Depuis 2020, et malgré le décès tragique de son créateur, Mohammad Fahmi, à l’âge de trente-deux ans, Coffee Talk est devenu une référence du visual novel, inspirant de nombreuses licences comme Tavern Talk. Avec ses histoires bienveillantes et cet univers « chill », Coffee Talk a su séduire de nombreux joueurs à travers le monde. Nous avons reçu en test le troisième opus de la licence, Coffee Talk Tokyo. Est-ce que ce titre, disponible à quinze euros sur l’eShop depuis le 21 mai 2026, arrive à la hauteur des deux premiers épisodes ?

On reprend une recette qui fonctionne, encore et encore

Coffee Talk Tokyo est un visual novel dans la parfaite continuité des deux premiers opus. Nous incarnons un barista dans la ville de Tokyo et nous allons écouter les histoires de nos clients jour après jour. Il n’y a par ailleurs pas besoin d’avoir déjà joué à la licence pour se plonger dans l’expérience. Niveau gameplay, Coffee Talk Tokyo est un jeu avec quasiment aucune interactivité. Nous passons une très grande majeure partie de notre temps à lire les dialogues des personnages sans que nous puissions avoir notre mot à dire. Parfois, les clients nous demanderont des boissons précises et nous aurons une micro-activité à réaliser dans laquelle nous devrons choisir à la machine à café les trois ingrédients nécessaires pour satisfaire leurs demandes, même si une erreur dans la commande a peu d’impact. Le jeu dispose aussi d’un réseau social dans lequel nous pourrons lire les nouvelles de nos clients. Coffee Talk Tokyo est un visual novel bienveillant où les conflits sont très rapidement résolus. Le jeu aborde des thématiques actuelles, et nous allons avoir des personnages aux problématiques variées, comme la pop star en manque d’inspiration, le père au foyer qui souffre du manque de reconnaissance ou encore le tout nouvellement retraité qui ne sait pas comment gérer sa nouvelle routine. Comme dans les précédents opus, le jeu mélange les personnages humains et ceux tirés de l’univers fantastique. Tokyo oblige, nous allons rencontrer des Yōkais, des fantômes ou encore des kappas, et certains de ces êtres auront des ressentiments envers d’autres (qui serviront de métaphore avec le monde actuel). Coffee Talk Tokyo est un troisième opus dans la lignée de ses prédécesseurs, sans aucune innovation ni prise de risque. Le jeu a exactement les mêmes qualités… et les mêmes défauts que les autres opus, ce qui nous laisse, de notre point de vue, sur une note mitigée.

Une écriture qui est toujours de bonne qualité

Les histoires sont toujours aussi bien écrites. Nous prenons un plaisir non feint à baigner dans cet univers bienveillant, avec des thématiques actuelles où chaque point de vue s’exprime librement sans aucun jugement. Les thématiques en elles-mêmes sont intéressantes, avec des sujets sociétaux (écologie, genre, amour(s), travail) qui résonnent avec nos quotidiens. Le jeu est parfait pour ceux qui aiment lire des récits « cosy », dans le sens où nous nous sentons en permanence dans un petit cocon douillet à l’intérieur de notre café tokyoïte. Même quand l’histoire parle de deuil ou de sujets assez durs, les personnages sont tous gentils entre eux malgré les quelques conflits qui peuvent éclater. Nous apprécions le rythme lent qui nous appelle à nous détendre et à lire le récit en fonction de nos envies. Il est toujours agréable de voir les clients qui évoluent sous nos yeux, mais aussi de voir comment chaque habitué est capable d’aider un autre avec une phrase ou un conseil bien senti. L’écriture est réussie avec un début prenant qui réussit rapidement à nous plonger dans l’univers. Les journées deviennent le chapitre que nous lisons pour calmer nos esprits avant retourner dans les bras de Morphée. Si vous avez aimé les deux premiers Coffee Talk, vous aimerez Coffee Talk Tokyo. A contrario, si vous avez détesté les deux premiers opus, alors vous ne vous réconcilierez pas avec la licence. Comme susmentionné, Coffee Talk Tokyo a les mêmes problématiques et les mêmes défauts que les deux autres opus. Si vous cherchez une expérience avec de l’interactivité et des choix à prendre, ce jeu n’est pas fait pour vous. Nous sommes passifs pendant quatre-vingt-quinze pour cent du temps. Notre personnage est une éponge qui subit les scènes à l’extrême ce qui peut rebuter une grande partie du public. Chaque élément du gameplay donne la sensation d’être sous-exploité : la machine à café comme les réseaux sociaux sont de bonnes idées mais qui restent en surface. Comme dans la plupart des jeux qui proposent cette option, regarder les réseaux est amusant au début, et nous nous lassons de ce contenu bonus peu utile au récit. Il y a un mode défi, mais celui-ci est inutile : il consiste juste à faire du café en boucle jusqu’à la fin du temps imparti.

Mais une sensation de redite au fil des opus

Nous sommes aussi frustrés, nous qui connaissons la licence, du manque d’évolution de cette dernière. Le concept s’essouffle et revoir les mêmes défauts épisode après épisode nous laisse un sentiment amer. La ville de Tokyo n’est par ailleurs pas assez exploitée : hormis quelques recettes de café et les créatures venant du folklore japonais, cet opus de Coffee Talk pourrait se dérouler à Londres ou à New York que nous ne remarquerions pas la différence. La direction artistique est réussie : le pixel art est soigné, avec un décor et des personnages qui font plaisir aux yeux. Si vous aimez les ambiances relaxantes avec des musiques lo-fi, alors la bande-son saura vous réjouir aussi. L’expérience est totalement tactile, même si nous n’en avons pas forcément besoin. Coffee Talk Tokyo est traduit en français, avec une traduction presque parfaite. Nous avons quelques fautes d’orthographe et des mots oubliés mais rien qui gêne l’expérience. La durée de vie oscille en fonction de votre temps de lecture, de six à dix heures (voire plus), ce qui reste un ratio intéressant sans être exceptionnel pour le prix de quinze euros. Notons aussi que l’écriture inclusive peut perturber les joueurs pas habitués avec ces nouveaux mots qui s’ajoutent à notre vocabulaire. Nous vous joignons une vidéo lors de notre découverte de trente minutes qui vous permet de jauger par vous-mêmes le titre.