My Little Pony : aventure à la baie de Port-poney est un jeu à licence tiré de la série My Little Pony : Nouvelle Génération sortie en 2021. Le jeu est sorti sur Switch, PS4, Xbox One et PC le 27/05/22, développé par Melbot Studio et édité par Outright Games en partenariat avec Hasbro. Amis à 4 sabots, venez plonger avec nous dans cette nouvelle aventure.

Bienvenue à la baie de Port-Poney

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres dans notre ville : notre protagoniste, Sunny Starscout, une poney terrestre, veut ramener la magie à Equestria en organisant le festival de la Journée de la Baie de Port-Poney. Elle ne sera pas seule dans cette tâche, elle sera accompagnée de ses meilleurs amis : Hitsch Trailblazer, un poney terrestre shérif de la ville : Izzy Moonbow, une licorne qui aime l’art, l’artisanat et les paillettes : Ruby Petales, une pégase star des réseaux sociaux et Zipp Storm, une pégase rebelle et athlétique. Mais un sinistre individu veut gâcher la fête. Comment nos amis vont-ils surmonter les différentes épreuves ? Nous ne vous en dévoilerons pas plus de l’histoire pour éviter de divulgâcher cette aventure

Le gameplay de l’amitié

Première chose que l’on constate quand on arrive sur le menu principal du jeu : il y a un doublage français, le même que celui de la série et du film. En effet, quand on se déplace sur le menu, la voix de Sunny dit le mot sur lequel on est, un petit plus agréable. Après une cinématique pour nous mettre dans l’ambiance, on prend le contrôle de Sunny et le jeu nous explique à travers un petit tutoriel comment se déplacer, sauter et interagir avec certains éléments. De plus, à chaque nouvelle activité, vous aurez un petit tuto (toujours doublé en VF).

On remarque très rapidement que c’est un jeu à patounes : vous allez récupérer tout au long du jeu des étoiles, celles-ci vous permettront de débloquer des cosmétiques pour habiller votre poney avec des ailes, des cornes, des chapeaux, des écharpes… Même si elles sont peu nombreuses (8 objets par catégorie, soit 32 au total)

Comme dit dans le résumé du jeu, vous devrez aider à préparer le festival. Pour cela, vous allez devoir satisfaire différentes requêtes des habitants : préparer des smoothies, acheter des vêtements, faire pousser des fleurs, mettre des banderoles… Mais pas d’inquiétude, chaque requête est faisable dans la zone où se trouve le quêteur. Pour remplir certaines quêtes, vous aurez quelquefois un mini-jeu. Ils sont très simples à terminer, mais on regrettera le manque de diversité dans ceux-ci.

Si vous avez du mal à trouver votre route vers le prochain objectif ou pour chercher un objet de quête, pas de soucis, Shimmerwing votre papillon vous guidera. Tout est fait pour que vous ne soyez jamais bloqué, ce qui rend le jeu extrêmement facile. Même si le public visé est la petite fille fan de la série, le fait d’être trop pris par la main donne l’impression qu’on vise plutôt les neuneus.

Les caractéristiques du poney

Au niveau de la durée de vie du jeu, comptez 2 heures pour le finir à 100%, ce qui est très court. Une fois l’aventure principale terminée, vous pourrez vous balader partout dans la ville pour ramasser les étoiles que vous avez oubliées en cours de route (vous pourrez voir le nombre d’étoiles dans le menu pause en fonction de la zone où vous vous trouvez) et refaire les mini-jeux.

Les graphismes sont de très bonne facture, les poneys sont plutôt détaillés. L’ambiance est très colorée même si on regrettera le côté générique des poneys PNJ (5 ou 6 modèles seulement). Par moments, le jeu a quelques saccades, mais c’est assez rare.

Quant à la bande-son du jeu, elle est simple, mais elle accompagne parfaitement le jeu et est assez variée. Les bruitages sont plutôt agréables et ne prennent pas le dessus sur la musique. Le grand point positif est la VF : elle sonne juste et comme ce sont les doublages officiels, ça donne une grosse valeur ajoutée.