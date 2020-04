La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Streets of Rage 4, Dungeon of the Endless, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Yumeutsutsu Re:Master – 5.0GB

Streets of Rage 4 – 3.1GB

Hyper Jam – 3.0GB

Yumeutsutsu Re:After – 1.9GB

A Fold Apart – 1.2GB

Dungeon of the Endless – 1.2GB

Freakout: Calamity TV Show – 1.0GB

Super Pixel Racers – 645MB

Lost Artifacts: Golden Island – 537MB

Car Trader Simulator – 471MB

Kawaii Deathu Desu – 419MB

Finding Teddy 2: Definitive Edition – 416MB

Path of Giants – 341MB

Later Daters – 338MB

Rover Wars – 307MB

Purrs In Heaven – 289MB

Jet Lancer – 275MB

Shadows – 222MB

Blind Men – 182MB

Legends of Amberland: The Forgotten Crown – 132MB

ZHED – 66.0MB