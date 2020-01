La version Switch de Devil May Cry 3 inclura des fonctionnalités inédites.

Conscients de la passion de la communauté de fans de la saga Devil May Cry, les développeurs de la versions Switch de la Special Edition de son troisième volet lui insufflent de nouvelles possibilités pour toujours plus de SSStyle !

Conscients de la passion de la communauté de fans de la saga Devil May Cry, les développeurs de la versions Switch de la Special Edition de son troisième volet lui insufflent de nouvelles possibilités pour toujours plus de SSStyle !

Par l’intermédiaire d’un message vidéo posté par son producteur Matt Walker, l’équipe de DEVIL MAY CRY 3 : SPECIAL EDITION sur Nintendo Switch annonçait plus tôt ce mois-ci que des ajouts pour cette version seraient annoncés sous peu. Le premier intervient aujourd’hui, les prochains seront révélés le 30 janvier let le 13 février.

Pour la toute première fois dans cet épisode de la saga référence du jeu d’Action/Beat’em all, le changement de Style de combat pourra se faire à la volée, comme dans certains autres épisodes suivants, favorisant la fluidité et la classe des combos possibles. Ces Styles, au nombre de quatre au départ de l’aventure (Swordmaster, Gunslinger, Trickster et Royal Guard) peuvent monter à six (Quicksilver et Doppelganger) une fois ceux-ci débloqué par les joueurs.

Les offres de précommandes sur le Nintendo eShop sont désormais en ligne, avec une promotion réservée aux premiers acheteurs. Les possesseurs d’une version de Devil May Cry et/ou Devil May Cry 2 bénéficieront d’une remise sur DMC3 SE.

A propos de DEVIL MAY CRY 3

Pour la première fois sur Nintendo Switch, DEVIL MAY CRY 3 : SPECIAL EDITION fera revivre aux amateurs d’action effrénée les prémices des aventures de Dante dans son face à face avec son frère Vergil, sur le point de déverrouiller le portail vers le Monde des Démons.

Dante devra utiliser son épée Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour stopper Vergil et empêcher l’invasion. Cette préquelle sera l’occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir de nombreux éléments fondateurs de la série culte comme la première rencontre du héros avec le personnage de Lady ou encore l’origine du nom de sa légendaire boutique.

Cette SPECIAL EDITION de DEVIL MAY CRY 3 inclut la possibilité d’incarner Vergil et le Mode de survie Palais Sanglant et ses 9999 étages remplis d’ennemis toujours plus hargneux à affronter. Grâce à l’option itinérante de la Nintendo Switch, il sera possible pour la première fois de profiter de cette aventure plus dantesque que jamais partout où les joueurs le désireront.

DEVIL MAY CRY 3 Special Edition est un jeu d’action/Beat’em All acclamé par la critique, prévu en version dématérialisée pour le 20 février 2020 sur Nintendo Switch. Devil May Cry et Devil May Cry 2 sont déjà disponibles sur le Nintendo eShop.