Car Mechanic Simulator : Pocket Edition 2 est sorti le 14 Avril 2022 sur la Nintendo Switch. Il est développé et édité par Ultimate Games. Amis de la mécanique et du cambouis, bienvenue dans votre nouveau garage, faisons donc un tour ensemble des différentes fonctionnalités avant de savoir si vous achetez ou vous laissez tomber votre rêve de garagiste.

Bienvenue au garage

Vous venez d’acquérir votre premier garage pour exprimer votre plus grande passion : l’automobile. Dans ce jeu, vous allez exécuter diverses commandes pour réparer les voitures des usagers afin de gagner votre vie et pouvoir agrandir votre garage au fur et à mesure de votre dur labeur. Sauf que vous ne jouez pas un gérant, vous jouez le mécano. C’est vous qui devrez trouver les divers problèmes sur les voitures dont vous vous occuperez, commander les pièces et les réparer pour les rendre dans un état fiable. Vous commencerez par des choses simples (changer une batterie, les plaquettes de frein, vérifier l’ABS…) et plus votre garage gagnera en renommée, plus vous débloquerez de nouvelles fonctionnalités dans votre garage pour pouvoir vous occuper de nouvelles pannes.

Pour avoir de nouveaux contrats, vous pourrez acheter des voitures dans des granges, des casses ou des salons d’enchères, mais au début, vous ne prendrez que des demandes par téléphone car vous n’aurez pas assez d’argent pour vous permettre de retaper une voiture. Vous aurez la possibilité de débloquer un banc de test et un circuit pour pouvoir tester vos bolides.

Passons sur le banc de test

Voici comment se passe une phase de jeu : vous prenez une commande, vérifiez quelles pièces sont HS, commandez les pièces sur le net, installez les nouvelles pièces pour remplacer les défectueuses, et vous prévenez le client que la voiture est en état pour vous faire payer et gagner des points de renommée. Et vous recommencez, encore et encore, jusqu’à plus soif.

Dans la forme du jeu, le titre pousse à un certain réalisme dans le sens où vous devrez démonter entièrement une partie de la carrosserie juste pour atteindre une pièce que vous allez remplacer. Ce jeu est donc fait pour les personnes qui aiment les jeux de simulation à l’allemande (vous savez, les jeux qui finissent tous par Simulator). Mais pas de panique, grâce aux points de renommée, vous pourrez améliorer vos compétences (vendre les voitures retapées plus chères, acheter les nouvelles pièces moins chères, travailler plus vite…) ainsi que d’ajouter des nouvelles fonctionnalités à votre garage.

Environ 40 modèles de voitures différents sont présents dans le jeu, ce qui est un nombre assez correct, dans le sens où il y en a assez pour une certaine diversité et pas trop pour se sentir paumé dans la manière de travailler sur ces bébés mécaniques.

Quant à la durée de vie du jeu, c’est vous qui posez les limites, il n’y a pas de fin.

Les pannes du jeu

Commençons par la partie tutorielle du jeu : c’est raté ! Les explications ne sont pas très fournies et plutôt floues, vous risquez de souvent aller à tâtons pour comprendre comment le jeu fonctionne exactement. De plus, sortir du tutoriel ne se fera qu’en quittant la partie et en en relançant une (attention de ne pas activer le tutoriel en le faisant, sinon, vous êtes bons pour recommencer la manipulation).

Côté maniabilité, c’est très compliqué : on voit que le jeu est un portage de la version PC sortie plus tôt, et le passage avec des commandes à la manette peut vite devenir capricieux quand il faut aller chercher des petites pièces à démonter ou remonter (les vis en sont le parfait exemple). Le jeu prend aussi le tactile en compte, mais ce n’est guère mieux car la fonction de zoom est mal gérée. Au niveau des temps de chargement, le jeu nous montre toute sa lenteur ainsi que dans les différents menus du jeu. Quant à la fameuse conduite de notre bolide sur la piste de test, c’est plus proche d’un camion poubelle que d’une sportive, que ce soit en termes de vitesse ou de maniabilité.

Au niveau graphismes, le garage est plutôt bien modélisé, mais c’est assez grossier, il en va de même pour les véhicules. Ils sont assez bien faits pour reconnaître les voitures et les différents outils, mais c’est très vide au niveau des détails. Il y a un énorme aliasing présent dans le jeu qui pique les yeux.

Pour la bande-son, on préférera mettre le jeu en sourdine et lancer notre playlist à côté pour pouvoir travailler plus tranquillement sur les engins motorisés. Elle n’est pas spécialement agréable à écouter, et du fait du peu de morceaux disponibles, elle en devient vite répétitive.

Nous allons maintenant voir la partie qui a été la plus exaspérante : celle des bugs. Et il y en a un qui est extrêmement gênant : celui qui vous empêche d’inspecter de plus près une partie d’un véhicule. En effet, si vous ne pouvez plus inspecter le véhicule, il devient impossible de changer les pièces, ce qui équivaut à un softlock du jeu. Le seul moyen de s’en débarrasser est d’éteindre le jeu et le relancer. Sachant qu’il peut arriver entre 5 minutes à 2h de jeu et de manière assez régulière, ça décourage pas mal de jouer. Espérons qu’un patch sortira pour corriger ce défaut.