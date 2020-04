La série Fire Emblem fête ses 30 ans aujourd’hui

En ce 20 avril 2020, on célèbre les 30 ans de la Saga Fire Emblem, puisque le premier opus est sorti le 20 avril 1990 au Japon.

Fire Emblem: The Dark Dragon and Sword of Light est sorti sur NES, puis un Remake a vu le jour sur NDS. Il a mit en avant le personnage Marth, bien connu par exemple par les joueurs deSuper Smash Bros. Melee. On a d’ailleurs découvert en Europe la série via le brawler de Nintendo, la popularité du personnage forçant Nintendo à étudier la sortie chez nous de la série.

L’année prochaine marquera d’ailleurs les 25 ans de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la Saga. C’est le 4ᵉ épisode de la série Fire Emblem. Cet épisode a connu une grande notoriété en dehors du Japon par des importations et l’émulation de la console, et a été officieusement traduit en anglais par l’émulation. Il est sorti sur la Console Virtuelle de la Wii japonaise le 30 janvier 2007. Le jeu devait à l’origine s’appeller Fire Emblem : Héritiers de lumière.

Journée anniversaire puisque c’est aussi les 8 ans de Fire Emblem Awakening sur Nintendo 3DS, le jeu qui aurait pu être le dernier de la Saga en cas d’échec. Cependant, le succès du jeu a sauvé la franchise il y a huit ans avec un succès populaire dépassant de loin les standards de la série. Nintendo a initialement indiqué que la société aurait cessé de travailler sur plus de jeux Fire Emblem si les ventes étaient restées inférieures à 250 000 unités, le jeu s’est vendu à 2.28 millions dans le monde.

Depuis cette sortie, Nintendo accélère finalement sur la série, nous avons vu plusieurs autres jeux, telles que Fire Emblem Fates (trois épisodes en un), Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (quinzième opus de la saga Fire Emblem, remake du jeu Fire Emblem Gaiden publié sur Famicom au Japon le 14 mars 1992) sur Nintendo 3DS, et Fire Emblem Three Houses sur Nintendo Switch. De nombreux personnages arrivent dans Super smash Bros. Ultimate (trop même, d’après certains), mais on notera aussi deux spin-off très très bon: Fire Emblem Warriors (Nintendo 3DS et Switch) et Genei Ibun Roku♯FE (Tokyo Mirage Sessions♯FE) sorti sur Wii U et récemment sur Nintendo Switch (traduit).

Et pour être complet sur les sorties récentes de la série, on parlera rapidement du jeu Fire Emblem Heroes, jeu mobile le plus rentable de Nintendo.