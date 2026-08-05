Nintendo et Monolith Soft ont reconnu l’existence de deux bugs dans la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2, sortie récemment. L’entreprise a détaillé ces problèmes et annoncé qu’un patch est en préparation pour les corriger. Nintendo a présenté ses excuses aux joueurs pour ces désagréments et les remercie de leur patience.

Bugs identifiés :

Réduction des emplacements d’accessoires Dans certaines conditions, le nombre d’emplacements d’accessoires passe de 3 à 2.

Conditions d’apparition : Après avoir commencé une Nouvelle Partie Avancée, utiliser le Kit d’Extension d’Accessoires (obtenu en échangeant des Bonus EXP avec le Barde de Combat sur le terrain), ce qui augmente les emplacements à 3. Scanner ensuite un amiibo via Système → amiibo dans le menu pour obtenir la récompense Bonus WP. Note : Ce bug n’apparaît pas si une autre récompense que Bonus WP est obtenue.

Bonne nouvelle : Les accessoires équipés dans le troisième emplacement (celui qui disparaît) ne sont pas perdus. Volume de la musique de combat trop faible La musique de fond (BGM) pendant les combats est jouée à un volume inférieur à la normale.

Solution en cours :

Nintendo travaille activement sur une mise à jour pour résoudre ces deux problèmes. La date de sortie du correctif n’a pas encore été annoncée, mais une nouvelle communication sera faite dès que celle-ci sera connue.

L’entreprise s’excuse pour les désagréments causés et remercie les joueurs pour leur compréhension.