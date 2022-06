En considérant uniquement les années, cela fait 5 ans que nous avons traversé les dimensions sur Fire Emblem Warriors, puis il y a 3 ans, nous nous sommes épris de notre métier d’enseignement dans Fire Emblem : Three Houses. À cette occasion, nous avons même aidé les élèves des Aigles de Jais, des Lions de Saphir, des Cerfs d’or puis ceux des Loups de Cendre à surmonter leurs tragédies, leurs conflits, pour finalement obtenir leurs diplômes. Une aventure que certains n’ont peut être pas encore fini de vivre alors même que Nintendo a annoncé Fire Emblem Warriors : Three Hopes pour cette fin de mois de juin 2022. Nous avons eu la chance de parcourir les champs de bataille de ce nouveau récit inspiré de l’univers Three Houses pour vous dresser un premier petit bilan.

Trois choix pour trois nouvelles destinées ?

L’histoire commence sur une belle cinématique de guerre similaire mais tout aussi différente que celle de Fire Emblem : Three Houses. Similaire dans le sens où nous apercevons Sainte Seiros combattre sur un immense champ de bataille dont l’issue semble incertaine. Puis alors que la bataille atteint son climax, c’est l’illumination avant d’être réveillés dans la peau d’un mercenaire dénommé Shez, dont nous avons la possibilité de choisir l’apparence Homme ou Femme. Nous sommes sur le point de participer à une bataille importante contre le groupe de mercenaire de Jeralt, connu pour son excellence dans le métier.

Nous sommes également averti de la présence d’un “Démon Cendré”, réputé pour être redoutable et sans pitié face à quiconque pointerait sa lame dans sa direction. Pour les joueurs de Three Houses, nous reconnaissons rapidement le nom de Jeralt et identifions ledit démon comme étant Byleth. D’ailleurs, il est possible de choisir son apparence également. La mission commence alors et nous nous retrouvons rapidement face à Byleth qui humilie totalement Shez. Alors que le “Démon Cendré’ s’apprête à porter le coup de grâce sur Shez, ce dernier éveille un mystérieux pouvoir lui permettant tout juste de repousser une Byleth qui n’a pas l’air de beaucoup plus nous prendre au sérieux.

Le petit chapitre prend fin sur la victoire de Byleth, qui nous laisse méditer sur notre défaite. Après une longue discussion avec l’entité Arval à l’origine de notre mystérieux pouvoir, nous revenons 6 mois après les évènements. Une petite ellipse permettant à Shez de gagner en puissance et de contrôler un peu mieux ses atouts. Nous découvrons un Arval épuisé de sauver la mise à un Shez qui tente parfois des folies pour surpasser ses limites, quitte à approcher la mort. Shez est en route pour le village de Rumire, village qui semble accueillir présentement les mercenaires de Jeralt, selon les informations de Shez.

Notre mercenaire semble s’être perdu dans une forêt et tombe nez à nez avec trois têtes bien connues de ceux ayant fait Three Houses : Edelgard, Dimitri, et Claude. À peine le temps de faire connaissance que nous nous battons aux côtés de ces trois visages familiers contre des bandits. Un début d’aventure à la fois familier et différent de Three Houses. D’ailleurs, pareillement à celui-ci, nous sommes invités au monastère de Garreg Mach, en tant qu’élève cette fois-ci. Puis nous devons encore une fois choisir une classe dont dépendent les tenants et aboutissants de notre scénario.

Scénario dont nous ne vous dirons pas grand-chose de plus puisque nous ne sommes pas allés bien plus loin que ça dans notre session de jeu. Cela signifie que nous ne pouvons pas non plus vous donner de durée de vie. Nous pouvons tout juste vous confirmer un récit en différents arcs, eux-mêmes divisés en chapitres. Puis nous pouvons dire que cette histoire semble être un autre récit, avec les personnages de Three Houses, mais il ne faudra pas tenter de placer les évènements de Fire Emblem Warriors : Three Hopes dans la chronologie de Three Houses, sous peine de constater de nombreux éléments bizarres. Toutefois, puisque nous ne sommes pas allés bien loin, difficile de vous dire si nous sommes totalement dans un récit alternatif ou si des liens seront faits avec Three Houses.

L’espoir fera-t-il vivre un guerrier différemment ?

Après ce premier arc sur le scénario, parlons un peu rapidement du reste. À commencer par le gameplay qui reprend les bases d’un jeu Warriors avec des éléments spécifiques à Fire Emblem : Three Houses. Nous spécifions bien Three Houses, pour ne pas que vous fassiez le raccourci avec le premier Fire Emblem Warriors. En effet, l’expérience et la progression globale deviennent relativement différentes du premier FE : Warriors avec ses spécificités de Three Houses. Néanmoins, présentons la base même du concept. Fini le tactical au tour par tour ; ici, nous sillonnons des champs de bataille composés de zones reliées par des chemins et envahis de “milliers” d’ennemis.

Nous tapons les ennemis par enchaînements d’attaques normales suivies d’une attaque puissante stylée. Nous avons la possibilité d’utiliser une attaque spéciale une fois une jauge spéciale remplie. Il est également possible de passer en éveil pour booster les performances de notre personnage. Le but est de reprendre les différentes zones du champ de bataille détenues par l’ennemi, puis à la fin battre un boss puissant pour mettre fin à la mission. Fire Emblem Warriors : Three Hopes possède cette même base de concept avec ses petites originalités. En termes de progression, nous n’avons pas un mode scénario séparé d’un mode mission.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’annexes, mais nous garderons un peu de mystère quant à la progression dans le jeu. Disons que nous avons quelque chose de plus proche de Fire Emblem Three Houses et qui change de Fire Emblem : Warriors. Parmi ces choses, nous avons par exemple l’accès à un campement avec des infrastructures que les fans de Three Houses reconnaîtront, et qui ont été parfois réadaptées à la formule Warriors. Nous avons aussi des points d’activités à dépenser entre chaque chapitre pour renforcer les liens entre les personnages, puis aussi des points d’entraînements à utiliser pour aider nos personnages à monter en classe et en maîtrise d’armes.

Difficile encore de vous parler de toutes les subtilités du campement à ce jour. Les possibilités se débloquant encore à l’heure où nous jouons, puis nous choisissons aussi d’en garder un peu à développer pour l’avenir. Si nous devions tenter de résumer, le campement semble être un menu dédié au développement de nos personnages comme il est toujours possible de le faire dans un Warriors. Il est juste présenté de sorte à permettre aux fans de reconnaître un peu de Three Houses dans ce nouveau jeu. Après avoir passé ça, il est désormais temps de passer sur le champ de bataille.

La voie du guerrier à affiner

Nous avions évoqué précédemment la base du concept d’un Warriors, et nous avions confirmé que Fire Emblem Warriors : Three Hopes usait de cette même base de gameplay. Pour ceux qui ont du mal avec les mots, soyez rassurés ; le prologue, constitué de quelques chapitres, enchaîne les discussions pour poser la trame suivie des didacticiels de combat, et ne propose que peu de campements. L’occasion d’apprendre ces bases du concept Warriors que nous avions développées, mais aussi les subtilités Three Houses. Par exemple, le fait de configurer des techniques de combat et même d’avoir une compétence de combat propre à chaque classe de personnage.

Puis il y a aussi le fait de monter de niveau de classe et de niveau d’arme, indépendamment du niveau de notre personnage pour apprendre de nouvelles techniques de combat et des passifs propres à chaque classe. Pour renforcer l’importance des classes et la combinaison de ces techniques, Three Hopes muscle la plupart des ennemis du jeu qui ne réagissent plus tellement à chacune de vos attaques, contrairement à un Warriors classique. Le Triangle d’arme semble également de retour via ce système de technique, et vous aurez un peu plus de chance de faire vaciller un ennemi en utilisant une arme à laquelle il est sensible.

Vous aurez ainsi plus de chances de faire apparaître sa jauge de garde pour la briser et lui infliger une attaque critique. Il est possible d’utiliser vos techniques de combat, en usant de points de durabilité d’une arme pour permettre à cette jauge d’apparaître. Si vous n’avez plus de points, les techniques ne pourront être utilisées. Cette durabilité se réinitialise à chaque mission. Il y a également un système de garde et d’esquive parfaites, tout aussi utile à briser la garde ennemie. Tant de choses encore que nous gardons sous le coude pour vous en dire plus à un autre moment.

Malgré tout, nous pouvons vous dire que la stratégie est bien plus présente dans ce Fire Emblem Warriors : Three Hopes que dans le précédent jeu. L’ennemi ne réagissant pas nécessairement directement à vos coups, il peut facilement vous faire vaciller et vous infliger des dégâts. Notons la présence, si vous le souhaitez, du permadeath qui parlera à tous les fans de la licence et qui fait qu’une unité tombée au combat ne reviendra pas dans la suite de l’histoire. Il nous faut encore vérifier si cela va jusqu’à la fin du jeu ou s’il est possible de payer une bénédiction pour les ressusciter comme dans le précédent jeu Fire Emblem Warriors. Encore une fois, c’est si vous le souhaitez, vous pouvez très bien jouer en “débutant” sans le permadeath.

Nous n’allons pas tout énoncer à ce jour, mais le jeu semble demander légèrement plus de réflexion sans pour autant qualifier cela de difficile. Il y a également plusieurs niveaux de difficulté pour ceux qui veulent s’essayer à plus dur. Terminons rapidement par la partie technique. Nous notons malheureusement l’absence du choix de mode “Performance” ou “Qualité” de Fire Emblem Warriors. Toutefois, le jeu nous a paru stable techniquement en portable comme en TV. Bien plus que Hyrule Warriors : L’ère du Fléau par exemple. Le moteur semble être celui de Three Houses, en mieux maîtrisé. Cela permet ainsi d’avoir des décors plus détaillés, puis des personnages plus fins et agréables à l’œil. Chose à confirmer sur le reste du jeu.

Impression :

Le plus grand défi de Fire Emblem Warriors : Three Hopes est d’essuyer l’amertume des fans de la série qui souhaitaient un nouvel opus Fire Emblem plus traditionnel. Difficile encore de vous dire si la mission sera pleinement accomplie, mais sur ce que nous avons pu faire, nous sommes totalement absorbés par cette nouvelle aventure à vivre. Les retrouvailles avec le casting de Three Houses et leur nouveau conflit nous motive à aller de l’avant. Nous prenons un grand plaisir à taper des bataillons d’ennemis à leurs côtés, et nous comprenons l’impatience que les fans ressentent. De la même manière, nous sommes impatients d’arriver au bout de notre route dans l’espoir de vous dire si l’aventure sera triplement plus satisfaisante.