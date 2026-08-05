Square Enix a lancé Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2, permettant aux joueurs d’accéder à ce MMO sur console portable comme sur téléviseur. Cette version s’accompagne d’un cross-play complet et d’une cross-progression avec les versions PC, PlayStation 5 et Xbox, offrant une continuité de progression entre les différentes plateformes. Les temps de chargement se révèlent particulièrement compétitifs, se rapprochant de ceux observés sur PC haut de gamme : environ 17 secondes sur Switch 2 contre 13 secondes sur un PC performant.

Les performances techniques de Final Fantasy XIV sur Switch 2 présentent des variations selon les zones jouées. Le jeu cible un framerate stable de 30 images par seconde, avec une option permettant de verrouiller cette limite pour éviter les fluctuations. Dans les zones moins peuplées, le taux de rafraîchissement peut atteindre 60 FPS, tandis que les environnements plus denses, comme les villes avec de nombreux PNJ, voient le framerate chuter à 30 FPS. Cette approche vise à maintenir une expérience jouable sans sacrifier la fluidité dans les situations les plus exigeantes. La résolution reste en 1080p, mais celle-ci peut varier en fonction de la charge du système, reflétant les contraintes inhérentes à une console portable. Malgré ces ajustements, la version Switch 2 est présentée comme la seule itération du jeu à faible capacité, tandis que les versions précédentes perdent progressivement leur support.

Côté contrôle, Final Fantasy XIV sur Switch 2 propose plusieurs options pour s’adapter aux préférences des joueurs. Les Joy-Con de deuxième génération permettent d’utiliser une souris virtuelle, tandis qu’une souris et un clavier USB peuvent être connectés pour une expérience MMO traditionnelle. L’écran tactile de la console facilite également la navigation dans les multiples panneaux et fenêtres de l’interface, un aspect crucial pour un MMO de cette envergure. Bien que conçu avant tout pour une utilisation avec manette, le jeu tire parti des fonctionnalités tactiles pour améliorer l’ergonomie, notamment lors de l’accès aux menus ou à la cartographie. Cette hybridation entre contrôles classiques et interactions tactiles vise à rendre l’expérience plus accessible, même si certains aspects, comme la gestion des fenêtres multiples, peuvent demander un temps d’adaptation.

Le modèle économique de Final Fantasy XIV sur Switch 2 s’aligne sur celui des autres plateformes. Les nouveaux joueurs bénéficient d’un essai gratuit étendu, incluant le jeu de base ainsi que plusieurs extensions, avant qu’un abonnement ne soit requis. Cette formule permet de découvrir une partie substantielle du contenu sans engagement immédiat. Cependant, la taille du jeu reste un point de vigilance : avec un poids de 108 Go, il nécessite un espace de stockage conséquent sur la console, ce qui peut limiter les options pour les joueurs disposant de configurations modestes. Malgré cette contrainte, la version Switch 2 est perçue comme une solution viable pour jouer en déplacement, offrant une alternative aux joueurs souhaitant éviter les limitations des versions précédentes.