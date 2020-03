De nouveaux équipements nomades pour consoles Nintendo Switch et Lite

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Casque gaming et pochettes de transport aux couleurs de vos héros favoris viennent compléter la panoplie indispensable des joueurs nomades !

Lesquin, le 3 mars 2020 – NACON, distributeur des accessoires pour joueur de la marque BIGBEN, présente ses dernières nouveautés pour les consoles Nintendo Switch™ et Switch ™ Lite.

Pochette de transport Animal Crossing: New Horizons

Nintendo Switch & Nintendo Switch Lite

Les pochettes de transport BIGBEN ont déjà su marquer l’esprit de nombreux joueurs ! Devenues un incontournable en matière de protection, elles reviennent aujourd’hui à l’effigie de l’un des titres les plus attendus de l’année : Animal Crossing: New Horizons. Boîtes de rangement pour jeux et cartes micro-SD, support inclinable et protection renforcée, retrouvez toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de la gamme dans un tout nouveau design. Cette nouvelle génération d’étuis de transport est de plus entièrement compatible Nintendo Switch et Switch Lite et saura s’adapter à votre support préféré.

Prix public conseillé (TTC) : 24,90 euros Concepteur : RDS Industries, Inc. // Distribution : NACON Nouvelles déclinaisons à découvrir pour les pochettes officielles Nintendo Switch Lite Deux motifs supplémentaires appréciés des joueurs sont désormais disponibles pour les pochettes Nintendo Switch Lite Zelda et de Luigi’s Mansion 3. Avec sa coque rembourrée offrant la meilleure protection à votre console portable, ne craignez pas la moindre rayure lors de vos déplacements tandis que vous portez haut les couleurs de votre jeu favori. Équipement idéal du joueur nomade, elles incluent également 2 boites de rangements pour vos jeux, 2 porte-cartes micro-SD et un support inclinable pour jouer confortablement où que vous soyez. Prix public conseillé (TTC) : 19,90 euros Concepteur : RDS Industries, Inc. // Distributeur : NACON