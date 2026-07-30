Du whodunit d’Agatha Christie et consorts, aux punchlines cisaillées d’Horacio Caine dans Experts : Miami, en passant aux enquêtes « hitchcockiennes » de Fenêtre sur Cour ou Psychose, nous aimons regarder les résolutions des crimes les plus sordides. Le jeu vidéo n’est pas en reste, en attestent les Ace Attorney, Disco Elysium, Loco Motive et bien sûr Among Us (nous en laissons beaucoup de côté), succès multijoueur qui nous permet de « mener l’enquête » pour trouver qui est le meurtrier parmi nos amis. Case Solved: The London Files débarque donc dans un univers chargé. Que nous donne ce jeu d’enquête des développeurs brésiliens de Minimol Games, plutôt habitués aux jeux d’échec (Chessarama) ? Case Solved: The London Files est disponible le 29 juillet 2026 sur l’eShop à dix euros.
Un concept intéressant qui mélange “Où est Charlie ?” aux logigrammes
Case Solved: The London Files nous permet d’incarner un détective bourru qui arpente les rues de Londres. L’histoire et la mise en place sont très tenues, et nous ne savons la plupart du temps pas grand-chose des enquêtes que nous menons.
Nous avons un gameplay en deux phases, qui mélange deux types de puzzle games. D’un côté, nous allons chercher des indices dans le décor : la moto dans l’allée peut-elle être un indice ? Est-ce que ce paquet d’allumettes laissé sur le comptoir du bar n’est pas aussi un indice ?
Cette phase s’apparente vraiment à un « Où est Charlie ? » très basique dans lequel le moindre objet qui sort de l’ordinaire devient un indice. Si nous ne trouvons pas malgré tout les indices, il suffit de parler aux suspects pour qu’ils nous aiguillent dessus.
La deuxième phase s’apparente à un logigramme assez simpliste : avec les indices glanés à la phase d’avant (qui deviennent des informations comme « le régisseur n’était pas dans les coulisses »), nous allons remplir un tableau pour démêler la situation.
Nous répétons ces deux phases pendant les cinq temps de l’enquête. Chaque temps correspond à un « moment » de l’enquête, comme l’analyse du lieu du crime ou la recherche de mobiles. En plus des trois enquêtes principales, le jeu propose de découvrir des codes cachés pour débloquer des logigrammes bonus.
Case Solved: The London Files est un jeu d’enquête au concept intéressant mais à la réalisation bâclée, au contenu pauvre et à la technique douteuse. Nous nous amusons à résoudre les énigmes mais nous pestons par la pauvre écriture (voire l’absence d’écriture) et finalement nous sommes dans un jeu d’enquête où l’enquête… est secondaire.
La partie « Où est Charlie ? » est inutile : la conception des niveaux est trop bâclée pour que la recherche d’objets soit intéressante. Globalement, le moindre objet qui traine est un indice. Un micro ? Un projecteur allumé ? Une clé à molettes ? Indices. L’intérêt de cette phase est alors plus que limité : oui, notre détective sort des boutades à chaque objet trouvé mais cela reste très superficiel.
Un concept sous-exploité qui rend l’expérience peu intéressante
La phase de résolution est intéressante mais mal conçue : le tableau est incomplet, et il n’est pas possible d’invalider une réponse possible. Par exemple, si « le régisseur n’était pas dans les coulisses », il n’est pas possible d’invalider la réponse coulisse pour le régisseur et donc de réduire le champ des possibles.
Nous avons été, pour de nombreuses énigmes, obligés de sortir un petit calepin pour faire le travail que le jeu n’a pas été en mesure de faire. Aujourd’hui, il existe des logigrammes gratuits sur Internet mieux travaillés offrant de meilleures options de confort…
Une autre problématique vient de la technique du jeu : Case Solved: The London Files a de nombreux bugs qui ternissent l’expérience. Des dialogues se répètent sans raison, impactant l’histoire déjà très tenue. Dans de nombreux cas, les quêtes annexes buguent et un écran noir s’affiche au lieu des énigmes.
La traduction est… très robotisée : certains mots sont incompréhensibles, certains énoncés sont peu clairs, et la résolution d’enquêtes devient alors compliquée. Certains personnages changent même de nom : le régisseur devient accessoiriste et il nous a fallu un temps pour comprendre le schmilblick.
Plus généralement, le peu d’immersion des énigmes, les logigrammes réalisés sans passion, l’histoire bâclée et le fait qu’il y ait plus de personnes dans les crédits pour le son et la musique (et personne sur la traduction) que sur la quasi entièreté du jeu nous interroge sur les intentions réelles de Minimol Games.
Les énigmes bonus du jeu sont conçues pour les joueurs anglophones. Ce qui veut dire que pour trouver les mots bonus, il faut refaire le jeu en anglais ! Quoi qu’il en soit, il n’y a absolument aucun intérêt à refaire le jeu, et autant attendre quelques avis éclairés d’Internet pour trouver les mots de passe nécessaires.
Le prix de dix euros paraît excessif pour le contenu proposé. Nous le soulignons encore, mais il existe des logigrammes mieux exécutés disponibles gratuitement sur Internet. Pourquoi payer pour une moins bonne qualité et un contenu moins grand ? Par ailleurs, les trois affaires proposées se terminent en moins de deux heures.
Il reste alors les graphismes et la bande-son : Case Solved: The London Files a une patte artistique intéressante, mais les décors (comme les objets) qui se répètent nous lassent. La bande-son est du même acabit : la musique (la seule) est intéressante, les onomatopées des personnages aussi, mais l’absence de variété crée une fatigue à la longue.
Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes enregistrée par nos soins. Comme vous pouvez le voir en fin de vidéo, nous avons eu un bug qui nous a empêchés de découvrir les enquêtes bonus à cet instant (il a fallu dans notre coin relancer deux fois le jeu).
Conclusion
Case Solved: The London Files a un concept intéressant qui mélange le « Où est Charlie ? » au logigramme, malheureusement, sa réalisation bas de gamme et paresseuse annihile toutes les intentions : l’écriture est absente, les bugs sont nombreux, sa traduction amateur obscurcit les énigmes, son confort est moins bon que les logigrammes gratuits trouvables sur Internet, les décors sont vides, l’histoire principale se termine en moins de deux heures… Si nous nous sommes un peu amusés à résoudre les quelques énigmes, nous ne pouvons pas recommander Case Solved: The London Files.
LES PLUS
- Un concept intéressant
- Une patte artistique sympathique
- Les boutades du détective par moments drôles
- La façon dont parlent les personnages
- Les logigrammes, toujours agréables sur le papier
LES MOINS
- De nombreux bugs
- Une traduction qui gêne la résolution des énigmes
- Des codes pour débloquer des énigmes… en anglais
- Les décors sont vides et le « Où est Charlie ? » devient inutile
- Une musique, qui se répète, encore et encore
- Un désintérêt total de l’enquête
- Des options de confort catastrophiques
- Dix euros mais un contenu pas à la hauteur
Détail de la note
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Gameplay
0
-
Contenu / Prix
0
-
Graphismes
0
-
Bande-son
0
-
Optimisation
0
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