pour que la recherche d’objets soit intéressante. Globalement, le moindre objet qui traine est un indice. Un micro ? Un projecteur allumé ? Une clé à molettes ? Indices. L’intérêt de cette phase est alors plus que limité : oui, notre détective sort des boutades à chaque objet trouvé mais cela reste très superficiel.