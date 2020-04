Jump Force Deluxe Edition annoncé sur Nitnendo Switch

Créez votre propre avatar pour combattre aux côtés des plus puissants héros de manga au cours d’un mode Histoire inédit, ou bien rendez-vous dans le salon en ligne pour affronter d’autres joueurs et découvrir un tas d’autres modes et activités.

Jump Force Deluxe Edition est en route pour une sortie sur Nintendo Switch, comme le révèle le dernier numéro de Weekly Jump. Le jeu de combat sera lancé plus tard en 2020. Jump Force Deluxe Edition présentera l’histoire principale et le premier abonnement season pass, qui contient neuf combattants supplémentaires. Il pourra accueillir jusqu’à six joueurs hors ligne ainsi que deux joueurs en local.

Les héros de manga les plus célèbres sont projetés sur un champ de bataille complètement inédit : notre monde. La Jump Force, dont les membres se sont alliés pour combattre la plus dangereuse des menaces, sera responsable du destin de toute l’humanité.

Créez votre propre avatar et participez à un mode Histoire inédit pour combattre aux côtés des plus puissants héros originaires de différents mangas, tels que DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, SAINT SEIYA et bien d’autres encore.

Ou rendez-vous dans le salon en ligne pour affronter d’autres joueurs et découvrir un tas d’autres modes et activités.

L’édition Deluxe de JUMP FORCE inclut :

• Le jeu

• Le Character Pass : 9 personnages supplémentaires + leurs costumes/coups pour l’avatar + 4 jours d’accès anticipé pour jouer avec ces personnages en premier