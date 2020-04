Nintendo dévoile une nouvelle application smartphone très utile pour la Nintendo Switch

Nintendo vient de lancer furtivement une toute nouvelle application pour les smartphones au Japon. Ce n’est pas un jeu, mais une véritable application, simplement appelée My Nintendo.

Malgré son nom, l’application ne concerne pas exclusivement le programme de récompenses My Nintendo, mais offre une plus grande variété de services. Par exemple, vous pouvez acheter des jeux directement sur l’application, vérifier vos records de jeu, consulter les dernières nouvelles sur les jeux (y compris les présentations Nintendo Direct), etc.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’application n’est disponible qu’au Japon, et il n’est pas certain qu’elle soit disponible en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions.

Voici un aperçu des différentes fonctionnalités offertes par l’application My Nintendo :

Dernières nouvelles

Vous pouvez consulter les dernières informations sur les jeux Nintendo Switch, mais aussi les événements en direct, les goodies, etc.. Vous pouvez indiquer le type de contenu qui vous intéresse, afin d’obtenir des articles recommandés, des rapports de suivi, etc. Vous pouvez également regarder les présentations Nintendo Direct.

Boutique My Nintendo

Vous pouvez acheter des jeux directement sur la boutique My Nintendo Store. Cela comprend des jeux numériques (la version web de la boutique Nintendo eShop au Japon), des jeux physiques, mais aussi des goodies, des articles exclusifs, et bien d’autres. Vous pouvez trouver des jeux à acheter grâce aux classements et à la liste des dernières sorties. Vous pouvez également demander à être informé de la mise en vente de jeux en les ajoutant à votre liste de souhaits directement depuis l’application. Bien entendu, vous devez disposer d’un compte Nintendo lié à une console Nintendo Switch pour accéder à ces fonctionnalités ;

Records de jeu

Vous pouvez consulter différentes statistiques sur les jeux Nintendo 3DS, Wii U et Nintendo Switch auxquels vous avez joué. Quelques exemples : “Jeux auxquels vous avez joué le plus longtemps”, “Jour où vous avez joué à un jeu pour la première fois”, et plus encore. Vous pouvez utiliser différentes options de tri, telles que “Récemment joué”, “Première fois joué”, “Joué le plus longtemps” et “Console de jeu”. Bien entendu, vous devez relier votre ID réseau Nintendo à votre compte Nintendo pour accéder aux statistiques des jeux Wii U et Nintendo 3DS ;

Code QR

Vous pouvez utiliser l’application pour afficher le QR Code lié à votre compte Nintendo afin de l’utiliser lors d’événements en direct, dans la boutique Nintendo Tokyo, etc. Vous pouvez également le faire avec les comptes enfants liés à votre compte Nintendo.