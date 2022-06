Genre prédominant dans les années 80-90, le beat’em up garde son image intimement liée à l’arcade. Ces jeux nous mettant dans la peau de protagonistes prêts à se battre contre des hordes de voyous étaient l’occasion parfaite de pousser les joueurs à dépenser quelques pièces pour des vies supplémentaires. Fort heureusement de nos jours il n’y a plus besoin d’ajouter d’argent à chaque Game Over pour continuer. Final Vendetta est donc un Beat’Em Up qui est développé par Numskull Games directement dans la veine des classiques des années arcade, que ce soit dans sa présentation ou son gameplay.

Streets of Age

Le scénario du jeu ne sera clairement pas un point sur lequel nous allons passer beaucoup de temps, tout comme son intro qui se résume à une petite cinématique expliquant juste que la sœur de Claire Sparks, s’est faite enlever. Après un coup de fil d’un certain Syndic8 demandant une rançon, notre héroïne accompagnée de ses deux amis Duke et Miller s’en vont prendre la solution de la gratuité pour sauver Juliette à grands coups de poings.

Passé cette introduction vidéo de littéralement quinze secondes, il n’y aura plus aucune cinématique ou quelconque élément de scénario supplémentaire. Une méthode simple pour passer à l’action (peut-être trop ?).

Le mode arcade du jeu vous emmènera donc soit seul ou avec un autre joueur en local au travers de six niveaux prenant la structure classique des Beat’Em All, a savoir donc des vagues d’ennemis variés ayant de plus en plus de points de vie au fil de votre avancée jusqu’à combattre un boss qui viendra clôturer le chapitre. Comptez environ six à dix minutes par stage vous donnant ainsi une durée de vie de une heure maximum par run, une durée qui reste plutôt courte même si le genre n’est pas réputé pour la longévité de ses histoires.

Concernant le gameplay, Final Vendetta reprend à l’exact les codes des jeux des années 80, s’en ressent une certaine rigidité dans le contrôle des personnages ainsi qu’une faible variété dans vos options de combat. Les commandes sont extrêmement simplistes, un bouton de saut, un bouton pour bloquer des coups, un bouton “spécial” servant uniquement à frapper un ennemi au sol, lancer une arme ramassée ou effectuer une attaque alternative en sprintant et, enfin, une touche d’attaque simple utilisable en l’air ou debout.

Aucune grosse fantaisie, le jeu se cantonne au combat de rue pur et dur, à tel point qu’une jauge de “special” présente en bas de l’écran reste anecdotique puisque cette dernière ne semble avoir aucune utilité, en effet l’attaque spéciale est une combinaison de la touche d’attaque et de saut permettant de lancer une attaque en zone pour se sortir du pétrin quand on est trop encerclé. Sauf que cette attaque est utilisable tout le temps donc aucunement besoin de la jauge…

L’ensemble reste donc un peu trop fidèle aux jeux d’époque, là ou en 2022 la plupart des Beat’Em Ups proposent des mécaniques plus fraîches et bien plus de fluidité en permettant de lancer les ennemis en l’air et jongler avec eux, cette rigidité dans Final Vendetta s’en retrouve plutôt frustrante et apporte une certaine difficulté au titre de par son design. Un parti pris sans doute mais qui ne fera pas l’unanimité.

Le mode arcade dispose de différents niveaux de difficulté, ces derniers permettant de réduire le nombre de vies que vous avez à disposition, le jeu vous ramenant au menu principal avec la nécessité de reprendre de zéro si vous perdez vos sept, cinq ou trois vies. Une fois les six niveaux terminés et boss battus, selon le personnage utilisé vous pourrez débloquer des modes de jeu supplémentaires : sont disponibles un mode survie vous demandant de scorer au maximum avec une seule vie sur un plan fixe, un boss rush pour refaire les six combats de boss le plus rapidement possible, mais aussi un mode entraînement assez original puisqu’il vous permet de sélectionner un type d’ennemi en particulier et vous habituer à ses mouvements pour vous préparer aux difficultés supérieures.

En mode deux joueurs local un versus est aussi présent pour vous battre avec un ami.

A noter que des cheat codes sont disponibles pour vous permettre de sélectionner un mode de jeu sans l’avoir débloqué au préalable, ainsi que choisir votre niveau de départ.

Un système de succès interne au jeu apportera la seule valeur de rejouabilité pour les plus complétionnistes d’entre vous, les succès demandant de terminer le jeu avec chacun des trois personnages, dans la difficulté la plus élevée ou alors de battre X ennemis dans un mode de jeu. Un système de classement est présent mais ce dernier reste local, donc pas de comparaisons en ligne possibles.

Au niveau de sa présentation, Final Vendetta arbore un pixel art détaillé en 32bits avec de plutôt belles animations rappelant l’époque de la Megadrive, le jeu aurait clairement pu sortir sur la console, le tout est accompagné d’une bande-son électro/dance typique des jeux d’arcade composée par le groupe Utah saints et Featurecast.

Conclusion 4.4 /10 Final Vendetta est un jeu s’adressant avant tout aux nostalgiques des jeux Megadrive/Arcade. Sortir un Beat’Em Up avec la rigidité des années 80 en 2022 quand la concurrence propose des formules bien plus rafraîchies et dynamiques reste un parti pris fort. En ce qui concerne sa présentation et son gameplay, l’objectif est clairement accompli, nous sommes face à un jeu qui pourrait être sorti à l’époque, son design apportant une difficulté par la rigidité de ses protagonistes en fait un trip nostalgique à ne pas mettre entre toutes les mains. Ses quelques modes de jeu alternatifs et son système de succès permettant de gonfler légèrement une durée de vie plutôt courte avec une rejouabilité malheureusement discutable. LES PLUS La présentation en pixel Art et sa musique renvoie directement dans les années 80

La présentation en pixel Art et sa musique renvoie directement dans les années 80 Le casting de trois personnages ayant leurs propres animations et attaques

Le casting de trois personnages ayant leurs propres animations et attaques Quelques modes de jeu supplémentaires

Quelques modes de jeu supplémentaires Le mode entraînement, assez original pour le genre

Le mode entraînement, assez original pour le genre Les cheat codes permettant de pallier la difficulté

Les cheat codes permettant de pallier la difficulté Une expérience rétro pur souche… LES MOINS …Peut-être même trop

…Peut-être même trop Multijoueurs uniquement en local

Multijoueurs uniquement en local Durée de vie très faible

Durée de vie très faible Absence de classements en ligne

Absence de classements en ligne Une rigidité dans les mouvements très perturbante

Une rigidité dans les mouvements très perturbante Aucun contenu autre que des modes de jeu alternatifs à débloquer (pas de quatrième personnage)

Aucun contenu autre que des modes de jeu alternatifs à débloquer (pas de quatrième personnage) Peut s’avérer répétitif au bout d’un moment Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Durée de vie 0

Rejouabilité 0