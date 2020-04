Metroid Prime Trilogy, Resident Evil 3, et Mafia II: Definitive Edition listé sur Nintendo Switch

Et paf, trois des grosses rumeurs du moment en même temps.

Insta-Games a ajouté des listes précommandes sur Switch pour la trilogie Metroid Prime, Resident Evil 3, et Mafia II : Definitive Edition. Nous avons déjà parlé de la situation de la trilogie Metroid Prime à de nombreuses reprises maintenant, et nous n’avons toujours aucune information officielle. Nous avons également entendu récemment des rumeurs sur une version cloud de Resident Evil 3 qui serait disponible sur Nintendo Switch, mais Capcom n’a pas fait de commentaires à ce sujet. Enfin, nous avons Mafia II : Definitive Edition, qui n’a pas non plus été mentionné par son éditeur, mais qui semble être le plus proche de sortir des trois.

Bien entendu, il se peut qu’instant-gaming.com, pour faire le buzz et un peu de clic, liste les précommandes sans aucun fond de vérité derrière, juste en utilisant les rumeurs du moment. C’est la triste loi du marché du net, surtout en ces temps de Covid-19…