Touken Ranbu est un jeu de cartes à collectionner F2P sortie en 2015 au japon, puis mondialement en 2021. Des adaptations en animé et en films sont déjà sorties. Mais aujourd’hui place au spin-off version Warriors par Omega Force. Alors, enfilez votre plus bel uniforme, choisissez votre épée favorite c’est parti pour Touken Ranbu Warriors !

Ma belle épée

Pour comprendre Touken Ranbu il faut revenir à l’essence du jeu. Au départ la licence est un jeu de cartes sur navigateur web, dans lequel il faut notamment collectionner les personnages de Touken Ranbu. Petite chose à notifier quand même, ce sont uniquement des hommes, c’est la folie des « husbando », chaque personnage représente en réalité une épée. Grâce à ça il y a eu tout un essor au japon des « Touken Joshi », des filles qui posent avec des épées, mais aussi une grosse passion pour la restauration d’arme blanche ancienne au japon, de quoi ravir certains temples et forgerons.

Vous l’aurez donc compris le jeu à clairement chercher à conquérir le public féminin, mais il n’est quand même pas exclu d’aimer ça si on est un homme bien au contraire. Dans Touken Ranbu Warriors nous pourrons jouer 15 « Touken Danshi », ces hommes vont avoir un aspect globalement très élancé et fin, il y a bien sûr le musclés du groupe, le petit, etc., ils ont pour beaucoup des traits plutôt féminins et fins. Comme cela se fait souvent au japon (par exemple Venti de Genshin Impact).

Mais regarder toute cette ribambelle de garçons ne fait pas tout, l’histoire nous place dans un univers où le voyage dans le temps existe. Une armée obscure, appelée « History Retrograde Army », souvent nommée juste HRA, modifie l’histoire du japon. Nos Touken Danshi vont alors être appelés pour corriger ces erreurs et que tout se déroule comme cela s’est passé. Ils vont être coupés en équipe qui vont alors se relayer pour sauver des pans d’histoire situés entre 1560 et 1600.

Entre chaque étape vous serez dans votre Honnomaru, un château à la japonaise, dans lequel vous allez faire faire des activités à vos Touken Danshi pour les occuper, XP et récupérer des matériaux.

C’est léger tout ça

Vous l’aurez compris Touken Ranbu a une histoire plutôt solide et sympa, les liens d’amitié entre les personnages vont aussi pigmenter un peu toute cette histoire, mais il faut quand même jouer un peu et comment ça se déroule ?

Eh bien ça se passe comme un Dynasty Warriors ou un Samurai Warriors, vous allez incarner un personnage, attaquer les ennemis sous forme d’un beat them-all, des ennemis classiques, des « généraux » plus forts avec une barre de vie. Bref c’est un Musou … mais pas vraiment. Si vous aimez les batailles de 20/30 min, pendant lequel vous allez vaincre des milliers d’ennemis, dans de grands niveaux épiques et bien vous allez déchanter. Ici vous aurez 2 objectifs, vaincre un ennemi ou investiguer. Dans des micro-niveaux (en général il faudra 3-4minutes de gameplay pour finir un niveau …), vous atteindrez rarement les 200 ennemis vaincus (parfois même pas les 100).

Côté gameplay c’est très fluide, mais ce n’est pas très intéressant, une jauge d’attaque spéciale, une jauge d’ultime, une jauge d’attaque duo. Vous avez le classique combo Y puis X qui déclenche une attaque spéciale, attaque qui est aussi lançable à l’infini sans « mana » ou temps de recharge en appuyant sur R + X/Y/A/B. Globalement ces techniques font très mal, mais sont plutôt lentes en termes d’animation, on à un sentiment de lourdeur alors que les personnages sont fins et nous devrions du coup avoir quelque chose de très rapide.

En dehors du combat, vous ne retrouverez pas non plus l’obtention de nouvelles armes, chaque personnage incarnant une épée, ils vont avoir leur arme fixe, leurs stats évolueront au gré de leurs prises de niveau, mais aussi en équipant des items ou en augmentant leurs arbres de talents qui débloqueront bonus de stats et nouvelles techniques. À noter que chaque personnage a des mouvements différents, nous n’avons pas la notion de clones c’est plutôt cool.

Très japonisant

Globalement le titre est très bien conçu sur switch, c’est beau, un peu aliasé, mais c’est classique, on est plus proche de la réussite qu’est Samurai Warriors que la catastrophe Dynasty Warriors 9 Empire. Les personnages sont bien modélisés, ils ont même plusieurs expressions faciles (même s’ils font quand même un peu poupée sans âme). La difficulté est globalement proche du néant, n’essayey même pas le mode facile ça en devient presque pénible.

Tout autour nous plonge dans un japon un peu féodal, que ce soit les cerisiers en fleur, le Honnomaru qui ressemble à une maison/demeure typiquement japonaise que l’on peut voir dans les mangas. Les interactions et mini-jeux sont aussi dans tout le folklore et l’ambiance japonaise. Les ennemis sont aussi très portés sur le japon féodal on retrouve des adversaires en armure de samouraï, des personnages mythiques, etc. Sans parler que l’on va sauver par exemple un certain Nobunaga …

Les musiques sont aussi plutôt bonnes, les bruitages aussi. Ils ont travaillé l’ambiance japonaise de partout, visuellement, mais aussi sonore, pour peu que vous appréciiez le thème vous allez prendre un certain plaisir à jouer.

Nous regrettons quand même la durée de vie des missions, comme dit précédemment c’est plutôt court, les dialogues entre chaque mission sont plutôt plats et peu intéressants (sans parler de ceux entre les personnages quand on monte la jauge d’amitié). Si certains dialogues plaisent sûrement au fan de la licence, globalement c’est plutôt mou. Mais en plus de la durée de ces missions et ces micros-dialogues, nous avons en permanence des chargements, ils ne sont pas forcément très longs, mais très présents.

On continuera quand même de râler autour de la traduction, le jeu à une belle durée de vie (environ 20h), mais le tout est en anglais. Pas de traduction française cependant c’est quand même très gênant pour se plonger dans l’histoire, même si ce n’est pas un anglais très soutenu c’est rageant, on appréciera en revanche la possibilité d’avoir les voix japonaises.

Conclusion 5.8 /10 Loin d’être indispensable pour les fans de musou, aucun défi, pas de grande map, pas de nouvelles armes, roster restreint à 15 personnages… Cependant si vous cherchez un husbando, ou bien si vous souhaitez vous initier au genre c’est plutôt un bon choix. Un peu trop léger pour un musou dans la globalité, nous en retiendrons principalement son ambiance et la possibilité de faire des parties courtes quand nous avons peu de temps. LES PLUS Le côté très japonais du titre

Le côté très japonais du titre 15 personnages vraiment différents dans leurs mouvements

15 personnages vraiment différents dans leurs mouvements Visuellement c’est très agréable

Visuellement c’est très agréable Les musiques sont apaisantes et agréables LES MOINS Très léger dans toutes les mécaniques

Très léger dans toutes les mécaniques Niveaux trop courts ce qui implique beaucoup de chargements

Niveaux trop courts ce qui implique beaucoup de chargements Pas de grandes cartes

Pas de grandes cartes Animation globalement lente et lourde Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Durée de vie 0

Intérêt et Traduction 0