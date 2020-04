Top 20 des ventes aux USA pour mars: Animal Crossing explose tout

D’après The NPD Group, Animal Crossing : New Horizons a été le jeu le plus vendu aux États-Unis pour le mois de mars.

Le jeu a été lancé le 20 mars pour Switch. en 10 jours, aux États-Unis, il est déjà devenu le produit le plus vendu de l’histoire de la franchise. C’est également le troisième meilleur lancement de tous les jeux Nintendo jamais réalisé dans le pays, après Super Smash Bros. Ultimate (également sur Nintendo Switch) et Super Smash Bros. Brawl (qui est sorti sur la Wii). New Horizons est déjà le numéro 2 des ventes aux États-Unis pour l’année. Il est seulement derrière Call of Duty : Modern Warfare.

C’est une incroyable réussite pour la série, qui la propulse au niveau ++ des franchises Nintendo avec des personnages comme Smash Bros., Mario et Zelda. Le premier Animal Crossing est sorti au Japon en 2001, les États-Unis ayant dû attendre le portage sur GameCube en 2002. Depuis lors, la franchise a gagné en popularité, Nintendo ayant lancé un opus sur presque chaque consoles suivantes. Attention : c’est uniquement les ventes physiques. Ce mois de mars a suffit pour que New Horizons surpasse les ventes totales de tous les autres Animal Crossing aux USA.

De nombreux facteurs jouent un rôle dans le succès fulgurant de New Horizons. Tout d’abord, il s’agit d’un jeu Switch, qui est devenu une console très prisée depuis son lancement en 2017. De plus, de nombreux joueurs dans le monde sont en quarantaine ou en isolement social, et un jeu sur l’appartenance à une communauté (et un jeu où vous pouvez jouer avec vos vrais amis via Internet) semble être une bonne évasion pendant les troubles actuels.

New Horizons s’appuie également sur le succès du dernier grand jeu Animal Crossing, New Leaf, qui est sorti sur 3DS aux États-Unis en 2013. Il s’est vendu à plus de 12,45 millions d’exemplaires dans le monde. Après sept ans, les fans étaient avides d’un nouveau jeu.

Un jeu comme Animal Crossing devrait se vendre sur la longueur, New Horizons pourrait finir par être un record après quelques années.

La Switch a établi un nouveau record historique pour les ventes de console en un mois de mars. La Switch détend déjà le record précédent, qui avait été établi lors de son lancement en mars 2017. La console a fait un peu plus d’un million de ventes sur le mois de mars, alors qu’elle faisait moins de 400k il y a un an. C’est la première fois de l’histoire qu’une console dépasse le million aux USA en dehors d’une période de lancement ou de fin d’année.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour la Nintendo Switch. Le rapport du NPD révèle que hardware a généré les ventes unitaires les plus élevées au premier trimestre pour toutes les plateformes matérielles depuis le DS au premier trimestre 2010.

Les ventes globales de jeux aux États-Unis ont augmenté de 63 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 461 millions de dollars. Les ventes de Nintendo Switch ont plus que doublé par rapport à l’année dernière.