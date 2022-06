XEL est un jeu d’action-aventure en 3D se déroulant dans un univers de science-fiction fantastique. Incarnez Reid, la jeune héroïne naufragée sur l’étrange monde de XEL. C’est avec un nouveau trailer qu’on apprend aujourd’hui la date de sortie du jeu. L’action-aventure arrivera sur Switch le 14 juillet 2022.

XEL est un jeu d’action-aventure en 3D se déroulant dans un univers de science-fiction fantastique. Incarnez Reid, la jeune héroïne naufragée sur l’étrange monde de XEL. Reid a tout oublié de sa vie d’avant, et ce sera à vous de l’aider à lever le voile sur son passé et son lien avec XEL. Brandissez épée et bouclier pour explorer les mystères de XEL à travers des donjons, regorgeant de dangers et d’énigmes complexes. Tout au long de cette aventure, vous rencontrerez de nouveaux alliés et ennemis, apprendrez de nouvelles compétences, trouverez de nouveaux gadgets et obtiendrez le pouvoir de naviguer dans le temps et l’espace. Pour chaque mystère que Reid rencontre sur XEL, elle découvre sans cesse de nouveaux dangers. Parviendra-t-elle à briser ce cycle ? Et à quel prix ?

Explorez le mystérieux monde de XEL pour découvrir sa sombre histoire

Un univers dynamique et des donjons complexes vous attendent

Aidez Reid à découvrir qui elle est, et pourquoi elle a échoué sur ce monde étrange

Frayez-vous un chemin à travers des robots serviteurs détraqués pour faire face à la faune exotique de XEL

Résolvez des énigmes déformant le temps et tirez parti de votre arsenal de gadgets

Un jeu d’action-aventure en 3D vue de dessus classique vous attend

XEL propose un système de combat travaillé avec esquives, parades et gadgets

Améliorez vos armes, votre bouclier et vos gadgets pour être encore plus badass

Utilisez des capacités uniques qui vous permettront de naviguer dans le temps et modifier l’espace pour accéder à des endroits auparavant inaccessibles ou affronter des ennemis affaiblis

Les donjons et énigmes de XEL mettront votre esprit, ainsi que votre courage, à l’épreuve

Découvrez une mystérieuse histoire de science-fiction fantastique où narration, combats et énigmes sont au rendez-vous

Faites connaissance avec des personnages marquant aux dialogues amusants et touchants

Explorez des zones perdues dans le temps, qui vous permettront d’avoir un aperçu du monde avant son effondrement

Interagissez avec l’environnement et venez en aide aux PNJ

Dusk Diver 2, le jeu d’action beat ’em up d’Idea Factory et WANIN Games, a une date de sortie définitive sur Nintendo Switch en occident. Il a été annoncé que les joueurs d’Amérique du Nord et d’Europe pourront se procurer le titre le 30 août 2022. Dusk Diver 2 sera vendu physiquement et sur l’eShop de la Nintendo Switch. Une édition de lancement sera distribuée chez diverses boutiques, notamment sur l’IFI Online Store, qui est le seul endroit où les fans peuvent recevoir la carte à collectionner exclusive. Ceux qui se trouvent en Europe pourront également précommander l’édition Day One sur la boutique en ligne européenne de l’IFI à une date ultérieure.

Entrez dans le quartier animé de Ximending à Taïwan, une destination populaire pour les gourmets et les mélomanes… et les entités interdimensionnelles qui veulent détruire le monde ! Un an après avoir sauvé l’humanité de la destruction de leur dimension, Yumo et les Gardiens de Kunlun affrontent de nouveaux ennemis dans une suite avec plus de gameplay et d’action que jamais. Basculez entre quatre personnages différents, obtenez des bonus de statistiques en mangeant dans des restaurants du monde réel et ajustez vos capacités et vos combos d’orbes en fonction de votre style de jeu ! Avez-vous ce qu’il faut pour protéger l’humanité de ces nouvelles forces du mal ?