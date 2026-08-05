Nintendo a publié les classements mensuels des ventes Nintendo eShop pour le Japon, couvrant à la fois la Nintendo Switch originale et la nouvelle Nintendo Switch 2. Ces données, publiées sur le site officiel de Nintendo, reflètent les revenus générés par les téléchargements payants sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store japonais pour la période du 1er au 31 juillet 2026. Les titres Free-to-Play ainsi que les jeux classés CERO Z ou IARC 18+ ne sont pas inclus dans ces classements, qui sont établis selon le chiffre d’affaires généré. Chaque SKU distinct (comme les éditions avec DLC ou bundles) est listé séparément.

Classement Nintendo Switch 2 (Juillet 2026)

Rang Titre Éditeur Date de sortie 1 Splatoon Raiders Nintendo 23.7.2026 2 Village in the Shade Nippon Ichi Software 30.7.2026 3 Culdcept Begins Nintendo Switch 2 Edition Neos 16.7.2026 4 Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition Bandai-Namco 09.7.2026 5 Digimon Story Time Stranger Deluxe Edition Bandai-Namco 09.7.2026 6 eFootball Kick-Off! Konami 04.6.2026 7 GRANBLUE FANTASY: Relink – Endless Ragnarok (Standard Edition) Cygames 09.7.2026 8 Pokémon Pokopia The Pokémon Company 05.3.2026 9 GRANBLUE FANTASY: Relink – Endless Ragnarok (Special Edition) Cygames 09.7.2026 10 Mario Kart World Nintendo 05.6.2025 11 Star Fox Nintendo 25.6.2026 12 Kyoto Xanadu Nintendo Switch 2 Edition Nihon Falcom 16.7.2026 13 Digimon Story Time Stranger Bandai-Namco 09.7.2026 14 FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster Square-Enix 23.7.2026 15 Trails in the Sky 1st Chapter Nintendo Switch 2 Edition Nihon Falcom 19.9.2025 16 The Prince of Tennis Doki Doki Survival ~eternal passion! Tie break ♡ game~ Konami 30.7.2026 17 Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Konami 13.11.2025 18 The Prince of Tennis Sweet School Festival ~♡-40 and more…~ Konami 30.7.2026 19 Persona 3 Reload Atlus 23.10.2025 20 Mario Tennis Fever Nintendo 12.2.2026

Classement Nintendo Switch (Juillet 2026)

Rang Titre Éditeur Date de sortie 1 Rhythm Heaven Groove Nintendo 02.7.2026 2 Ganbare Goemon Dai Shuugou Konami 02.7.2026 3 POWER PROS 2026-2027 Konami 11.6.2026 4 POWER PROS 2026-2027 Powerful Edition Konami 11.6.2026 5 Tomodachi Life: Living the Dream Nintendo 16.4.2026 6 Mahou Shoujo no Majo Saiban Re,AER 09.7.2026 7 Splatoon 3 Nintendo 09.9.2023 8 Culdcept Begins Neos 16.7.2026 9 Minecraft Mojang / Microsoft Japan 21.6.2018 10 Super Smash Bros. Ultimate Nintendo 07.12.2018 11 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Nintendo 05.6.2020 12 Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition Bandai-Namco 09.7.2026 13 FINAL FANTASY I-VI Bundle Square-Enix 20.4.2023 14 Village in the Shade Nippon Ichi Software 30.7.2026 15 Overcooked! All You Can Eat Team17 23.3.2021 16 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 20.3.2020 17 Pokémon Champions + Starter Pack The Pokémon Company 08.4.2026 18 Yo-kai Watch 4++ Level-5 05.12.2019 19 Dragon Quest III HD-2D Remake Square-Enix 14.11.2024 20 Overcooked! 2 Team17 07.8.2018

Pour la Nintendo Switch 2, les 20 meilleures ventes du mois de juillet 2026 se répartissent entre des sorties récentes et des titres déjà disponibles, avec une forte présence de nouvelles publications. Splatoon Raiders de Nintendo, sorti le 23 juillet 2026 au prix de 6 480 yens, occupe la première place dès son lancement. Il est suivi de près par Village in the Shade de Nippon Ichi Software, sorti le 30 juillet à 9 020 yens, qui complète le podium avec Culdcept Begins Nintendo Switch 2 Edition de Neos, sorti le 16 juillet à 7 480 yens. La série Digimon Story est particulièrement bien représentée avec trois entrées distinctes : l’Ultimate Edition à 12 980 yens, la Deluxe Edition à 9 900 yens, et la version standard à 7 920 yens, toutes sorties le 9 juillet. GRANBLUE FANTASY: Relink – Endless Ragnarok apparaît en deux versions, standard (6 930 yens) et spéciale (9 900 yens), tandis que Pokémon Pokopia de The Pokémon Company, sorti le 5 mars 2026 à 8 980 yens, conserve une place dans le top 10 malgré son ancienneté relative. Mario Kart World de Nintendo, disponible depuis le 5 juin 2025 à 8 980 yens, reste un pilier des ventes avec une dixième place. Star Fox de Nintendo, sorti le 25 juin 2026 à 5 480 yens, et Kyoto Xanadu Nintendo Switch 2 Edition de Nihon Falcom, sorti le 16 juillet à 8 070 yens, complètent les nouvelles entrées significatives. FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster de Square-Enix, sorti le 23 juillet à 6 688 yens, et Mario Tennis Fever de Nintendo, sorti le 12 février 2026 à 7 980 yens, montrent la diversité des genres présents dans ce classement. Les séries établies comme Trails in the Sky 1st Chapter (depuis le 19 septembre 2025) et Persona 3 Reload (depuis le 23 octobre 2025) maintiennent également leur présence. Konami est l’éditeur le plus représenté avec quatre titres, dont deux entrées de la série The Prince of Tennis.

Côté Nintendo Switch, le classement de juillet 2026 révèle une dynamique différente, avec des titres établis et des promotions influençant fortement les positions. Rhythm Heaven Groove de Nintendo, sorti le 2 juillet 2026 à 6 500 yens, prend la première place, tandis que Ganbare Goemon Dai Shuugou de Konami, sorti le même jour à 5 478 yens, et POWER PROS 2026-2027 dans ses versions standard (8 470 yens) et Powerful Edition (10 670 yens), sortis le 11 juin 2026, complètent le top 5. Tomodachi Life: Living the Dream de Nintendo, sorti le 16 avril 2026 à 7 100 yens, et Mahou Shoujo no Majo Saiban de Re,AER, sorti le 9 juillet à 3 500 yens, montrent la diversité des genres populaires. Splatoon 3 de Nintendo, disponible depuis septembre 2023 à 6 500 yens, et Culdcept Begins de Neos, sorti le 16 juillet à 6 380 yens, confirment la résilience des franchises établies. Minecraft de Mojang/Microsoft Japan, sorti en juin 2018 à 3 960 yens, et Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo, sorti en décembre 2018 à 7 920 yens, restent des valeurs sûres du catalogue. Les promotions jouent un rôle important dans ce classement : Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics de Nintendo bénéficie d’une réduction de 30 % jusqu’au 17 août, tout comme Animal Crossing: New Horizons qui voit son prix passer de 6 578 à environ 4 600 yens pendant la même période. Overcooked! All You Can Eat de Team17 est en promotion à 70 % jusqu’au 14 août, tandis que Pokémon Champions + Starter Pack de The Pokémon Company, sorti en avril 2026 à 980 yens, représente une entrée à prix réduit. Les remasters et compilations comme FINAL FANTASY I-VI Bundle de Square-Enix (depuis avril 2023 à 9 172 yens) et Dragon Quest III HD-2D Remake (depuis novembre 2024 à 7 678 yens) montrent l’attrait persistant des classiques remasterisés. Yo-kai Watch 4++ de Level-5, sorti en décembre 2019 à 7 128 yens, et Overcooked! 2 de Team17, sorti en août 2018 à 2 750 yens, complètent ce panorama des ventes sur la console précédente.

Ces classements illustrent la transition entre les deux générations de consoles Nintendo, avec une Switch 2 qui bénéficie clairement des nouvelles sorties et d’un catalogue en expansion, tandis que la Switch originale maintient sa popularité grâce à des titres établis, des remasters et des promotions stratégiques. Les données reflètent également la diversité des genres appréciés au Japon, allant des jeux de gestion aux RPG, en passant par les titres musicaux et les compilations de classiques.