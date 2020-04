Nonograms Prophecy (Nintendo Switch) – Le test

Des logimages sur switch, il en existe tout plein. Des bons comme des moins bons, et parmi ceux-là se profile Nonograms Prophecy. Développé par No Gravity Games, c’est un jeu de Picross qui s’inscrit dans le thème antique des divinités grecques. Mais la question qu’on est en droit de se poser est la suivante : est-ce que ces anciennes divinités nous proposent quelque chose d’amusant ? Voyons cela dans les lignes qui suivent…

Le challenge de l’Olympe : un picross

L’histoire, très brève, du jeu nous fait comprendre que Zeus nous propose un challenge consistant à résoudre toute une série de logographes. Et il y a matière à faire, car le contenu est assez conséquent et se compte par plus de 380 de ces puzzles ! On retrouve différents formats en nombre de cases : 5×5, 8×8, 10×10, 15×15 et 20×20.

Il existe 3 modes de jeux, un mode normal, un mode couleur, et un mode photo géante. Le mode couleur propose d’utiliser différentes couleurs pour compléter les cases, ce qui complexifie pas mal le jeu d’origine, car entre des cases de différentes couleurs les espaces ne sont pas obligatoires ! Le mode photo géante est assez classique : il faut résoudre plusieurs picross qui forment une image. Cet aspect du jeu semble toutefois classique et banal pour un logimage, cependant, certains défauts n’ont pas été prédits par cette prophétie…

L’ennui de la prophétie

Tout d’abord, l’un des gros problèmes du jeu se situe au centre du Gameplay : les chiffres indicateurs grisés par les cases que vous avez trouvées sont en fait faussés ! En effet, imaginons le cas où l’indicateur est 1 3 1 pour une rangé verticale : si vous mettez un seul bloc, disons tout à droite, c’est le 1 de gauche qui va se retrouver grisée au lieu de celui de droite ! En plus de cela, si vous mettez dans le désordre les sérieux blocs, les indicateurs se grisent même si ce que vous aviez entré était correct ! Et ce genre de comportement mène quasiment systématiquement à des situations où l’on parvient bon gré mal gré à terminer un picross selon un jeu de savantes devinettes et non pas une bonne logique… Il arrive même que le jeu ne valide pas la fin, alors que l’on a l’impression d’avoir été correct dans nos déplacements et que les indicateurs sont tous grisés ! Le Nonograms Prophecy ne fait aucune indication des erreurs.

Les détails importants de la jouabilité des logigrammes avancés qui en font leur amusement ont été oubliés par les développeurs, et cela crée une source de frustration. C’est ainsi que l’expérience de jeu se retrouve ruinée par un manque d’amusement. Et il y a beau avoir beaucoup de contenu, si à la fin le cœur du Gameplay fourni n’a pas été respecté et ne procure aucun plaisir, on peut facilement estimer que personne ne voudra compléter l’entièreté de ces puzzles. Les développeurs auraient dû passer plus de temps à soigner le Gameplay en s’inspirant de ce qui se faisait de bien dans ce domaine plutôt qu’à créer de nouveaux puzzles.

On pourrait trouver appréciable la possibilité de jouer en mode tactile, mais ça, c’est avant que l’on se rende compte qu’un bug diminue l’amusement : lorsqu’on change le mode d’édition d’une case, l’effet qui s’applique dès le premier contact avec la case souhaitée s’applique avec l’avant-dernière case qu’on avait touchée dans le mode précédemment ! Cela limite clairement la jouabilité ici, et c’est totalement déplorable. Enfin, au niveau de la bande-son, on a un sourd design cohérent mais composé d’une seule et même musique qui tourne en boucle. Même si elle est appréciable à l’oreille, elle appuie davantage sur la répétition que l’on peut possiblement ressentir en résolvant des dizaines de Picross à la suite. Sinon en parlant du thème graphique du jeu, il s’accorde très bien avec l’univers de celui-ci mais est relativement simple, voire simpliste.